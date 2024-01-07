Лучшие игры, выпущенные за прошедший год, которые стоит скачать каждому

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Артем Сутягин

В течение 2023 года мы рассмотрели и осветили многие лучшие игры для Android. Это были тематические подборки, игры прошлых лет и новые игра. Начало нового года — отличный повод подвести итоги и выбрать лучшие игры, которые вышли за прошедшие 365 дней. Несмотря на то, что у нас было много достойных претендентов на звание лучшей игры года, мы не стали ограничиваться какой-то одной игрой и предлагаем вас самим выбрать. Пока впереди есть еще несколько выходных, скачайте их, попробуйте и решите для себя, нравятся ли вам эти игры.

Лучшие игры, выпущенные за прошедший год, которые стоит скачать каждому. Некоторые из лучших игр 2023 года были довольно странными. Фото.

Некоторые из лучших игр 2023 года были довольно странными.

Perfect Grind — игра про катание на скейте

Честно говоря, немногие скейтбордические игры достигают высот серии Tony Hawk’s Pro Skater, даже на консолях и ПК. На мобильных устройствах не так много достойных игр из мира скейтбординга. Все изменилось с появлением Perfect Grind. Как следует из названия, вам предстоит провести время, катаясь по скейтпаркам и выполняя всевозможные трюки. Благодаря своей аркадности игра чем-то напоминает первую Pro Skater. Создатели игры знают, что не стоит относиться к себе слишком серьезно, и этот юмор не кажется навязчивым.

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В итоге получилась грамотная и веселая аркадная скейтбордическая игра, а так как она была создана на основе сенсорного управления, а не стал портом готовой игры с ПК, то и играть в нее приятно. Попробуйте, если вам не безразлична эта тематика.

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Harry Potter: Magic Awakened — игра про Гарри Поттера

Игры о Гарри Поттере не имеют звездного послужного списка на мобильных устройствах, и хотя Harry Potter: Magic Awakened не захватила главне страницы тематических сайтов, как это отчасти сделала Hogwarts: Legacy, она, тем не менее, является лучшей игрой о Гарри Поттере в Google Play.

Несмотря на некоторые проблемы со стабильностью, Harry Potter: Magic Awakened привлекает очаровательной графикой и смесью механики RTS, RPG и CCG, которая порой заставляла нас ломать голову. Приятно видеть, что игра рассчитана на любой тип игроков, не жертвуя при этом ключевыми элементами. Любите ли вы соревновательные PvP-игры или казуальные RPG, вы найдете в Magic Awakened то, что вам понравится.

Скачать Harry Potter: Magic Awakened

Roto Force — оригинальная игра для Android

Многие из лучших игр для Android являются проверенными портами, что очень удобно для тех, кто хочет поиграть во что-то консольное в дороге. Но когда дело доходит до оригинальных игр для мобильных устройств, большинство разработчиков выбирают легкие деньги, а не создание сложных и качественных игр. Roto Force — оригинальная игра, вышедшая одновременно на мобильных и ПК.

Отличные игры для тех кто хочет управлять миром.

По своей сути это аркада, которая очень похожа на bullet hell. Вы будете стрелять и уворачиваться, но в условиях крутящейся комнаты. Именно эта уникальная вращающаяся механика отличает игру от других, делая ее отличным испытанием, которое понравится кому угодно. Roto Force может быть простой по дизайну, но в этом ее преимущество. Она очень похожа на игры старой школы, которые можно найти на Game Boy, и идеально подходит для коротких серий игры на ходу.

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Honkai: Star Rail — игра похожая не Геншин Импакт

Honkai: Star Rail — явный показатель того, что HoYoverse нашла то, что работает, и не собирается никуда уходить. Игра может предложить лучший геймплей среди всех игр этого разработчика. Во время прохождения игры вам будет трудно избавиться от ощущения, что Honkai: Star Rail — это, по сути, Genshin Impact с научно-фантастическим напылением, но в пошаговых боях есть много нового, что можно полюбить.

В них вам придется тщательно продумывать каждый ход, комбинируя свои действия, способности и персонажей, чтобы проложить себе путь к победе. Временами это удивительно сложно, но в то же время приятно, ведь Honkai: Stair Rail сразу показывает, что не стала унылой однотипной игрой. Потрясающая графика и стратегический геймплей Honkai: Star Rail позволяют ей занять место одной из лучших игр 2023 года.

Скачать Honkai: Star Rail

Super Meat Boy Forever — хороший платформер для телефона

В Play Store много игр с автозапуском, но мало какая из них выделяется. Даже Nintendo пыталась сделать это с Марио, но с ограниченным успехом, а вот Super Meat Boy с игрой Forever стала гвоздем жанра. Это идеальный тип платформера для тех, кто ищет что-то посложнее.

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Игра продолжает начатое своей предшественницей, но теперь вы бежите в автоматическом режиме, что означает, что ваши прыжки в разы важнее, чем когда-либо. К счастью, управление с помощью сенсорного экрана очень хорошо подходит для такого стиля игры. Достаточно одного нажатия на экран, чтобы дойти до конца игры. Хотя это и не будет легко, но так и задумано. Так что, если вам наскучили другие платформеры на смартфонах, а хочется чего-то очень сложного, Super Meat Boy Forever вам точно понравится.

Скачать Super Meat Boy Forever

Golf Odyssey 2 — игра про гольф для телефона

Вы удивитесь, как много хороших игр про гольфа есть на Android, и в этом году мы получили еще одну — Golf Odyssey 2. Суть игры проста: загнать мяч в лунку. Это 2D-игра, а значит, она отлично работает независимо от вашего устройства. То есть, даже на малопроизводительных устройствах она будет довольно хороша.

Сама по себе графика выглядит великолепно, включая оттенки цветов, которые бросаются в глаза. Это игра, в которую можно просто играть в любое время, короткими или длинными сериями, опять же, потому что она невероятно доступна. Вам не нужно быть помешанным на гольфе, чтобы насладиться процессом. Суть невероятно проста, а этапы достаточно сложны, чтобы вы возвращались за новыми.

Скачать Golf Odyssey 2

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