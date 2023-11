Лучшие игры для Android, которые оценят фанаты Zelda

С момента появления первых мобильных телефонов разработчики игр стремились создавать продукты, которые не только бы развлекали игроков, но и предлагали им уникальный и захватывающий опыт. Одной из самых популярных серий видеоигр, которая до сих пор привлекает внимание игроков, является The Legend of Zelda. В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших игр для смартфонов, которые похожи на Zelda и предлагают такой же захватывающий геймплей. Игры в статье будут отличаться друг от друга, но все они будут похожи на Zelda.

Swordigo — платформер для Android

Когда Legend of Zelda встречается с платформером, получается Swordigo. Графически игра возвращает нас в эпоху Nintendo 64 и вызывает ностальгию по легендарным консольным играм Ocarina of Time и Majora’s Mask. Играя в Swordigo, вы будете исследовать пещеры, подземелья и города, сражаться с врагами на поле боя, приобретая улучшения для оружия и предметы, чтобы стать сильнее.

Запас здоровья и накопленная валюта очень похожи на то, что предлагает Legend of Zelda. Swordigo дает нам сложный геймплей, требующий умного решения головоломок и стратегического планирования при прохождении уровней, а также оставляет дополнительные возможности для повторного прохождения, так что скучать не придется.

Oceanhorn — отличная игра для любого смартфона

Эта игра очень похожа на Legend of Zelda, а визуально она также прекрасно смотрится на хороших смартфонах Android, при этом производительность не страдает даже на недорогих устройствах. Oceanhorn ближе к Windwaker из Legend of Zelda, где вы путешествуете по островам и плаваете по неизведанным территориям на своей лодке.

Oceanhorn напоминает Legend of Zelda пользовательским интерфейсом, получаемыми предметами (например, бомбами), схемой управления и общим перемещением по подземельям. Однако, играя в эту авантюрную игру, вы поймете, что это гораздо больше, чем просто копия Zelda. Не зря после выхода она была настоящим хитом.

Sparklite — игра для смартфона в стиле GameBoy

Sparklite — игра, выпущенная компанией Playdigious, которая является издателем Evoland (1 и 2). По дизайну пользовательского интерфейса и геймплею Sparklite больше напоминает игры для GameBoy в стиле Legend of Zelda. Однако это не просто обычная приключенческая игра с видом сверху вниз. В нее добавлено много интересных элементов.

Приготовьтесь к тому, что ожидания от казуального прохождения уровней не оправдаются. Прохождение уровней может потребовать самого настоящего метода проб и ошибок. Надо будет много всего пробовать, тщательно изучать происходящее и думать, что делать. Следует также отметить, что игра бесплатна только до первого «Титана», поэтому стоит отнестись к ней, как к демо-версии. Но и от этого вы сможете кайфануть, а потом уже искать способы купить ее полную версию.

Dash Quest — игра с графикой в стиле ретро

Dash Quest не является полным клоном Legend of Zelda. Она больше похожа на Link to the Past с ретро-графикой и даже включает в себя дополнительный режим стрельбы из лука. Однако Dash Quest отличается от всех игр серии Legend of Zelda тем, что это бесконечный раннер, в котором в основной геймплей включены элементы приключенческого фэнтези.

В рамках механики бесконечного бега персонаж никогда не останавливается, а его движения ограничены движением влево и вправо для уклонения от ловушек и препятствий. В игре есть система улучшений, режим приключений и несколько боев с боссами, которые проверят вас на прочность. Так что несмотря на то, что эта игра хоть и похожа на другие, но она все равно имеет свой особый стиль.

Turnip Boy Commits Tax Evasion — игра с тыквами

Эта игра относится к категории пародий. Turnip Boy Commits Tax Evasion — это игра на тему типичного героя, который отправляется в приключение и спасает мир, что является основой всех игр серии Legend of Zelda. Но вместо этого вы играете за репку — персонажа, который считается угрозой для общества.

Вместо того, чтобы отправиться в самоотверженное приключение, полное героизма, вы просто пытаетесь вернуть свой огромный долг и вернуться к комфортной жизни. Несмотря на то, что Turnip Boy Commits Tax Evasion — это пародия на жанр приключенческих игр, в ней все же можно увидеть много общего с Legend of Zelda и поиграть в нее несколько вечеров.

Guardian Tales — игра для Android и Switch

Guardian Tales — еще одна игра, изобилующая игровыми и поп-культурными отсылками к Legend of Zelda. Эти отсылки настолько очевидны, что Nintendo убрала некоторые из них из версии для Switch.

К счастью, оригинальная версия Guardian Tales для Android осталась нетронутой и по геймплею очень похожа на Legend of Zelda. Благодаря всему этому она по-прежнему остается одной из лучших гач на Android.

Genshin Impact — Геншин для Андройд

Сегодня Genshin Impact доказала, что не является прямым клоном Breath of the Wild, но все равно получила такой ярлык. По сути, в основе утверждений лежат схожие механики: решение головоломок, спокойный главный герой, сбор и приготовление пищи и инструменты для скольжения. Забавно, но разработчики HoYoverse признались, что во время разработки игры они черпали вдохновение в хитовой игре для Switch.

Но теперь игра, избавившись от обвинений в том, что она является копией Zelda, превратилась в анимешную ролевую игру с открытым миром. Поклонники Breath of the Wild быстро поймут разницу, как только проведут в Genshin Impact достаточное количество часов.

