Лучшие игры, выпущенные за прошедший год, которые стоит скачать каждому

В течение 2023 года мы рассмотрели и осветили многие лучшие игры для Android. Это были тематические подборки, игры прошлых лет и новые игра. Начало нового года — отличный повод подвести итоги и выбрать лучшие игры, которые вышли за прошедшие 365 дней. Несмотря на то, что у нас было много достойных претендентов на звание лучшей игры года, мы не стали ограничиваться какой-то одной игрой и предлагаем вас самим выбрать. Пока впереди есть еще несколько выходных, скачайте их, попробуйте и решите для себя, нравятся ли вам эти игры.

Perfect Grind — игра про катание на скейте

Честно говоря, немногие скейтбордические игры достигают высот серии Tony Hawk’s Pro Skater, даже на консолях и ПК. На мобильных устройствах не так много достойных игр из мира скейтбординга. Все изменилось с появлением Perfect Grind. Как следует из названия, вам предстоит провести время, катаясь по скейтпаркам и выполняя всевозможные трюки. Благодаря своей аркадности игра чем-то напоминает первую Pro Skater. Создатели игры знают, что не стоит относиться к себе слишком серьезно, и этот юмор не кажется навязчивым.

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В итоге получилась грамотная и веселая аркадная скейтбордическая игра, а так как она была создана на основе сенсорного управления, а не стал портом готовой игры с ПК, то и играть в нее приятно. Попробуйте, если вам не безразлична эта тематика.

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Harry Potter: Magic Awakened — игра про Гарри Поттера

Игры о Гарри Поттере не имеют звездного послужного списка на мобильных устройствах, и хотя Harry Potter: Magic Awakened не захватила главне страницы тематических сайтов, как это отчасти сделала Hogwarts: Legacy, она, тем не менее, является лучшей игрой о Гарри Поттере в Google Play.

Несмотря на некоторые проблемы со стабильностью, Harry Potter: Magic Awakened привлекает очаровательной графикой и смесью механики RTS, RPG и CCG, которая порой заставляла нас ломать голову. Приятно видеть, что игра рассчитана на любой тип игроков, не жертвуя при этом ключевыми элементами. Любите ли вы соревновательные PvP-игры или казуальные RPG, вы найдете в Magic Awakened то, что вам понравится.

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Roto Force — оригинальная игра для Android

Многие из лучших игр для Android являются проверенными портами, что очень удобно для тех, кто хочет поиграть во что-то консольное в дороге. Но когда дело доходит до оригинальных игр для мобильных устройств, большинство разработчиков выбирают легкие деньги, а не создание сложных и качественных игр. Roto Force — оригинальная игра, вышедшая одновременно на мобильных и ПК.

Отличные игры для тех кто хочет управлять миром.

По своей сути это аркада, которая очень похожа на bullet hell. Вы будете стрелять и уворачиваться, но в условиях крутящейся комнаты. Именно эта уникальная вращающаяся механика отличает игру от других, делая ее отличным испытанием, которое понравится кому угодно. Roto Force может быть простой по дизайну, но в этом ее преимущество. Она очень похожа на игры старой школы, которые можно найти на Game Boy, и идеально подходит для коротких серий игры на ходу.

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Honkai: Star Rail — игра похожая не Геншин Импакт

Honkai: Star Rail — явный показатель того, что HoYoverse нашла то, что работает, и не собирается никуда уходить. Игра может предложить лучший геймплей среди всех игр этого разработчика. Во время прохождения игры вам будет трудно избавиться от ощущения, что Honkai: Star Rail — это, по сути, Genshin Impact с научно-фантастическим напылением, но в пошаговых боях есть много нового, что можно полюбить.

В них вам придется тщательно продумывать каждый ход, комбинируя свои действия, способности и персонажей, чтобы проложить себе путь к победе. Временами это удивительно сложно, но в то же время приятно, ведь Honkai: Stair Rail сразу показывает, что не стала унылой однотипной игрой. Потрясающая графика и стратегический геймплей Honkai: Star Rail позволяют ей занять место одной из лучших игр 2023 года.

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Super Meat Boy Forever — хороший платформер для телефона

В Play Store много игр с автозапуском, но мало какая из них выделяется. Даже Nintendo пыталась сделать это с Марио, но с ограниченным успехом, а вот Super Meat Boy с игрой Forever стала гвоздем жанра. Это идеальный тип платформера для тех, кто ищет что-то посложнее.

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Игра продолжает начатое своей предшественницей, но теперь вы бежите в автоматическом режиме, что означает, что ваши прыжки в разы важнее, чем когда-либо. К счастью, управление с помощью сенсорного экрана очень хорошо подходит для такого стиля игры. Достаточно одного нажатия на экран, чтобы дойти до конца игры. Хотя это и не будет легко, но так и задумано. Так что, если вам наскучили другие платформеры на смартфонах, а хочется чего-то очень сложного, Super Meat Boy Forever вам точно понравится.

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Golf Odyssey 2 — игра про гольф для телефона

Вы удивитесь, как много хороших игр про гольфа есть на Android, и в этом году мы получили еще одну — Golf Odyssey 2. Суть игры проста: загнать мяч в лунку. Это 2D-игра, а значит, она отлично работает независимо от вашего устройства. То есть, даже на малопроизводительных устройствах она будет довольно хороша.

Сама по себе графика выглядит великолепно, включая оттенки цветов, которые бросаются в глаза. Это игра, в которую можно просто играть в любое время, короткими или длинными сериями, опять же, потому что она невероятно доступна. Вам не нужно быть помешанным на гольфе, чтобы насладиться процессом. Суть невероятно проста, а этапы достаточно сложны, чтобы вы возвращались за новыми.

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