Лучшие новые игры для Android: декабрь 2020

Время от времени в мире игр для Android появляется что-то новое. И пусть это далеко не всегда шедевры, но требовательные любители этого вида, без преувеличения, искусства, довольны и этим. В первую очередь из-за того, что даже в не самых удачных новинках можно увидеть что-то интересно и даже увлечься идеей одной из таких игр. Именно поэтому, кроме тематических подборок периодически мы публикуем анонсы новых игр, среди которых всегда можно что-то найти. Новинки выходят сотнями, но мы публикуем только самый сок, который должен привлечь ваше внимание. Так что давайте навестим Google Play и немного поиграем.

Orwell’s Animal Farm — новый взгляд на Оруэлла

«Скотный двор Оруэлла» превращает знаменитую новеллу в приключенческую игру, верную творчеству Оруэлла. Это можно назвать текстовой приключенческой игрой. Если вам нравится что-то подобное, то вам точно сюда.

Вся она пронизана одной ключевой темой, которая многим покажется забавной. В игре вы столкнетесь со всеми сложностями и особенностями воссозданного мира. Многие разглядят заложенную в игру аллегорию и сравнение с нашим несовершенным миром. От этого она станет только еще более актуальной.

Необычные новые игры для Android

Графика игры довольно интересная и вы точно получите удовольствие от взаимодействия с ней. В общем это солидный релиз, на который стоит обратить внимание, особенно если вам нравятся приключенческие игры старой школы.

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Forager — игра с открытым миром

Forager — это игра на выживание в открытом мире, которая предлагает множество разных занятий и потребует от вас развития большого количества определённых навыков.

В прошлом месяце игра была выпущена на iOS, поэтому, похоже, порт для Android появился немного поздно. Почему так получилось, немного не понятно, но, видимо, у авторов есть для этого основания.

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Игра подойдет тем, кто хотел проиграть во что-то относительно новое и при этом любит исследовать открытые миры. Вы будете собирать предметы, учиться что-то с ними делать и выполнять другие задания игры. Игра не претендует на звание стопроцентного хита, но что-то в ней определенно есть.

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Moon Raider — изучение Луны

Moon Raider — это новая версия игры Crescent Moon, представляющая собой 2D-платформер, в котором вы исследуете коварные пещеры под поверхностью Луны.

Чтобы более полно представить, что именно это за платформер, надо вспомнить о такой игре, как Mega Man. Так понимания будет намного больше. Игра довольно сложная, но при этом очень приятная. Возможно, именно от того, что прохождение требует не просто везения или потраченного времени, но и стараний.

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С большой долей вероятности игра сможет затянуть вас не несколько дней, но слишком сильно рассчитывать на нее я бы не стал. Все же чего-то ей не хватает.

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Warhammer 40,000: Dakka Squadron — воздушный шутер

Название игры может ввести в заблуждение, ведь в Google Play очень много всего с таким названием. В конце концов, многие играли в Warhammer 40,000 и мы даже писали о ней некоторое время назад.

К счастью, Warhammer 40,000: Dakka Squadron привносит в игру что-то новенькое, ведь это воздушный шутер. Если вы когда-нибудь хотели летать на самолетах в стиле Warhammer, сбивая врагов, Warhammer 40,000: Dakka Squadron — это игра, которую вы ищете.

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Приятнее всего то, что это игра премиум-класса и вы получите именно то, чего ожидаете. Пусть она и стоит 449 рублей, но если вам нравится серия и вы хотели в ней чего-то нового, то, скорее всего, останетесь довольны.

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Giant Dancing Plushies — странная игра

Giant Dancing Plushies — это игра, в которой фигурируют гигантские плюшевые игрушки, танцующие в самых разных ситуациях. Иногда это выглядит довольно дико, но все равно необычно и интересно.

Цель состоит в том, чтобы танцевать, взаимодействуя с объектами, и зарабатывать внутриигровую валюту. Затем эту валюту можно использовать для улучшения навыков вашего плюшевого персонажа. В итоге вам будет легче разнести игровое окружение.

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Эту игру тоже можно отнести к премиальным и она оставляет приятное впечатление добротного продукта. Видно, что разработчики не стали просто выпускать что-то простое и банальное, а вложились силами и средствами в разработку.

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Not Chess — не шахматы

Not Chess — еще одна красивая игра от Tepes Ovidiu, разработчика таких хитов, как Cessabit. На этот раз вам предстоит играть в шахматы, но не все так просто. Скорее это похоже на головоломку, просто выполнена она в шахматном стиле.

Играть придется по шахматным правилам, но цель не в уничтожении фигур противника, а в том, чтобы собрать монеты. Как только вы возьмете фигуру, вам придется подчиняться правилам игры и перемещать ее так, как она ходит в обычных шахматах. Это может усложнить задачу, но именно в этом и заключается суть игры.

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Hyper Shooter 3D — просто аркада

Hyper Shooter 3D похож на аркадную стрелялку. Вы будете прицеливаться и стрелять из своего пистолета во врагов на каждом уровне. Это является довольно постой задачей и не требует не только больших навыков, но и большого погружения в процесс. Так что, если вы увлекаетесь аркадными стрелялками или просто ищете аркадную игру, которая легко скоротает время, Hyper Shooter 3D должна вам подойти, но не ждите от нее слишком многого.

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Bio Inc. Redemption — игра на злобу дня

DryGin Studios в течение последнего года выпускала игры на вирусную тематику. В условиях бушующей в мире пандемии это обязательно должно принести студии солидную долю внимания.

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Пока что у Bio Inc. Redemption нет большого количества отзывов, но те, что есть, говорят о сложности игры. Особенно сложной она становится, если вы проходите в ней довольно далеко.

На самом деле все сводится к тому, что игра становится простым кликером на медицинскую тему, который подходит для мобильных устройств. Мне такое быстро надоедает, но вам может понравиться.

Есть даже версия для ПК. Интересно, что она не наполнена рекламой, как версия для смартфона, но ожидать иного было бы как-то нелогично, мне кажется.

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