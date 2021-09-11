Лучшие спортивные игры для Android

Настоящий расцвет спортивных игр для Android давно прошел. То, что выходит сейчас, часто просто не стоит потраченного времени и денег. Тем не менее, иногда в Google Play можно найти настоящие самородки, которые хороши сами по себе даже безотносительно того, относятся ли они к какой-то серии или нет. Есть еще и игры, которые относятся к знаменитым сериям. Правда, не все студии, имея крутую линейку для ПК или консолей, которая обновляется каждый год, так же часто выпускают что-то для смартфонов. Тем не менее, перелопатив тонны породы, можно найти хороший алмаз. Мы собрали эти ”алмазы” в одном месте. Если вы любите спортивные игры, в этой подборке вам будет из чего выбрать.

Australian Open Game — теннис для Android

Наверное, это лучшая игра в теннис для Android, которую можно найти в Google Play. Эта бесплатная игра, разработанная Big Ant Studios для Tennis Australia с целью продвижения Открытого чемпионата Австралии по теннису, предлагает большое количество вариантов игрового процесса. Вы можете сыграть быстрый матч, победить в турнире AO, чтобы разблокировать другие турниры Большого шлема, или сыграть в режиме карьеры, создав своего уникального персонажа.

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Элементы управления по умолчанию автоматически позиционируют вашего игрока для ударов с помощью свайпов. Разные свайпы- разные удары. Есть так же сложные элементы нападения или отражения атак. Но чем лучше вы рассчитываете время, тем точнее будет ваш удар. Сложность увеличивается по мере продвижения, что типично для игр в турнирном стиле.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ta.aotennis

Знаменитая футбольная франшиза Konami возвращается лучшей футбольной игрой последнего времени. Она создана не только для локальных, но и для онлайн-матчей в реальном времени с друзьями или сторонними игроками. Разработчик сосредоточился на том, чтобы перенести эту мобильную футбольную игру в сферу киберспорта с конкурентоспособной онлайн-средой, которая является отзывчивой и полезной.

В ней есть и свои особенности. Система Inspire позволяет вам вдохновлять и/или влиять на то, как играют ваши товарищи по команде, добавляя новые уровни сложности. Все это стремление к качественному игровому процессу призвано предоставить вам игру, способную адаптироваться к вам и вашему фирменному стилю. В общем, время вы проведете очень неплохо.

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.pesam

Хотя эта игра, возможно, не самый привлекательный пример, но она является визитной карточкой этого жанра для Android. В мобильную версию можно играть бесплатно, но она содержит весь мусор, который EA могла бы бросить в нее. Реклама, микротранзакции и прочие раздражающие элементы — все при ней.

Лучшие игры для Android: симулятор жизни.

К сожалению, на Android больше нет нормальных игр в этом жанре. А значит, это единственный способ играть во что-то подобное на вашем смартфоне. Также в ней есть режим кооперации, в котором вы можете помогать своим друзьям в их сезонах или они могут помогать вам. При этом на месте все недостатки игр с моделью распространения Freemium.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.game.maddenmobile15_row

Mlb 9innings — бейсбол для Android

Это не совсем наш вид спорта, но те, кому он интересен, существуют, как и те, кому интересно в нем разобраться. MLB Nine Innings в 2020 году обновила версию 2019 года. В ней представлены все 30 команд MLB с 1700 игроками в обновленном составе. Если у вас достаточно мощное устройство, вы получите полную 3D-графику и плавный игровой процесс.

Лучше экшн-игры для Android.

Также есть возможность управления одной рукой, чтобы сделать игру на телефоне еще проще. Вы можете выбрать игру в нападении или защите, в зависимости от того, что вам больше нравится. Есть много режимов, включая режим лиги.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.ninepb3d.normal.freefull.google.global.android.common

NBA 2K20 — баскетбол для Android

NBA 2K20 — это редкая спортивная игра премиум-класса для Android, которая не предлагает микротранзакции и ящики с добычей, что автоматически делает ее отличной игрой. Графика на высшем уровне и ее можно даже сравнить с консольными версиями.

NBA 2K20 предлагает несколько игровых режимов, таких, как режим истории MyCareer Run, новый Run The Streets и расширенные истории NBA, чтобы заново пережить некоторые из величайших моментов в истории NBA. Вы также можете взять на себя роль управления командой, включая настройку составов. Также есть многопользовательский режим и поддержка контроллера.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2ksports.nba2k20and