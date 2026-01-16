Массовый сбой Brawl Stars: игра не запускается, а данные не загружаются. Что делать?

Блокировка Roblox, начавшаяся еще в прошлом году, показала: даже детские игры в России могут оказаться под запретом. Но Roblox — не единственная популярная платформа, с которой сейчас у многих проблемы. Так, 16 января 2026 года посыпались сообщения о том, что не работает Brawl Stars. Игра не запускается, и миллионы пользователей видят на экране нулевую загрузку данных. С чем это связано, и снова ли мы имеем дело с ограничениями Роскомнадзора?

Работает ли Brawl Stars в России

В отличие от Roblox, Brawl Stars в России не заблокирован. В отношении этой игры Роскомнадзор не вводил никаких ограничений. При этом Brawl Stars не работает в России уже давно (с 2023 года), но причина не в действиях регулятора, а в решении создателей прекратить деятельность своего проекта на территории нашей страны.

С тех пор мобильные геймеры нашли множество способов, как играть в Brawl Stars в России, плюнув на действия Supercell. Однако теперь и они не помогают. У миллионов людей все равно не загружаются данные в Brawl Stars.

Почему не запускается Brawl Stars

О массовом сбое Brawl Stars свидетельствуют жалобы на портале detector404.ru, который отслеживает работоспособность интернет-сервисов. Первые сообщения о проблемах начали поступать еще в 12:00, а ближе к вечеру их количество лишь увеличилось.

В комментариях люди пишут, что у них не открывается Brawl Stars даже с использованием иностранного IP, хотя ранее этот способ помогал получить доступ к игре.

Таким образом, можно сделать вывод, что сбой в Brawl Stars не связан с возможными ограничениями игры на территории России и носит общий характер. В противном случае использование иностранного IP и DNS решало бы проблему.

Что делать, если не работает Brawl Stars

С учетом того, что сбой в Brawl Stars 16 января оказался массовым, единственно верным решением сейчас является ожидание. Вероятно, у игры возникли проблемы технического характера, и они уже решаются в режиме реального времени.

Если по прошествии нескольких часов, которые обычно уходят на устранение сбоев, игра не запустится, рекомендуем ознакомиться с текстом, где мы пошагово писали, как играть в Brawl Stars из России.