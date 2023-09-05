Лучшие игры про Скибиди Туалет на Андроид

Уже сейчас можно сказать, что одним из главных мемов 2023 года стал Skibidi Toilet — YouTube-сериал, рассказывающий о противостоянии монстров с торчащими из унитаза головами и камераменов. Каждый эпизод Скибиди Туалета набирает по несколько миллионов просмотров, но видео очень короткие, да и выходят нерегулярно. Впрочем, есть способ скрасить ожидание выхода новой серии. Вы можете скачать Скибиди Туалет на Андроид и сыграть в атмосфере любимого мультика.

Самая популярная игра про Скибиди Туалет

Открыв список самых популярных приложений в Google Play, вы найдете Toilet Fights — возможно, лучшую игру про Скибиди Туалет. Пользователю предлагается выступить в роли камерамена и навести порядок в городе, избавив его от унитазных монстров.

Скачать Toilet Fight

Скибиди Туалет для телефона обладает такой же графикой, как и сам сериал, так что вы сразу почувствуете себя как дома. Каждая победа будет приближать вас к истинной сущности монстров. Узнав о ней, обязательно поделитесь секретом в телеграм-чате AndroidInsider.ru.

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Мультяшная игра про Скибиди Туалет на Андроид

Что будет, если скрестить Brawl Stars на Android с игрой Скибиди Туалет? Получится Toilet Monster Survival Battle! Это Скибиди Туалет для телефона с мультяшной графикой, где вы будете бороться с унитазами при помощи самого разного оружия. Пришло время проучить монстров!

Скачать Toilet Monster Survival Battle

Геймплей этой игры про Скибиди Туалет довольно точно копирует Brawl Stars: здесь есть приятная виброотдача, а для борьбы с монстрами можно выставлять укрепления и использовать специальные приемы. На момент публикации материала ее скачали более 1 миллиона человек, и это всего за месяц! Присоединяйтесь к фанатам сериала со всего света и играйте в Скибиди Туалет онлайн.

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Скибиди Туалет по мотивам Игры в кальмара

В Skibd Toilet Survival Master мы имеем дело с еще одной коллаборацией. На этот раз атмосфера популярного YouTube-мультика перенесена в Игру в кальмара. Если вы смотрели корейский сериал, то наверняка запомнили самое первое испытание «Красный свет — зелёный свет». Именно его вам предстоит пройти в самом начале.

Скачать Skibd Toilet Survival Master

Суть игры про Скибиди Туалет сводится к тому, что ваш камерамен должен быстрее добраться до финиша. Но вот незадача: периодически к вам будет поворачиваться огромный монстров, испепеляющий игроков. Чтобы не быть уничтоженным, нужно вовремя остановиться и продолжить проходить уровни, ведь в Skibd Toilet Survival Master есть и другие испытания из Игры в кальмара.

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Головоломка в стиле Скибиди Туалет

Оказывается, игры про Скибиди Туалет на Андроид бывают развивающими, что подтверждает Maze Run. Это головоломка, предлагающая вам прочертить путь до ближайшего унитазного монстра, отправить его голову в слив и заняться своими туалетными делами.

Скачать Maze Run

В игре Skibidi Toilet представлено много уровней, а по мере прохождения их сложность только увеличивается. Сможете ли вы пройти все испытания и сесть на заветный унитаз? Посмотрим…

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Как создать свой Скибиди Туалет

Если вы чувствуете в себе креативные навыки, то можете самостоятельно создать персонажа из Скибиди Туалет. Да, именно это позволяет сделать Mix Toilet Monster Makeover. Вам предложат выбрать скин, глаза, рот и украшения для своего унитазного монстра, а затем насладиться получившимся образом.

Mix Toilet Monster Makeover

Неужели это все, на что способен Скибиди Туалет на Андроид? Конечно же, нет! После красочной презентации монстр отправится в специальную комнату, где окажется полностью в вашей власти. Можете делать с ним все, что угодно, но лучше всего — победить унитазное зло, отправив его туда, откуда оно появилось.