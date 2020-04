Лучшие игры для Android с красивой графикой

Игры для смартфонов всегда были чем-то, во что можно поиграть в дороге. Но студии не унимались и очень старались сделать что-то действительно красивое. Получалось не всегда, но иногда были настоящие шедевры, в которые хотелось поиграть не только в автобусе, но и дома на диване. Иногда такие игры даже вытесняли настоящие консольные игры. Получается, что мы пришли к той эпохе, когда мобильные игры стали полноценным направлением и даже отдельной индустрией. Конечно, больше всего сливок собирают Fortnite, PUBG и некоторые представители игр типа ”три в ряд”. Но есть и более красивые и детально проработанные игры. Про них сегодня и поговорим.

Во что поиграть на телефоне

Обычно большинство мобильных игры являются кроссплатформенными. Это значит, что установить их можно как на Android, так и на iOS. Поэтому выбирать не придется и, вне зависимости от того, какие у вас устройства, вы можете по совету друга или ”парня из YouTube” без проблем установить игру себе.

Стоит отметить, что часть игр, про которые мы будем сегодня говорить, не имеет перевода на русский язык. К сожалению, тут ничего не сделаешь. Но это обычная практика. Очень часто встречаются игры, которые не имеют никакой сторонней локализации — только исходный английский язык. Часто локализация и не нужна. Многие игры или имеют субтитры, или в них почти никто не говорит, или диалоги очень простые. Поэтому большой проблемой это стать не должно.

Игра Florence

Florence — восхитительный визуальный роман о девушке, которая чувствует себя застрявшей в рутине своей жизни. Но тут она встречает Криша. Вы проходите все стадии их взаимоотношений и наблюдаете за их развитием. Кому-то это может показаться очередным ”Домом-2”, но, на самом деле, это просто красивая игра с большим количеством хороших отзывов в Google Play.

В игре есть легкие головоломки, а механика построена на принципе «укажи и перейди». В целом она не очень сложная и может подойти многим пользователям. Чтобы вам было понятнее, что это за игра, стоит добавить, что она от создателя знаменитой Monument Valley. Игра стоит 169 рублей, но, заплатив один раз, вы сможете играть в нее без внутренних покупок и встроенной рекламы.

Скачать Florence из Google Play

Игра Gris

Gris — это игра-головоломка с более чем достаточным количеством красивых визуальных элементов. Вам предстоит играть за Гри — девочку, потерянную в ее собственном мире. Вам надо будет помочь ей разобраться в себе и сориентироваться в окружающем мире.

В игре нет ни смерти, ни опасных или страшных ситуаций. Поэтому сам сюжет не будет вас подгонять и вы сможете расслабленно играть когда и где вам захочется.

Иногда вам придется разгадывать головоломки, чтобы продолжить игру и проходить ее все дальше и дальше. Художественный стиль хорош, а текста на удивление мало — основной упор сделан на визуальные элементы, которые хорошо продуманы. Так достигается еще больший эффект погружения.

Стоимость игры составляет 329 рублей. Дороже, чем первый вариант, но играть также можно будет без рекламы и встроенных покупок.

Скачать Gris из Google Play

Игра Life is Strange

Вот мы добрались до первой бесплатной игры в нашем списке. Life is Strange — визуальная игра в стиле романа от Square Enix. Вы играете за Макс Колфилд, старшеклассницу, со способностью перематывать время короткими кусками.

Игроку надо будет принимать решения, потом пользоваться перемоткой времени и действовать так, чтобы это оказало какое-то влияние на сюжет. Эта способность используется для того, чтобы открыть различные вещи в игре.

Одной игрой все не ограничивается. Если вам будет интересно, у нее есть приквел ”Life is Strange: Before the Storm”. Если вам понравится одна, то, скорее всего, понравится и другая. Обе игры изначально бесплатные. Вы можете скачать ее в ознакомительных целях. Через некоторое время вам будет предложено купить ее. Если вам все понравилось, вы сможете это сделать не в слепую, а уже попробовав продукт в деле. Сама игра уже умела консольную версию и выглядела там очень неплохо. Портирование на мобильную платформу тоже получилось добротным.

Скачать Life is Strange в Google Play

Игра Oxenfree

Следующая игра менее романтична, так как является триллером с элементами приключений, головоломок и исследований. Называется она Oxenfree.

Суть игры в том, что старшеклассники (да, опять они) попадают в неприятный ”замес” с привидениями и тут для них начинается настоящий ужас. В основе игры лежат старые добрые ужастики из 80-х годов, когда этот жанр переживал настоящий ренессанс.

В игре происходит много всего и все это очень грамотно увязано между собой. Надо еще добавить, что Oxenfree тоже изначально задумывалась как компьютерная, но потом была портирована для смартфонов. Получилось очень добротно. При цене в 289 рублей игра тоже имеет массу хороших отзывов и высокий средний балл.

Скачать Oxenfree в Google Play

Игра To the Moon

To the Moon — трогательная игра с легким приключенческим сюжетом и механикой RPG. Речь в этой игре идет о двух врачах, которые дают людям воспоминания, которые они хотели бы иметь, но могут выполнять операцию только тогда, когда пациент находится на грани смерти. Идея выглядит интересно и на эту тему можно даже отдельно порассуждать, но пока мы говорим только об игре.

Один из пациентов просит ”отправить” его на Луну и врачи задаются вопросом, почему он этого хочет. Это была одна из лучших игр для Android 2017 года и она остается одной из лучших визуальных новелл по сей день. Она стоит $ 4,99 без покупок и рекламы в приложении. Даже при цене в 399 рублей оно того стоит.

Скачать To the Moon из Google Play

Стоит ли качать бесплатные игры для Android?

В целом, в бесплатных играх нет ничего плохого. Просто надо понимать, что любой разработчик хочет получить деньги за потраченное время. В итоге, эти деньги он возьмет или с вас, в виде донатов и инапов, или с рекламодателей, которые разместят баннеры на каждом квадратном миллиметре вашего экрана. Если вас это не смущает или вы нашли не слишком наглую в этом плане игру, то это отлично, но часто бывает наоборот.

В случае с платным играми приятно то, что они после запуска не будут отвлекать вас ничем, что не связано с основным сюжетом. Если вы не очень часто играете, но хотите что-то интересное, то потратить 200-250 рублей не будет такой большой проблемой. Опять же, если сама игра вам подходит.

Поделитесь вашим мнением в комментариях или в нашем Telegram-чате. Как вы относитесь к платным играм и что еще вы можете посоветовать из интересного.