Несмотря на то, что совсем недавно РКН отказался разблокировать Roblox, эта затянувшаяся история с блокировкой наконец сдвинулась с места. Минцифры и Роскомнадзор сами попросили снять ограничения с игровой платформы после того, как её владелец согласовал условия защиты прав российских пользователей. Это первый по-настоящему конкретный сигнал за полгода, но называть это полной разблокировкой пока рано.

Разблокировка Roblox в России — что известно

Ведомства обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения с Roblox. По словам Минцифры, министерство получило от платформы гарантии соблюдения российского законодательства (вероятно, имеется в виду подтверждение возраста в Roblox), и в начале июня завершилось согласование условий для защиты прав и интересов российских пользователей.

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Главное обещание со стороны Roblox — до конца месяца запустить ограничение доступа к играм по возрастным группам: появятся режимы Roblox Kids и Roblox Select. То есть контент будет делиться по возрасту, а не вываливаться на всех подряд. Платформа также представила комплекс мер для дополнительной защиты детей от опасной информации и нежелательного поведения других пользователей.

Отдельно стоит выделить признание со стороны самой компании: в Минцифры отметили, что Roblox признала неэффективность прежних технологий защиты детей от опасной для жизни и здоровья информации. Это важная деталь. Обычно зарубежные сервисы такие вещи формулируют куда осторожнее, да и вообще после блокировки в Roblox отрицали обвинения.

Почему не работает Roblox в России

Напомним предысторию. Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox 3 декабря 2025 года. Ведомство заявило, что нашло на платформе контент, который может негативно влиять на детей — речь шла о пропаганде запрещённого в России движения. После блокировки компания сразу заявила о готовности сотрудничать с регулятором.

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Дальше почти полгода ситуация стояла на месте. В январе 2026 года Роскомнадзор прямо заявил, что оснований для разблокировки нет, несмотря на то что Roblox уже отключил текстовые и голосовые чаты для российских пользователей и ввёл обязательную проверку возраста по всему миру. Регулятор настаивал, что нужна системная работа по модерации, а не разовые косметические изменения. Именно поэтому нынешнее обращение Минцифры и РКН выглядит как смена тона: впервые сами ведомства просят снять ограничения, а не отвечают отказом.

Можно ли играть в Roblox в России

Если коротко, то играть как раньше пока нельзя. Просьба о разблокировке и фактическая разблокировка — всё-таки не одно и то же. Решение принимают правоохранительные органы, и до момента, пока доступ официально не вернут, статус сервиса не меняется.

Что стоит держать в голове, пока ждёте возвращения платформы:

конкретной даты включения нет, есть только обещание Roblox запустить возрастные режимы до конца месяца;

даже после разблокировки часть привычных функций может работать иначе из-за новых ограничений по возрасту;

проверка возраста на платформе обязательна для общения в чатах — это глобальное правило, а не только российское.

Отдельно предупреждение про обход блокировки: Roblox начала банить за вход через сервисы маскировки локации. В правилах платформы прямо запрещено скрывать своё местоположение ради неавторизованного доступа, и за это можно лишиться аккаунта. Так что играть «через обходные пути» — это реальный риск потерять прогресс, а не просто формальность.

Когда разблокируют Roblox в России

Тон новости позитивный, но без эйфории. С одной стороны, это первый случай, когда оба ведомства публично выступают за снятие ограничений (раньше звучали только отказы). С другой стороны, история уже не раз показывала, что обещания платформы и реальные сроки расходятся: ещё зимой назывались сроки в пару месяцев, которые давно прошли.

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Здравый вывод такой: переговоры действительно вышли на финальную стадию, и шанс на возвращение Roblox в Россию сейчас выше, чем когда-либо за полгода. Но пока не появится признаков официального снятия ограничений, лучше не торопиться с обходными способами и не верить датам «уже завтра» из чужих постов. Как только доступ вернут официально, об этом сообщат и Минцифры, и Роскомнадзор — и тогда уже можно будет говорить о реальном возвращении платформы, а не о намерениях.