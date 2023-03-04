Лучшие игры для Android, которые вышли за последний месяц

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Артем Сутягин 0

Каждый месяц выходят все новые и новые игры. Проблема в том, что среди них не так много чего-то действительно интересного. Каждый месяц мы оборачиваемся назад и смотрим, что появилось нового в Google Play, после чего скачиваем много игр, пробуем их на себе и рассказываем о лучших вам. Пока еще все их можно скачать из фирменного магазина приложений и играть бесплатно. Заряжайте телефоны и получайте удовольствие.

Лучшие игры для Android, которые вышли за последний месяц. Только новые игр, вышедшие в феврале 2023 года. Фото.

Только новые игр, вышедшие в феврале 2023 года.

Devolver Tumble Time — новая головоломка для Android

Devolver Tumble Time — это основанная на физике игра-головоломка с механикой «три в ряд». Игроки переворачивают персонажей в шайбе, пытаясь собрать три или более одинаковых персонажей, чтобы удалить их из шайбы. Игроки открывают новых персонажей по мере их продвижения.

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Это неплохая игра, хотя ее можно было бы еще улучшить. В игре есть реклама, но она рассчитана таким образом, что часто появляется в самый неподходящий момент. Кроме того, сложность увеличивается на более поздних уровнях. Devolver Tumble Time вполне играбельна, и она уникальна в жанре «три в ряд», но, как и во многих новых играх в наши дни, хотелось бы видеть больше игры и меньше рекламы.

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Final Fantasy XV: War for Eos — ролевая игра

Final Fantasy XV: War for Eos — это смесь мобильной ролевой игры и управления королевством. Что касается ролевой игры, игроки используют своих любимых персонажей Final Fantasy XV, чтобы сражаться с плохими парнями и продвигаться по игре. Между этими миссиями ваша цель — построить город и защитить его от вторжения.

Обычно мы видим игры с одной из этих механик, но редко с обеими. В War for Eos удается довольно хорошо сбалансировать и то, и другое. Геймплей довольно прост. Выполняйте задания, проходите квесты, получайте материалы, используйте их для строительства и повторяйте все это снова и снова. Игра очень похожа на предыдущую Final Fantasy XV, так что ее любителям все должно понравиться.

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Match War — необычная «три в ряд»

Match War — это игра-головоломка «три в ряд» с боевой механикой. Вы сопоставляете три или более фигур вместе, и полученное совпадение наносит урон вашему противнику. Между тем, ваш противник пытается сделать то же самое с вами. В игре используется PvP в реальном времени, поэтому большую часть времени вы играете против других игроков.

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Существует режим одиночной игры с этапами, которые вы также можете пройти. Некоторые другие преимущества включают в себя дополнительные режимы игры. Это не самая глубокая и сложная игра, которую мы когда-либо видели, но она получилась довольно неплохой, если вы хотите убить несколько свободных минут.

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Pompom — красивы платформер для телефона

Pompom — это 2D-платформер с элементами головоломки. Вы играете роль Помпома и прыгаете по уровням, избегая препятствий и противников. Помпом бежит вперед сам по себе, и игрок определяет, когда он прыгает или использует одну из своих способностей.

В игре есть восемь миров для прохождения, предметы для сбора и множество инструментов, которыми можно пользоваться. Бесплатная версия игры является демоверсией, чтобы понять, нравится ли она вам. Сейчас не так много платформеров действительно высокого класса, так что это долгожданный релиз. Да и игровая механика у него довольно неплохая.

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Shadow Slayer: The Dark Impact — новая игра для Android

Shadow Slayer: The Dark Impact — это 2D-игра в жанре hack-and-slash. Она довольно простая, но исполнение тоже хорошее. Вы попадаете на уровень и прорубаете свой путь, пока не дойдете до конца. Постепенно вы повышаете уровень и используете новое оружие и способности, чтобы продолжать продвигаться по игре. И так далее.

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Есть также битвы с боссами, несколько персонажей для игры и множество вещей для сбора. Геймплей довольно симпатичный, а графика на удивление хорошо подходит для игр такого типа. Другими словами, приятно и играть, и просто наслаждаться видами. Единственным недостатком являются небольшие элементы управления на экране, а враги слишком быстро увеличиваются по мере вашего продвижения. Поэтому вам придется повозиться.

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