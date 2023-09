Лучшие игры про Скибиди Туалет на Андроид

14 марта 2023 года стало черным днем для всех поклонников мобильной игры Clash of Clans. Откровенно говоря, проблемы начались еще в прошлом году, когда из Google Play пропали все проекты Supecell, включая CoC. Студия разработчиков запретила их распространение на территории России и Беларуси, а теперь при попытке открыть Clash of Clans вы можете видеть сообщение «Не удалось войти» с пояснением, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Расскажем, как теперь играть в Clash of Clans и другие проекты Supercell.