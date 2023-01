Лучшие бесплатные шутеры от первого лица для Android

Многие слышали что-то про FPS, но, скорее всего, для большинства простых людей это максимум частота кадров в секунду (frame per second) в играх или видео. Но только самые прокаченные геймеры знают, что это еще и шутеры от первого лица (first-person shooter) или, если совсем просто, стрелялки. Если копнуть поглубже в Google Play, их там огромное количество, но только некоторые достойный внимания по-настоящему. Мы собрали самые интересные и качественные, которыми просто нельзя не поделиться с теми, кто ищет чего-то нового в мире FPS. В обоих смыслах.

Call of Duty Mobile — колда для Андроид

С момента выпуска в 2019 году Call of Duty Mobile скачали более 500 миллионов раз. Игре уже несколько лет, но она по-прежнему набирает обороты. В целом, шутеры от первого лица, как правило, медленно устаревают, поскольку они имеют тенденцию развиваться с более новым оборудованием, и ваши ожидания от игр начинают расти.

Call of Duty Mobile никогда не страдала от этой проблемы. Она уже опередила свое время и приобрела огромное количество поклонников. Есть большое количество режимов игры — от зомби до королевской битвы, а также других режимов, которые вышли из предыдущих игр, таких как командный бой насмерть с кучей классических карт. Это пакет услуг «все в одном», и это здорово.

Скачать Call of Duty Mobile

PUBG Mobile — самый известный шутер

Мы не можем говорить о PUBG Mobile и не упомянуть родственную игру PUBG: New State. Для сравнения, PUBG: New State так же хороша и в некотором смысле более оптимизирована для мобильных устройств. Но возраст и контент отличают PUBG Mobile от New State. Последняя намного новее, чем PUBG Mobile, и у нее все еще есть потенциал обогнать то место, которое в настоящее время занимает ”старичок”.

Что такое Тока Бока, как в нее играть и почему о ней все говорят.

PUBG Mobile — ветеран королевской битвы и имеет более обширную базу игроков. Игра известна своей сложной системой улучшения оружия (в New State также есть кастомизация оружия). Как только New State догонит PUBG Mobile, будет еще сложнее понять, какая игра заслуживает больше внимания. До тех пор классическая версия привлекает больше всего игроков — там все!

Скачать PUBG Mobile

Dead Effect 2 — шутер про зомби

Dead Effect 2 — это, прежде всего, однопользовательский зомби-шутер от первого лица, который довольно хорошо отражает жанр. Он жутко напоминает популярный научно-фантастический хоррор Dead Space, и в нем нет много крови, чтобы создать леденящую душу атмосферу, в которой игроки пытаются пережить зомби-апокалипсис.

Зрелый и захватывающий сюжет делает Dead Effect 2 достойным прохождения, но в то же время предлагает множество моментов, которые надо доработать, чтобы все стало еще лучше. К счастью, первую часть можно пропустить, так что вы можете смело переходить к сиквелу, который стоит рассмотреть хотя бы только потому, что это значительное обновление по сравнению с первой игрой.

Скачать Dead Effect 2

Critical Ops — игра, похожая на CS: GO

Еще один отлично сделанный неофициальный клон CS:GO для мобильных устройств. Critical Ops получает сезонные обновления, включая тематические мини-режимы, скины ограниченного выпуска и частые обновления. Помимо сезонного контента, есть множество скинов для оружия, которые можно заработать, и пользовательские игровые режимы — от командного боя до рейтинга.

Лучшие игры разных жанров, вышедшие в 2022 году.

Игра уже достигла почти 100 миллионов загрузок. Когда и разработчики, и сообщество стремятся сделать Critical Ops успешной, вы знаете, что в игру вложено много заботы и страсти. Разработчики активны не только в соцсетях, но и выпускают обновления для улучшения взаимодействия с пользователем с помощью инструментов защиты от мошенничества, исправлений ошибок и повышения стабильности. Тут точно есть, на что обратить внимание.

Скачать Critical Ops

In the Dead 2 — еще одна игра про зомби

Вы устали от стандартного PvP-геймплея, к которому склоняются другие игры? In the Dead 2 фокусируется на теме зомби-апокалипсиса на собственном уровне. По сюжету вам надо сделать все возможное, чтобы выжить и спасти свою семью. Вы должны использовать свои навыки убийцы зомби в FPS и посмотреть, достаточно ли этого, чтобы избежать плохой концовки.

В In the Dead 2 вас ждут новые сюжетные главы, режимы ежедневных и особых событий, верные собаки-компаньоны, которые сражаются вместе с вами, и несколько концовок. Самое приятное то, что вы можете играть в эту игру полностью в автономном режиме. Доступ бесплатный, некоторые внутриигровые предметы доступны для покупки; вам решать, как вы развернете эту историю — доживете ли вы до следующего дня?

Скачать In the Dead 2

Shadowgun Legends — красивый шутер для Андроид

Shadowgun Legends — солидная игра во всех отношениях. У нее четкие визуальные эффекты, научно-фантастический привкус и множество PvP- и PvE-контента. В этой игре каждый найдет что-то для себя, независимо от того, ищете ли вы мародерский шутер, совместные миссии или наслаждаетесь настройкой многопользовательских режимов, чтобы сразиться с друзьями.

Классные игры для Андроид, которые помогут расслабиться.

Игра так же предлагает поддержку контроллера, если вам больше нравится играть именно так. Shadowgun Legends была явно вдохновлена ​​такими хитами, как Gears of War, Destiny и Halo, что делает ее еще более привлекательной, если вы ищете FPS, которые отличаются от Call of Duty и PUBG по многим параметрам.

Скачать Shadowgun Legends