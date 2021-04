Лучшие игры, в которые можно играть бесплатно

MOBA или, если сказать простым языком, многопользовательские онлайн-игры на боевых аренах — одни из самых увлекательных. Среди них очень большая конкуренция, которая всегда сама по себе приводит к улучшению качества продукции. Все слышали про DOTA, которая стала пионером в этом жанре. Что отличает игру от конкурентов, таких, как League of Legends, SMITE и Heroes of the Storm, так это то, что это настоящая бесплатная игра. В этой подборке обсудим игры, в которые можно играть бесплатно, то есть относятся к категории free-to-play. Многие ценят их за гибкий подход. Вот и давайте поймем, насколько он гибок.

CS: GO — классический шутер

Если есть типичный шутер от первого лица для ПК, то это Counter Strike. Последняя версия CS: GO теперь бесплатна и стала лучше, чем когда-либо. Она умело сочетает в себе стратегию, выверенные действия и безудержный экшен. И все это в семи режимах.

В некоторых зарубах можно просто хорошо развлечься и не потратить много времени. В классическом режиме две команды по пять человек соревнуются друг с другом, чтобы обезвредить бомбу или спасти заложников. CS: GO также предлагает динамичный режим Deathmatch с мгновенным возрождением. А недавно появился режим королевской битвы под названием Danger Zone. С таким разнообразием и захватывающим игровым процессом можно без преувеличения назвать CS: GO одной из лучших бесплатных игр, в которые можно играть на ПК.

Valorant — аналог CS: GO

В то время, как проверенная временем формула CS: GO поддерживала популярность игры на протяжении почти десяти лет, рост числа шутеров заставил некоторых геймеров искать что-то менее реалистичное и более фантастическое.

Именно здесь на помощь приходит Valorant от Riot Games. Игра заимствует некоторые механики героев таких игр, как Overwatch, и объединяет их вместе с простотой Counter Strike. В итоге сохраняются лучшее из разным миров и относительно невысокая цена на внутриигровые покупки. Тем не менее и CS: GO, и Valorant полностью бесплатны, а покупки являются только косметическими.

Path of Exile — мрачная ролевая игра

Если вы устали от мультяшных ролевых игр, вам может понравиться Path of Exile. Эта ролевая игра в жанре экшн совсем другая. Она мрачная, грубая и, что самое главное, полностью бесплатная.

Действие Path of Exile происходит в фэнтезийном царстве и предлагает больше глубины, чем почти любая другая игра в этом жанре. Семь основных классов персонажей разделены более узкие категории. Вы можете кастомизировать их, чтобы добиваться своих уникальных комбинаций.

Это открывает безграничные возможности и делает игру чуть ли не бесконечным источником удовольствия. Все из-за того, что каждый раз играя в нее, вы сможете делать все по-новому и процесс не наскучит. Это дает игре невероятную возможность повторного прохождения. А еще в Path of Exile можно играть с друзьями или против врагов. Так же она доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, и многие считают ее лучшей бесплатной ARPG из всех, что есть.

PUBG Mobile и Fortnite — разные, но одинаковые

Несмотря на различия, эти две игры произвели революцию в мобильных играх и сделали жанр королевской битвы мэйнстримом. В отличие от своего ПК-аналога, PUBG Mobile полностью бесплатна.

Она более реалистична, чем Fortnite, и предлагает четыре карты с разными ландшафтами. Сотня игроков прыгает из самолета в разных частях карты, собирает оружие и экипировку, параллельно с этим вступая в сражение. Можно играть одному или в группах по 2 или 4 человека.

Fortnite во многом похожа на PUBG Mobile, но она более красочная и у нее всего одна карта. Однако самым уникальным ее элементом является возможность строительства. Вы можете быстро возводить стены и пандусы, чтобы развернуть сражения в свою пользу.

В обе игры удобно играть и довольно просто разобраться. Даже без большого опыта можно чего-то добиться. Fortnite имеет преимущество перед PUBG Mobile, потому что она доступна бесплатно практически на любой платформе, о которой вы только можете подумать, включая все популярные консоли — Mac, ПК и Android (на iOS сделать этого не получится). Но что касается мобильных игр Battle Royale, то PUBG Mobile и Fortnite являются пионерами и лучшими бесплатными играми в своем жанре.

Apex Legends — новая королевская битва

В прошлом году Respawn принес нам новый взгляд на жанр королевской битвы. Apex Legends следует знакомой формуле: высадка на местности, сбор оружия и сражения, но она выделяется из остальных по нескольким причинам.

Во-первых, это стремительное действие, требующее мгновенного принятия решений. Во-вторых, состав ее героев. В отличие от других игр этого жанра, Apex позволяет вам выбирать из двенадцати вариантов, каждый со своими уникальными способностями.

Вы играете в командах из трех человек, а варианты ролей можно выбрать из оборонительных или агрессивных в зависимости от того, какой стиль игры вы предпочитаете. Эта игра по праву занимает место в данном списке. Она является одним из лучших представителей своего жанра.

Call of Duty: Warzone — ”колда”

Call of Duty — это имя, которое слышал каждый геймер. Но в то время, как предыдущие игры серии могли казаться устаревшими, игра возродилась с некоторыми замечательными новыми дополнениями. Пусть Call of Duty: Warzone это еще одна игра в жанре Battle Royale, но она может предложить многое.

150 игроков соревнуются в группах по три человека, команды сражаются на одной огромной карте. Многие из любимых фанатами локаций из предыдущих игр нашли свое место в этой игре.

Call of Duty: Warzone имеет много хороших особенностей, которых со временем станет только больше. Она доступна на Xbox, ПК и PlayStation, и это одна из лучших бесплатных игр, с которыми вы можете скоротать время. Хотите вместо этого поиграть на телефоне? Тогда Call of Duty Mobile — это игра, которую нельзя пропустить. Она доступна бесплатно, а покупки дают только косметические изменения и совершенно не обязательны к покупке.

