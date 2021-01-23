Лучшие головоломки для Android

Не знаю как для вас, а для меня головоломки являются, наверное, самым интересным видом игр на смартфоне. Я даже не говорю о том, что они заставляют нас расти и развивают мышление и логику. Наоборот, иногда они даже загоняют нас в рамки типовых схем, выбраться из которых можно без применение каких-то сложных алгоритмов. Но во-первых, в эти игры не обязательно играть долго и можно запустить из буквально стоя в очереди, а во-вторых, они простые и ненавязчивые с точки зрения игрового процесса. В этой подборке хочется поделиться головоломками, которые могут вызвать интерес своей нетривиальностью, нестандартным подходом к делу и задачами, которые иногда могут быть довольно интересными. Давайте посмотрим, что есть в этой подборке, и может быть вы тоже станете немного иначе относиться к головоломкам, в которых надо действовать не быстро, а четко.

Path to Mnemosyne — жуткая головоломка

Path to Mnemosyne предлагает с маленькой девочкой пройти сложный путь. Эта своеобразная дорога часто окружена кошмарными туннелями, которые иногда вызывают чуть ли не чувство отвращения. Голос за кадром просит ее не бояться того, что является просто воспоминаниями, и призывает вас исследовать и восстанавливать дальнейшие воспоминания. Кроме того, что это головоломка, она еще и не даст вам расслабиться во время прохождения.

Куски скелетов, глаз и массивные зубы — все это встретится вам на пути. Звучит жутковато, но так оно и есть. Именно поэтому задумайтесь, прежде чем играть в эту игру, если вы очень впечатлительны.

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В целом голос за кадром немного слабоват, а головоломки часто предсказуемы, но атмосфера, великолепная графика и еще несколько творческих задач компенсируют любые недостатки.

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Path of Giants — игра в духе Monument Valley

Path of Giants — это игра-головоломка с минималистичной атмосферой. В ней есть три исследователя, которые пробираются через ледяные пещеры с отвесными стенами и ужасающими обрывами. Почему-то исследователи не взяли с собой никакого снаряжения за исключением теплых курток.

Чтобы подняться на более высокий уровень, один исследователь должен взбираться на другого. Наряду с хитрым использованием переключателей, изменением ландшафта и другими элементами, есть и быстрые пути к другим испытаниям.

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Опытным игрокам Path of Giants не покажется сложной, но свой интерес в ней все равно есть. А еще она сочетает в себе элементы старых добрых игр типа Monument Valley и Lara Croft GO, что тоже приятно.

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Keep Talking and Nobody Explodes — игра для двоих

Эта игра заставит вас столкнуться с бомбой, созданной кем-то, кто смотрел слишком много голливудских фильмов с участием сверхмощного злого гения. Корпус упакован модулями — от традиционных проводов, которые надо перерезать, до полноценных игр Саймона. Естественно, есть еще и массивный светодиодный таймер обратного отсчета, потому что создатели бомб в играх и на телевидении просто обожают их.

Чтобы обезопасить себя от взрыва, в этой игре требуется помощь одного или нескольких друзей, вооруженных инструкциями (PDF или распечатка) по обезвреживанию устройства. Если вы играете правильно, вы не видите инструкции, а они не видят экран. В этом и интерес. Вы должны объяснить, что видите, а они рассказать, как это обезвредить. Играть в компании с ”болельщиками” еще интересней.

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Bring You Home — инопланетянин Поло

Bring You Home — это головоломка, которая разворачивается вокруг инопланетянина Поло и его питомца. Этого питомца быстро похищают таинственные типы в капюшонах, которые прыгают через портал, поэтому наш герой бросается в погоню, спрыгивает из окна и смертельно падает на землю.

К счастью, мир можно бесконечно перематывать, а события сдвигать и изменять. В первой сцене замена бочек на прицеп с сеном спасает Поло жизнь, но позже все становится намного сложнее.

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Здесь есть метод проб и ошибок, а логика иногда уходит на второй план. Но учитывая превосходную анимацию и необычный геймплей, игре можно простить многие недочеты.

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Photographs — Puzzle Stories

Photographs — Puzzle Stories является игрой-головоломкой, представляющей собой серию из пяти повествований, которые создают основу для десятков маленьких головоломок.

Это необычный формат для головоломки, в которой вам надо будет много всего исследовать. Постепенно вы будете понимать, что игра задумана так, чтобы быть чем-то большим, чем суммой ее компонентов. Правда, забегая вперед, стоит сказать, конец игры будет довольно трагичным. Но это не спойлер. По мере прохождения это понимание приходит само собой.

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Snakebird Primer — змееподобные птицы

Snakebird Primer показывает стаю змееподобных птиц, стремящихся добраться до портала. Крошечная загвоздка в том, что они живут на миниатюрных плавучих островах, усыпанных фруктами и шипами. Контакт в шипами приведет к тому, что ваша птица взорвется. Поедание фруктов заставит птицу расти как в традиционной игре, но на определенных этапах это начинает сильно мешать.

Старожилы могут признать эту игру продолжением превосходной Snakebird — хотя на самом деле это больше похоже на облегченную, менее требовательную и менее утомительную версию этой игры, предназначенную для простых игроков. Эта головоломка проще, а значит, играть в нее захотят многие.

Она отлично подходит для детей и начинающих игроков. Тем не менее, даже ветераны головоломок могут пройти через Primer и все равно получить удовольствие от этого.

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Chuchel — странная игра

Chuchel — это исследовательская головоломка, которая выглядит так, как будто вы смотрите серию странного мультфильма. Главный герой — клубок пуха — не хочет ничего, кроме вишенки, которую безжалостно вырывают, как только он приближается. Таким образом каждая задача на одном экране ставит перед вами задачу найти запутанный маршрут к цели Чучела.

В игре Chuchel, наполненной душевностью, юмором и красивой анимацией, приятно наблюдать, как вы касаетесь горячих точек, принимаете решения и наблюдаете за развитием событий.

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Некоторые стандартные анимации бывают слишком длинными, а сама игра не всегда логична, но это не мешает ей стать интересным вариантом среди других головоломок в Google Play.

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