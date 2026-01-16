Массовый сбой Brawl Stars: игра не запускается, а данные не загружаются. Что делать?

  2. Темы
  3. Игры
Герман Вологжанин

Блокировка Roblox, начавшаяся еще в прошлом году, показала: даже детские игры в России могут оказаться под запретом. Но Roblox — не единственная популярная платформа, с которой сейчас у многих проблемы. Так, 16 января 2026 года посыпались сообщения о том, что не работает Brawl Stars. Игра не запускается, и миллионы пользователей видят на экране нулевую загрузку данных. С чем это связано, и снова ли мы имеем дело с ограничениями Роскомнадзора?

Массовый сбой Brawl Stars: игра не запускается, а данные не загружаются. Что делать? Теперь пришли за Brawl Stars? Фото.

Теперь пришли за Brawl Stars?

Работает ли Brawl Stars в России

В отличие от Roblox, Brawl Stars в России не заблокирован. В отношении этой игры Роскомнадзор не вводил никаких ограничений. При этом Brawl Stars не работает в России уже давно (с 2023 года), но причина не в действиях регулятора, а в решении создателей прекратить деятельность своего проекта на территории нашей страны.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

С тех пор мобильные геймеры нашли множество способов, как играть в Brawl Stars в России, плюнув на действия Supercell. Однако теперь и они не помогают. У миллионов людей все равно не загружаются данные в Brawl Stars.

Почему не запускается Brawl Stars

О массовом сбое Brawl Stars свидетельствуют жалобы на портале detector404.ru, который отслеживает работоспособность интернет-сервисов. Первые сообщения о проблемах начали поступать еще в 12:00, а ближе к вечеру их количество лишь увеличилось.

Почему не запускается Brawl Stars. Игра действительно не работает. Источник: detector404.ru. Фото.

Игра действительно не работает. Источник: detector404.ru

В комментариях люди пишут, что у них не открывается Brawl Stars даже с использованием иностранного IP, хотя ранее этот способ помогал получить доступ к игре.

Почему не запускается Brawl Stars. Игра не запускается ни у кого. Источник: detector404.ru. Фото.

Игра не запускается ни у кого. Источник: detector404.ru

Таким образом, можно сделать вывод, что сбой в Brawl Stars не связан с возможными ограничениями игры на территории России и носит общий характер. В противном случае использование иностранного IP и DNS решало бы проблему.

Что делать, если не работает Brawl Stars

С учетом того, что сбой в Brawl Stars 16 января оказался массовым, единственно верным решением сейчас является ожидание. Вероятно, у игры возникли проблемы технического характера, и они уже решаются в режиме реального времени.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Если по прошествии нескольких часов, которые обычно уходят на устранение сбоев, игра не запустится, рекомендуем ознакомиться с текстом, где мы пошагово писали, как играть в Brawl Stars из России.

Теги
Новости по теме
Миллиарду смартфонов на Android прямо сейчас угрожает опасность. Как защитить свой?
Сделал из обычного YouTube бесплатный YouTube Premium на телефоне. Показываю, как
Почему Госуслуги заблокировали на 72 часа, и что делать
Лонгриды для вас
Какие бывают смартфоны vivo, и чем они отличаются

После успеха серии X300 на международном рынке, смартфоны vivo вновь привлекли к себе внимание. Гики получили очередное подтверждение, что в свое время сделали правильный выбор, а обыватели наконец-то присмотрелись к некогда неизвестному для себя бренду. Но vivo — это не только X-серия. Китайская компания выпускает множество других моделей, которые могут подойти потенциальному покупателю намного лучше, чем дорогие флагманы бренда. Рассказываем, какие vivo существуют, и почему они говорят.

Читать далее
Как отключить рекламный идентификатор Android и для чего это нужно

Реклама — это двигатель торговли, который раздражал обывателей еще много лет назад. Однако в последние годы она бесит не только самим фактом своего наличия, но и фактической слежкой. Каждый рекламодатель заинтересован в повышении эффективности своей компании, для чего в мире цифровых технологий используется таргетинг — инструмент персонализации контента. И для его работы на каждом смартфоне предусмотрен рекламный идентификатор, напрямую нарушающий конфиденциальность.

Читать далее
Новый тизер Cyberpunk 2077 оказался рекламной кампанией. Теперь официально

Загадочный тизер от CD Projekt Red заставил фанатов поверить в скорый анонс нового контента для Cyberpunk 2077, но студия поспешила развеять надежды игроков. За интригующим обращением президента НСША скрывалась всего лишь маркетинговая активность к годовщине дополнения Phantom Liberty. Но все ли так страшно? Неужели мы вообще не получим чего-то нового? Тут стоит разобраться, что имелось ввиду.

Читать далее
Новости партнеров
Бывший руководитель BitMEX ждёт новые максимумы Биткоина. Что приведёт к росту криптовалюты?
Бывший руководитель BitMEX ждёт новые максимумы Биткоина. Что приведёт к росту криптовалюты?
Как добавить банковскую карту для выплат и пособий на Госуслуги
Как добавить банковскую карту для выплат и пособий на Госуслуги
Почему печень так сложно лечить, и в основном все просто борются с симптомами
Почему печень так сложно лечить, и в основном все просто борются с симптомами