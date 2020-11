Лучшие гонки для Android. Во что поиграть фанатам жанра

Мы часто рассказываем про игры и все статьи на эту тему вы можете найти по запросу ”Игры” на нашем сайте. Но на этот раз я решил замахнуться на тему гонок. Это сложный жанр для реализации на смартфоне, но именно они интересны почти всем. Даже тем, кто не увлекается автомобилями или автоспортом, нет-нет, да хотят поиграть в гонки. Если для вас подобные игры на смартфонах остановились на ранних версиях Asphalt, то вам точно стоит почитать эту статью. Вы будете приятно удивлены, насколько далеко может уйти или графика в симуляторах и аркадах, или мысль разработчиков, которые делают альтернативные гонки. Обо всем этом в нашем традиционном субботнем выпуске игр для Android.

Real Racing 3 — лучший гоночный симулятор

Именно эта игра уже стала именем нарицательным, и если речь заходит о графике и реалистичности, то все вспоминают именно ее. В первую очередь игра делает так, чтобы каждый автомобиль вел себя на трассе в соответствии со своими характеристиками. Это касается сцепления шин, развесовки, управляемости и так далее. В отличии от других игр, где меняется только картинка машины, но не ее поведение, это очень приятно.

В Real Racing 3 вы можете участвовать в гонках на 17 трассах с более чем 140 различными официальными автомобилями, такими, как Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, Audi и Ferrari. Есть также множество многопользовательских режимов на выбор, чтобы вы могли соревноваться с друзьями.

Игра выглядит великолепно, но красивая графика и лицензионный контент занимают большое количество места. Прежде, чем нажать кнопку загрузки, убедитесь, что у вас есть минимум 1,5 ГБ свободного места. С другой стороны, она ориентирована на производительные смартфоны, а объем памяти у них обычно достаточно большой.

Скачать Real Racing 3

Need for Speed: No Limits — тот самый NFS

No Limit был запущен в начале 2015 года, но пусть вас это не отталкивает. Игра регулярно обновлялась вплоть до наших дней. Помимо обновления движка и графики, EA постепенно вводит в игру новые автомобили, трассы и режимы. Теперь есть возможность участвовать в турнире «Выживание самого быстрого» и настраивать автомобили для разных марок, включая Ferrari, Lamborghini, McLaren, Pagani, Koenigsegg, Hennessey и многих других.

Выход Need for Speed: No Limits был одним из самых ожидаемых для Android, а постоянная поддержка сделала его настоящим фаворитом у поклонников. No Limits — одна из лучших игр для гонок по асфальту с реалистичной графикой и интересными трассами.

Скачать Need for Speed: No Limits

Asphalt 9: Legends — игра, про которую слышали все

Серия Asphalt стала легендарной для Android, и эти игры часто используются техническими обозревателями для проверки того, как смартфоны и планшеты могут справиться с графически насыщенным игровым процессом. В девятой игре серии есть настоящие автомобили, такие, как Lamborghini Veneno, на которых вы можете делать те же безумные вещи, что и раньше. Например, прыгать с трамплина на спортивном автомобиле или делать на нем сальто.

В Asphalt 9: Legends есть множество трасс с более чем 50 лучшими в мире скоростными машинами. Эта аркадная игра сияет своей яркой графикой и эффектами. Кроме этого, в ней есть крутые звуковые эффекты и настоящий автомобильный угор. Если это для вас, то вам понравится.

Правда, надо понимать, что игра не просто занимает много места на накопителе, но и требует большой производительности. Даже к оперативной памяти она относится очень требовательно. Поэтому для того, чтобы насладиться ей сполна, вам понадобится хороший смартфон.

Скачать Asphalt 9: Legends

GT Racing 2 — что-то вроде игры ”Асфальт”

GT Racing 2 — еще одна игра от Gameloft — разработчика вышеупомянутого Asphalt 9. Вот только она намного более реалистична, чем ее аркадный собрат. Эта игра достойна места в подборке лучших гоночных игр для Android, так как по праву входит в их число.

Выбирайте из 71 автомобиля от 37 ведущих производителей. Вы можете проехать по 13 трассам, включая легендарную Laguna Seca. Если и этого мало, то вам будет предложено участвовать в более чем 1400 соревнованиях. Игра постоянно пополняется новым контентом. Каждую неделю появляется 28 новых испытаний.

Если вы любите не просто играть в гонки, но и настраивать машину, проверяя изменения ее поведения на трассе, то вам может понравиться этот очень реалистичный симулятор. Может быть даже самый реалистичный из представленных на Android.

Скачать GT Racing 2

Absolute Drift — дрифт для Android

Absolute Drift — немного необычная гоночная игра, разработанная знаменитой Noodlecake Studios. Она принципиально отличается то того, что было выше, но не сказать о ней просто нельзя. Тем более, своего шарма в ней предостаточно.

Вместо того, чтобы мчаться по трассам, пытаясь максимально точно попасть на апекс в повороте, вам предстоит дрифтовать по нарисованной трассе. Игра выглядит гладко и стильно и ее даже можно отнести к ”инди-играм”. В ней всего шесть машин и три игровых режима, но этого достаточно для того, чтобы получать удовольствие. Больше рассказывать про нее нет смысла. Это не описать словами — проще попробовать самому.

Скачать Absolute Drift

Beach Buggy Blitz — по пляжу на багги

Blitz — это последняя игра в серии Beach Buggy Racing, в которой используется та же механика, что и в таких играх, как Mario Kart или Crash Team Racing. Эта гоночная игра намеренно не пытается показать какую-то сумасшедшую графику, производительность или реалистичность. Она больше ориентирована на развлечение простых геймеров, чем на удовлетворение требовательных фанатов автоспорта.

В игре можно собирать предметы, чтобы использоваться их как для защиты от атак соперников, так и для нападения на них. В общем, все как было модно примерно лет десять назад.

Игра отлично смотрится на планшете, но можно играть и на смартфоне. Правда, чем больше экран, тем больше удовольствия вы получите. И да, она не очень требовательна к железу — можно играть и не на самом крутом смартфоне.

Скачать Beach Buggy Blitz

А во что играете вы? Рассказывайте об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате. Возможно, в следующий раз именно ваша любимая игра может попасть в нашу подборку. Соберем ее вместе!