Лучшие новые игры для Android первой половины октября 2020

”Ну, наконец-то что-то новое” — хотят сказать многие из тех, кто заходит в Google Play, чтобы посмотреть, во что можно поиграть. Проблема в том, что когда появляются действительно новые игры, найти их не всегда просто, а иногда в них и вовсе нет ничего нового. Если сказанное относится к вам и вы хотите играть только в те игры, которые вышли совсем недавно, у нас для вас есть неплохая подборка, которая покажет вам, какие игры в Google Play вышли в начале октября. Они не ограничены каким-либо жанром, поэтому каждый подберет себе то, что ему интересно. Просто расслабьтесь в выходной и поиграйте в достаточно неплохие игры для вашего Android-смартфона.

Rabbids Coding — обучащая игра

Дайте начнем с игры для детей. Rabbids Coding — бесплатная обучающая игра для детей от 7 лет, и хотя она уже некоторое время существует на ПК, в начале месяца состоялся ее официальный релиз для мобильных устройств.

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Как и в игре Chu Chu Rocket от Sega, игрок будет выбирать из набора блоков, которые ему предлагаются. Цель состоит в том, чтобы заставить персонажи проходить через нужные двери каждого уровня, обеспечивая правильный порядок. В идеале это должно научить игрока основам кодирования.

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Millie and Molly — пиксельный платформер

Millie and Molly стилизована под олдскульный платформер с пиксельной графикой и это довольно забавно. Сразу понимаешь, что этот платформер основан на головоломках, ведь так оно и есть.

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Ваша задача — взаимодействовать с препятствиями, чтобы пробиться к цели каждого уровня. Что круто, так это то, что разработчик выбрал олдскульный стиль, поэтому вы даже можете выбрать 8-битную или 16-битную тему, и обе они хорошо подходят для игры. Так что не позволяйте графике обмануть вас. Millie and Molly — просто хорошая новая игра.

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Before Dark — неоновая игра

Before Dark — игра с графикой в стиле постоянной неоновой подсветки. Многим на первый взгляд может показаться, что графику игры сделали довольно простой, но это не важно, ведь она отлично подходит к этой игре.

Лучшие игры для Android в жанре RPG

Конечно, как и во многих платформерах, здесь есть изюминка, поэтому вы не сможете делать некоторые действия, которые на первый взгляд могут показаться очень логичными. Вместо этого вам придется использовать те возможности, которые у вас есть, чтобы пройти все уровни. Кроме того, если вы задержитесь на уровне слишком долго, вы умрете. Поэтому уровни надо проходить быстро. Можно даже сказать, что в основе игры лежит не строгий расчет, а метод проб и ошибок.

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Plant The World — многопользовательская игра

Plant The World напоминает некоторые другие игры, но что-то уникальное в ней все равно есть. Вам предстоит играть на большой карте реального мира. Вы будете выращивать деревья, соревнуясь с остальными игроками.

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Как и следовало ожидать, соревнующиеся игроки могут прийти и разрушить ваш участок деревьев, но вы можете отомстить. Так что хорошее нападение также является залогом вашего преимущества. Сложно сказать, что собирать и выращивать деревья — это самое увлекательное и захватывающее действие на свете. Тем не менее, на какое-то время игра способна затянуть многих.

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Dreamy Tiles — аркадная игра

Dreamy Tiles — это стильная аркада, в которой вы будете переходить от плитки к плитке, чтобы дойти до конца каждого уровня. Всего в игре вам предстоит пройти более 20 этапов, но некоторые из них могут оказаться очень сложными.

Проблема в том, что уровни рано или поздно закончатся и вам захочется пройти их заново. Но в этом нет ничего страшного, так как скоро появятся новые уровни. Будем надеяться, что новые уровни принесут еще много часов веселья и будут, как минимум, не хуже прежних.

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Hyperforma — головоломка для Android

Hyperforma — великолепная игра-головоломка, которая изначально появилась на iOS два года назад, но постепенно она добралась до Android и предложила все свои уровни игрокам на этой платформе.

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Ваша задача — вращать красочные объекты и взаимодействовать с ними, чтобы пройти уровни. Нельзя сказать, что в игре есть какая-то сумасшедшая физика или супердинамичный сюжет, но учитывая, что поиграть в нее можно бесплатно, она определенно заслуживает внимания.

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Blacksmith of the Sand Kingdom — игра про кузнеца

Удивительно, но Kemco все еще выпускает JRPG-игры на Android, а RPG Blacksmith of the Sand Kingdom — одна из последних игр от студии.

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Как следует из названия, вы будете играть за кузнеца, который будет постепенно повышать свои навыки. Это нужно для того, чтобы создавать более качественное снаряжение, которое пригодится при посещении подземелья. Если вам это нравится, вы можете проверить игру в бесплатной версии, а если проникнетесь, покупайте премиум-версию или просто оплатите разблокировку игры в бесплатной версии через внутренние покупки.

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