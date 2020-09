Лучшие стратегии для Android

Для смартфонов традиционно выпускается много игр. Все они относятся к разным жанрам, хоть и есть наиболее популярные варианты. Одно ясно точно — в Google Play не так много игр в жанре стратегии. Сейчас они не так популярны, а если и встречаются, то только для того, чтобы стать мультяшными играми. Это не так плохо и в них тоже иногда интересно поиграть, хотя часто они и заточены только под то, чтобы требовать деньги у игрока. Но если как следует копнуть ”коробку с игрушками”, можно найти настоящие хардкорные стратегии, как в старые добрые времена, когда игроки сутки проводили за компьютером, чтобы развить свою империю. В этой подборке вы найдете несколько неплохих игр, которые займут вас не на один час. Будут как платные, но достойные варианты, так и бесплатные.

Rome: Total War — компьютерная игра

Игра Total War — это хорошо известная стратегическая франшиза для ПК. Она прославилась захватывающими сражениями, исторической точностью и огромным количеством солдат на экране во время битвы. Благодаря современным смартфонам приход этой игры в Google Play стал возможным. Игра оптимизирована для сенсорных экранов и должна понравиться фанатам серии.

Как следует из названия, действие Rome: Total War разворачивается в древнем мире, с акцентом на Римскую империю и ее знаменитые легионы. Тем не менее, вы также будете сражаться с различными другими древними армиями из соперничающих империй и варварских народов, таких, как Египет, Галлия, Британия, Македония и других. Всего их будет 19.

Помимо сражений в реальном времени, вы также сможете планировать свои долгосрочные действия, которые потом могут изменить ход игры. Политика, дипломатия, торговля и построение вашей экономики так же важны, как и тактика на поле боя для победы.

Игра стоит дорого по сравнению с остальными, но при этом она должна будет доставить вам удовольствие. Чтобы лучше понимать, с чем вы будете иметь дело, ознакомьтесь с трейлером и внимательно изучите описание, чтобы понимать, подойдет ли она для вашего смартфона.

Скачать Rome: Total War

Chaos Reborn — сложная стратегия

Chaos Reborn: Adventures является сложной стратегической игрой, которая просто заставит вас погрузиться в себя, а не просто пробежаться по верхам. Игра посвящена фэнтезийной тематике — два волшебника сталкиваются друг с другом на заколдованной карте битвы. Им приходится призывать существ и произносить заклинания, чтобы победить своего соперника.

Chaos Reborn тоже стоит немалых денег, но относится к играм премиум-класса. Она также существует на ПК. Зато за эти деньги вы получите игру, в которую захочется играть снова и снова. Вам придется освоить все имеющиеся в вашем распоряжении опции и это потребует времени, но результат будет того стоить. А вообще, в первую очередь это говорит о хорошей проработанности игры.

Как я уже говорил, это сложная игра, в которой есть элементы ролевой игры, карточных сражений, шахмат и даже покера. Вам надо будет как следует постараться, чтобы добиться успеха. Если цена вас не отталкивает, обратите на нее внимание.

Скачать Chaos Reborn

Planar Conquest — игра в стиле Цивилизации

Planar Conquest — это масштабная стратегия в стиле Цивилизации, в которой вы берете на себя роль могущественного колдуна, который поднимает фантастические армии орков, эльфов и нежити. После этого он отправляется на завоевание множества миров с различными типами местности и визуальных эффектов.

Фанаты игр Heroes of Might and Magic или Age of Wonders найдут в Planar Conquest много интересного. В игре придется управлять своей экономикой, разведкой, строительством городов и исследованием заклинаний, а также принимать тактические решения в пошаговых битвах, которые происходят, когда вы сталкиваетесь с вашими соперниками.

Эта игра стоит намного дешевле предыдущих, но при этом будет не менее интересной. К счастью, несмотря на то, что игра сама по себе требует времени на ознакомление с ней, она предлагает исчерпывающее руководство — оно позволит привыкнут к игре. Когда вы разберетесь, что к чему, все пойдет, как надо.

Скачать Planar Conquest

Battlevoid: Harbinger — человек в космосе

Действие игры происходит в не слишком далеком будущем, в котором человечество освоило межгалактические космические путешествия. Вам придется управлять сначала одним космическим кораблем, а потом целым флотом. Цель состоит в том, чтобы защитить человечество от враждебных вражеских инопланетных цивилизаций.

Скорость сражений иногда может показаться не очень высокой, зато они приносят вам ресурсы для увеличения вашего флота. Некоторые зоны игры генерируются рандомно, чтобы сделать их более уникальными. Кроме большего удовольствия от первого раза, это позволит проходить их повторно с тем же удовольствием. Вам будет проще проходить игру, если вы будете хорошо учиться на ошибках и усваивать полученные в ходе игры навыки.

В Battlevoid: Harbinger лучше всего играть на большом экране смартфона или даже планшета. Если вам это нравится, те же разработчики также предлагают космическую стратегию в реальном времени (а не пошаговую) в виде Battlevoid: Sector Siege.

Скачать Battlevoid: Harbinger

Plague Inc. — распространение инфекции по миру

Plague Inc. существует уже несколько лет, но до сих пор не утратила своего очарования. Будет ли морально предосудительно распространять чуму по всему миру и таким образом уничтожать людей? Этот вывод каждый игрок сделает для себя сам. Собственно, это и будет главной задачей игрока. Ему надо будет использовать множество тактических возможностей для того, чтобы заразить все человечество. Возможно, в нынешних условиях она может показаться мрачноватой, но она создавалась за долго до нынешних событий. Поэтому, как говорится, все совпадения случайны.

В игре дается достаточно количество советов, чтобы понять, как надо ее проходить. Вам надо будет заразить более 50 стран 12 различными типами болезней. Тактику и стратегию надо будет применять для того, чтобы распространение заразы проходило быстрее.

Про игровой процесс можно смело сказать, что он сложный, но увлекательный. Придется правильно выбирать параметры инфекции. Например, выбрать ”устойчивость к холоду”, чтобы заразить Гренландию. Сразу говорить, что вы все быстро сделаете, не приходится. Но от этого любая игра становится только интереснее.

Скачать Plague Inc.