Лучшие головоломки для Android

Не знаю как для вас, а для меня головоломки являются, наверное, самым интересным видом игр на смартфоне. Я даже не говорю о том, что они заставляют нас расти и развивают мышление и логику. Наоборот, иногда они даже загоняют нас в рамки типовых схем, выбраться из которых можно без применение каких-то сложных алгоритмов. Но во-первых, в эти игры не обязательно играть долго и можно запустить из буквально стоя в очереди, а во-вторых, они простые и ненавязчивые с точки зрения игрового процесса. В этой подборке хочется поделиться головоломками, которые могут вызвать интерес своей нетривиальностью, нестандартным подходом к делу и задачами, которые иногда могут быть довольно интересными. Давайте посмотрим, что есть в этой подборке, и может быть вы тоже станете немного иначе относиться к головоломкам, в которых надо действовать не быстро, а четко.

Path to Mnemosyne — жуткая головоломка

Path to Mnemosyne предлагает с маленькой девочкой пройти сложный путь. Эта своеобразная дорога часто окружена кошмарными туннелями, которые иногда вызывают чуть ли не чувство отвращения. Голос за кадром просит ее не бояться того, что является просто воспоминаниями, и призывает вас исследовать и восстанавливать дальнейшие воспоминания. Кроме того, что это головоломка, она еще и не даст вам расслабиться во время прохождения.

Куски скелетов, глаз и массивные зубы — все это встретится вам на пути. Звучит жутковато, но так оно и есть. Именно поэтому задумайтесь, прежде чем играть в эту игру, если вы очень впечатлительны.

В целом голос за кадром немного слабоват, а головоломки часто предсказуемы, но атмосфера, великолепная графика и еще несколько творческих задач компенсируют любые недостатки.

Скачать Path to Mnemosyne

Path of Giants — игра в духе Monument Valley

Path of Giants — это игра-головоломка с минималистичной атмосферой. В ней есть три исследователя, которые пробираются через ледяные пещеры с отвесными стенами и ужасающими обрывами. Почему-то исследователи не взяли с собой никакого снаряжения за исключением теплых курток.

Чтобы подняться на более высокий уровень, один исследователь должен взбираться на другого. Наряду с хитрым использованием переключателей, изменением ландшафта и другими элементами, есть и быстрые пути к другим испытаниям.

Опытным игрокам Path of Giants не покажется сложной, но свой интерес в ней все равно есть. А еще она сочетает в себе элементы старых добрых игр типа Monument Valley и Lara Croft GO, что тоже приятно.

Скачать Path of Giants

Keep Talking and Nobody Explodes — игра для двоих