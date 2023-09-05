Лучшие игры про Скибиди Туалет на Андроид

  2. Темы
  3. Игры
Герман Вологжанин

Уже сейчас можно сказать, что одним из главных мемов 2023 года стал Skibidi Toilet — YouTube-сериал, рассказывающий о противостоянии монстров с торчащими из унитаза головами и камераменов. Каждый эпизод Скибиди Туалета набирает по несколько миллионов просмотров, но видео очень короткие, да и выходят нерегулярно. Впрочем, есть способ скрасить ожидание выхода новой серии. Вы можете скачать Скибиди Туалет на Андроид и сыграть в атмосфере любимого мультика.

Лучшие игры про Скибиди Туалет на Андроид. Пришло время сразиться с унитазными монстрами! Фото.

Пришло время сразиться с унитазными монстрами!

Самая популярная игра про Скибиди Туалет

Открыв список самых популярных приложений в Google Play, вы найдете Toilet Fights — возможно, лучшую игру про Скибиди Туалет. Пользователю предлагается выступить в роли камерамена и навести порядок в городе, избавив его от унитазных монстров.

Самая популярная игра про Скибиди Туалет. Справитесь ли вы с унитазами, которые захватили город? Фото.

Справитесь ли вы с унитазами, которые захватили город?

Скачать Toilet Fight

Скибиди Туалет для телефона обладает такой же графикой, как и сам сериал, так что вы сразу почувствуете себя как дома. Каждая победа будет приближать вас к истинной сущности монстров. Узнав о ней, обязательно поделитесь секретом в телеграм-чате AndroidInsider.ru.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Мультяшная игра про Скибиди Туалет на Андроид

Что будет, если скрестить Brawl Stars на Android с игрой Скибиди Туалет? Получится Toilet Monster Survival Battle! Это Скибиди Туалет для телефона с мультяшной графикой, где вы будете бороться с унитазами при помощи самого разного оружия. Пришло время проучить монстров!

Мультяшная игра про Скибиди Туалет на Андроид. Игра как Brawl Stars, только с туалетными монстрами. Фото.

Игра как Brawl Stars, только с туалетными монстрами

Скачать Toilet Monster Survival Battle

Геймплей этой игры про Скибиди Туалет довольно точно копирует Brawl Stars: здесь есть приятная виброотдача, а для борьбы с монстрами можно выставлять укрепления и использовать специальные приемы. На момент публикации материала ее скачали более 1 миллиона человек, и это всего за месяц! Присоединяйтесь к фанатам сериала со всего света и играйте в Скибиди Туалет онлайн.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Скибиди Туалет по мотивам Игры в кальмара

В Skibd Toilet Survival Master мы имеем дело с еще одной коллаборацией. На этот раз атмосфера популярного YouTube-мультика перенесена в Игру в кальмара. Если вы смотрели корейский сериал, то наверняка запомнили самое первое испытание «Красный свет — зелёный свет». Именно его вам предстоит пройти в самом начале.

Скибиди Туалет по мотивам Игры в кальмара. Девиз игры: тише едешь — дальше будешь. Фото.

Девиз игры: тише едешь — дальше будешь

Скачать Skibd Toilet Survival Master

Суть игры про Скибиди Туалет сводится к тому, что ваш камерамен должен быстрее добраться до финиша. Но вот незадача: периодически к вам будет поворачиваться огромный монстров, испепеляющий игроков. Чтобы не быть уничтоженным, нужно вовремя остановиться и продолжить проходить уровни, ведь в Skibd Toilet Survival Master есть и другие испытания из Игры в кальмара.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Головоломка в стиле Скибиди Туалет

Оказывается, игры про Скибиди Туалет на Андроид бывают развивающими, что подтверждает Maze Run. Это головоломка, предлагающая вам прочертить путь до ближайшего унитазного монстра, отправить его голову в слив и заняться своими туалетными делами.

Головоломка в стиле Скибиди Туалет. Отправьте голову туалетного монстра туда, где ей самое место. Фото.

Отправьте голову туалетного монстра туда, где ей самое место

Скачать Maze Run

В игре Skibidi Toilet представлено много уровней, а по мере прохождения их сложность только увеличивается. Сможете ли вы пройти все испытания и сесть на заветный унитаз? Посмотрим…

Читайте также: самые глупые игры на Android, в которые играют миллионы

Как создать свой Скибиди Туалет

Если вы чувствуете в себе креативные навыки, то можете самостоятельно создать персонажа из Скибиди Туалет. Да, именно это позволяет сделать Mix Toilet Monster Makeover. Вам предложат выбрать скин, глаза, рот и украшения для своего унитазного монстра, а затем насладиться получившимся образом.

Как создать свой Скибиди Туалет. Повеселитесь со своим Скибиди Туалетом! Фото.

Повеселитесь со своим Скибиди Туалетом!

Mix Toilet Monster Makeover

Неужели это все, на что способен Скибиди Туалет на Андроид? Конечно же, нет! После красочной презентации монстр отправится в специальную комнату, где окажется полностью в вашей власти. Можете делать с ним все, что угодно, но лучше всего — победить унитазное зло, отправив его туда, откуда оно появилось.

Теги
Лонгриды для вас
Лучшие головоломки для Андроид, которые не стыдно посоветовать

Наверное, головоломки являются самым популярным жанром в мире игр для смартфона. Они просты в понимании, не требуют внимания к сюжету и позволяют играть в любой момент. Мы в редакции тоже очень любим эти игры и постоянно пополняем свои списки фаворитов. Иногда стараемся найти что-то новое и делимся находками с вами. В этой подборке вы найдете сразу шесть игр, которые можно скачать в Google Play бесплатно и играть в свое удовольствие. Подключайте зарядку, пока изучаете список, и готовьтесь скачивать то, что понравится.

Читать далее
Лучшие игры для Android без внутренних покупок

Вы наверняка заметили, что сейчас многие производители игр выбрали модель бесплатного распространения с внутриигровыми покупками, которые и позволяют им зарабатывать. С одной стороны это хорошо, ведь мы сами выбираем, что покупать, но с другой многие разработчики злоупотребляют этим и через пару уровней прохождение таких игр становится невозможным, если не заплатить приличную сумму. Устав от этого мы решили собрать подборку, которая включает игры, избавленные от инапов. По крайней мере, на момент подготовки статьи в них не надо было покупать ничего, чтобы можно было играть и проходить их.

Читать далее
Не удалось войти в Clash of Clans. Что делать, если не запускается игра

14 марта 2023 года стало черным днем для всех поклонников мобильной игры Clash of Clans. Откровенно говоря, проблемы начались еще в прошлом году, когда из Google Play пропали все проекты Supecell, включая CoC. Студия разработчиков запретила их распространение на территории России и Беларуси, а теперь при попытке открыть Clash of Clans вы можете видеть сообщение «Не удалось войти» с пояснением, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Расскажем, как теперь играть в Clash of Clans и другие проекты Supercell.

Читать далее