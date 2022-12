Лучшие игры разных жанров, вышедшие в 2022 году

Мобильные игры продолжали развиваться в течение всего минувшего года. Было выпущено несколько громких релизов, и некоторые из них уже имеют десятки миллионов загрузок. Сейчас пришло время вспомнить лучших из них. Как и в предыдущие годы, в большинство игр из списка можно играть бесплатно. Каждую неделю мы рассматривали интересные игры, среди которых часто встречались новинки. Теперь, рассмотрев все эти новинки, мы выбрали то, что достойно упоминания в итоговой подборке лучших игр года. Скачивайте их и наслаждайтесь игрой.

Catalyst Black — новый шутер для Android

Catalyst Black — шутер от третьего лица на поле боя от Super Evil Megacorp, разработчика Vainglory. Он наиболее известен своими творческими игровыми режимами, такими как Hydra, где игроки сражаются друг с другом, а также с боссом. С точки зрения чистого игрового процесса это приятно и весело. Вы бегаете и побеждаете противников своим оружием и способностями. В основном это онлайн PvP, так что вы будете проводить большую часть своего времени, сражаясь с другими реальными игроками.

В игре все еще есть ошибки, как и в любой другой новой. Большинство жалоб связаны с вылетами игры во время загрузки и некоторыми общими сбоями. Тем не менее, это одна из лучших игр года, она также вошла в список лучших игр года в Google Play.

Скачать Catalyst Black

Deemo II — лучшая новая ритм-игра

Deemo II — это ритм-игра от Rayark, разработчика, который знает, как делать подобные игры. В ней повествование сочетается с ритмичным геймплеем, чего обычно не встретишь в этом жанре. Deemo II включает 30 песен вместе с пакетами DLC, которые добавляют в библиотеку более 120 других наименований. По сравнению с первым релизом, здесь лучше графика, лучше механика и больше возможностей.

Единственным реальным недостатком является то, что игра плохо работает на младших или старых устройствах. Вам понадобится что-то достаточно современное и хотя бы из средней категории, чтобы избежать сбоев. Deemo II — одна из двух действительно хороших ритм-игр, вышедших в этом году, хотя и удивительно, что этот жанр все еще процветает.

Скачать Deemo II

One Hand Clapping — головоломка для Android

One Hand Clapping — это игра-головоломка, в которой используется голос. Игроки разгадывают головоломки, решают задачи и продвигаются по сюжету, напевая в микрофон своего телефона. Например, переход от низкого тона к высокому, чтобы поднять лифт.

Очевидно, это не та игра, в которую вы должны играть на публике, поскольку она требует, чтобы вы действительно взаимодействовали с ней, используя свой голос. One Hand Clapping имеет привлекательный художественный стиль, хорошее исполнение и не так много ошибок, как можно было бы ждать от новинки. Она создана HandyGames, разработчиками Titan Quest и SpongeBob: Battle for Bikini Bottom, двух игр, которые наделали много шума в предыдущие годы.

Скачать One Hand Clapping

Papers, Please — игра за пограничника

Papers, Please — это симулятор, в котором вы играете за пограничного иммиграционного инспектора. Ваша задача — следить за людьми, иммигрирующими в вашу вымышленную страну. Вы делаете это, проверяя паспорта, убеждаясь, что у людей есть надлежащие документы, и отказывая людям с несоответствиями. Путаница может вызвать всевозможные проблемы, в том числе в игровую страну могут попасть злоумышленники.

Вам платят, когда вы обрабатываете людей, и наказывают, когда совершаете ошибки. Если ошибок будет слишком много, игра закончится. По мере прохождения процесс усложняется, и игроку приходится запоминать все больше вещей. Это может быть довольно напряжно ближе к концу игры, но все равно весело.

Скачать Papers, Please

Path to Nowhere — аниме-игра для Андройд

Path to Nowhere — это стратегическая ролевая игра с элементами гачи и аниме-темой, как и многие другие в этом жанре. Механика чем-то похожа на такие игры, как Arknights, где вы ставите своих персонажей на пути врага, и они сражаются. Геймплей в стиле псевдо-башенной защиты добавляет немного свежести происходящему. В остальном это довольно типичный представитель жанра. Призывайте персонажей, повышайте их уровень, используйте их для развития истории и доходите до конца.

Игра вам либо понравится, либо не понравится в зависимости от предпочтений, поскольку она работает так, как и была задумана. Постапокалиптическая обстановка по-своему жутковатая, но оказаться в ней интересно.

Скачать Path to Nowhere

Rotaeno — веселая и динамичная игра

Rotaeno — вторая ритм-игра в этом списке. В ней есть одни из лучших элементов управления среди остальных представителей жанра — множество треков для игры, хорошее масштабирование сложности и сюжет, который нужно пройти. Помимо нажатия и пролистывания нот в песне, вы также будете вращать телефон, чтобы нажимать более длинные ноты. Это по-своему уникально, и это опыт, который вы действительно можете получить только на смартфоне.

Как и в большинстве ритм-игр, вы получаете несколько песен и основную историю в самом начале игры. Однако для большинства треков требуется покупка DLC. К счастью, разблокированные песни останутся с вами, пока игра доступна. Сравнивать эту игру с приведенной ранее Deemo II сложно. Поэтому пусть они полежат тут обе.

Скачать Rotaeno

Tower of Fantasy — новая игра с открытым миром для Android

Tower of Fantasy стала одним из самых крупных релизов 2022 года. Это мобильная гача-MMORPG, действие которой происходит в открытом мире. Он довольно хорошо сочетает элементы фэнтези и футуристической научной фантастики. Кроме того, в игре довольно хорошо реализованы боевые действия, социальные элементы и прокачка уровней, по крайней мере, в начале и середине игры. Может показаться, что история немного слабовата, но игровой процесс вытягивает на себе все остальное.

Единственная жалоба касается иногда неуклюжих мобильных элементов управления и системы меню. Тут можно найти некоторые механики, вдохновленные Genshin Impact, с которыми он, очевидно, пытается конкурировать, но это точно не является минусом, учитывая, каким хитом является ”Геншин”.

Скачать Tower of Fantasy

The Past Within — игра для двоих на Андройд

The Past Within — уникальная игра для двух игроков. Один живет прошлым, а другой – будущим. Вместе вы решаете головоломки и помогаете Роуз осуществить планы ее отца. Вы играете, по существу описывая, что у вас есть, что вы видите и что вы можете сделать. Это одна из немногих по-настоящему интерактивных игр для мобильных устройств, которая слегка напоминает Keep Talking и Nobody Explodes с точки зрения совместной игры.

Разработчики отлично справились со своей задачей. Загадки тоже хорошо продуманы. Единственным недостатком является то, что как только вы закончите игру, вы будете знать головоломки, поэтому реиграбельность не очень высока, даже если в следующий раз захотите сыграть с кем-то другим.

Скачать The Past Within