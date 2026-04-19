Если вы давно ищете, во что поиграть вечером без лишних раздумий — игры про зомби на Андроид закрывают этот вопрос раз и навсегда. Здесь есть всё: адреналин, тактика, крафт и апокалипсис в кармане. А если захочется сменить формат и просто расслабиться — у нас есть отдельная подборка фильмов про апокалипсис и зомби на вечер. Но сначала — мы собрали пять лучших игр про зомби из Google Play под разное настроение и разный уровень серьёзности. Скучать точно не придётся.

На этой неделе предлагаем победить зомби, не выпуская смартфон из рук

Dead Trigger 2 — шутер про зомби с открытым миром на Андроид

Один из самых известных мобильных зомби-шутеров — и вполне заслуженно. В Dead Trigger 2 вас ждёт огромный заражённый мир, десятки видов оружия и орды мертвецов, которые не дадут скучать. Игра про выживание предлагает как одиночные задания, так и групповые рейды.

Отличная игра от первого лица, которая до сих пор выглядит актуально

Графика до сих пор смотрится прилично, управление отзывчивое. Если хочется скачать игру на Андроид про зомби с настоящим масштабом и не пожалеть об этом — это именно она. Донат есть, но на прохождение не давит. К сожалению, придется потерпеть рекламу, так как это онлайн-игра. Но за такой сюжет ей это, вроде как, простительно.

10 товаров, которые я уже добавил в корзину на AliExpress. Осталось заказать

Into the Dead 2 — игра про зомби-апокалипсис без интернета

Into the Dead 2игра про выживание среди зомби, в которой вы несётесь вперёд через поля мертвецов и пытаетесь добраться до своей семьи. Раннер с атмосферой отчаяния и неплохим сюжетом — неожиданно серьёзное сочетание для мобилки. Главное достоинство — это игра про зомби без интернета, то есть запускается в самолёте, метро и на даче без вопросов.

Отменный шутер, который работает без интернета

Да и рекламу легко пропустить, просто вырубив подключение к сети. Уровни короткие, темп бешеный, оружие прокачивается — затягивает быстро. Отличный вариант, если хочется игру про выживание на телефон с кинематографичным настроением. Играется легко даже на недорогих смартфонах для мессенджера MAX.

Plants vs. Zombies 2 — стратегия про зомби на Андроид

Классика мобильного гейминга без всяких сомнений, которую все знают. Забавно, прошло столько лет, но Plants vs. Zombies 2 до сих пор в Google Play и по-прежнему одна из лучших бесплатных игр про зомби на Андроид. Орды мертвецов штурмуют ваш сад, растения держат оборону: горох стреляет, орех сдерживает, подсолнух даёт энергию.

Игра про растений и зомби в представлении не нуждается. В нее играют уже много лет

Это стратегическая игра про выживание в апокалипсис с сотнями уровней, временными событиями и постоянными обновлениями. И все это под соусом прикольной мультяшной графики! Звучит как детская игрушка, но уровни быстро становятся по-настоящему сложными. Скачать игру на Андроид можно бесплатно — и потерять в ней несколько вечеров подряд.

Dead Ahead: Zombie Warfare — тактическая игра про зомби с базой

В Dead Ahead игры про зомби и выживание встречаются с тактикой и менеджментом базы. Вы строите укрепления, нанимаете отряд выживших и отправляете их на миссии через заражённый город. Каждый боец уникален: одни прикрывают, другие атакуют в упор, третьи лечат.

Есть и такая прикольная стрелялка с мультяшной графикой

Игра про зомби-апокалипсис требует реального планирования — без грамотного состава отряда далеко не уйдёте. При этом донат здесь не агрессивный, можно комфортно играть бесплатно. Одна из самых недооценённых зомби-игр на Андроид — советую попробовать в первую очередь.

Куда нельзя ставить телевизор: 6 мест, которые убьют Smart TV

Zombie Catchers — весёлая игра про зомби на Андроид

А вот Zombie Catchers уже совсем другая история. Два инопланетных предпринимателя прилетают на Землю в разгар зомби-апокалипсиса — и решают делать на мертвецах бизнес. Ловите зомби на телефоне сетями и гарпунами, перерабатывайте их в сок и мороженое, развивайте производство.

Как насчет превращения зомби в сок?

Звучит безумно — и это именно то ощущение, которое игра и дарит. Скачать веселую игру про зомби на Андроид в таком формате — значит получить что-то между новое, не заезженное. На мой взгляд, ничего подобного из игр ранее не встречалось. Отлично подходит, если обычные зомби-шутеры уже поднадоели и хочется чего-то с юмором.

