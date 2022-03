Лучшие игры из Google Play для тех, кто любит Clash of Clans

Clash of Clans — одна из самых популярных игр о строительстве королевства в истории мобильных игр. Предпосылка достаточно проста: вы строите королевство, защищаете его от одних противников и нападаете на других для получения добычи. Игра достаточно глубокая, чтобы по-настоящему погрузиться в нее, но доступная для обычных игроков. Поэтому она и получила такую популярность. Однако, если вы ищете замену Clash of Clans, но все еще хотите получить что-то подобное, то вы попали по адресу. Все игры, приведенные ниже, представляют собой игры по созданию королевства с онлайн-элементом PvP. Поэтому, если вам нравится Clash of Clans — занимайте места, мы начинаем рассказ.

Boom Beach — пляжная стратегия

Boom Beach — еще одна игра о строительстве королевства для мобильных устройств. Ваша цель — строительство базы вдоль пляжа, которую вы потом будете защищать от онлайн-противников.

В отличие от большинства игр, таких, как Clash of Clans, здесь есть довольно продолжительный режим кампании. Это добавляет еще один элемент игрового процесса, которого нет в большинстве игр этого жанра. А еще игра создана Supercell — разработчиком Clash of Clans. Значит она должна стать идеальным аналогом, если вам нравится оригинал.

Castle Clash: Heroes of the Empire — хорошая игра для Android

Castle Clash: Heroes of the Empire — одна из самых популярных игр, подобных оригинальной Clash of Clans. Она может похвастаться более чем 50 миллионами установок. В этой игре вы будете строить деревню, защищать ее и сражаться с противниками. Вы также можете повышать уровень своих героев и сражаться с ними против других героев, играть в команде и кое-что еще.

Игра выделяется из толпы лучше других конкурентов. Она бесплатная и отлично подойдет тем, кто любит Clash of Clans, но хочет чего-то более объемного. Одно время она называлась Castle Clash: Age of Legends и Castle Clash: Brave Squads. Разработчик существенно обновил игру, чтобы оправдать изменение имени.

Dawn of Titans — новая игра в стиле Clash of Clans

Dawn of Titans — одна из новых игр по созданию королевства, сделанная в стиле Clash of Clans. Но она предлагает гораздо более продвинутую графику и игровой процесс. Вы управляете тысячами, а не десятками юнитов, что позволяет сделать сражение более масштабным.

В игре также есть режим кампании, множество специальных событий и, конечно же, онлайн-PvP. Это одна из самых красивых игр в жанре создания королевства. А еще играть в эту игру, как и во многие другие, можно бесплатно. Как минимум в течение некоторого времени. Дальше все зависит от вашего умения и терпения.

Emporea — не популярная, но хорошая игра

Emporea — не самый популярный конструктор королевств, но в нем есть чем заинтересоваться. Вы строите базу, тренируете войска и атакуете своих противников. Игра позволяет вам выбрать одну из четырех рас для игры, а также есть социальные элементы. Есть также обычные основы подобного типа игр, такие, как герои и другие подобные вещи. Механика не так уж и уникальна, но в целом игра довольно сбалансированная и добротная.

Gods of Olympus — игра о греческой мифологии

Gods of Olympus — достойная игра о строительстве королевства. Действие разворачивается в греческой мифологии, поэтому многие имена вам наверняка будут известны. Игроки строят свои базы, атакуют другие базы и объединяются, чтобы делать кучу интересных вещей.

Игра вознаграждает тех, кто играет агрессивно, и позволяет делать это довольно быстро. Это довольно новая игра и она стремительно набирает популярность. Разработчики пока достаточно активно участвую в процессе ее доработки, а это значит, что можно ждать того, что она станет еще лучше.

Lords Mobile — игра в стиле Boom Beach

Lords Mobile — это игра о строительстве королевства, которая больше похожа на Boom Beach, чем на Clash of Clans. Тем не менее, основная предпосылка все еще существует. Вы получаете героев, тренируете их, а затем сражаетесь с противниками через PvP. Эта игра представляет несколько элементов RPG, когда вы повышаете уровень своих героев.

Вы также можете побеждать других игроков на большой карте, чтобы получить дополнительные сокровища. Как и в большинстве подобных игр вы можете создавать создавать гильдии, чтобы получать помощь от других игроков. Некоторые игроки жалуются на проблемы с подключением. Это происходит вне зависимости от времени дня, загруженности сервера или географического положения игрока. Просто такая особенность есть, и не сказать о ней было бы неправильно.

Transformers: Earth Wars — игра про трансформеров

Transformers: Earth Wars — довольно приличная игра по созданию базы. Вы строите, призываете героев и сражаетесь с самыми разными противниками. Герои в основном являются персонажами из серии ”Трансформеры”. Среди них есть те, которых мы знаем, как положительных и как отрицательных героев.

У каждого есть своя способность влиять на происходящие события. Существуют так же различные миссии, которые помогают освежить игру. А лучше всего то, что вы можете играть довольно долго, не заплатив ни за одну внутриигровую покупку. Она немного отличается от Clash of Clans, но предлагает что-то похожее в своей основе, но совсем другое по оболочке. Это должно понравиться самым разным пользователям.

