На Android вышла игра с управлением глазами: где скачать и что нужно делать

В прошлом десятилетии на Android и других мобильных платформах была популярна игра Flappy Bird, где игрок, тыкая пальцем по экрану, контролировал полет птицы, избегая препятствий в виде труб. С тех пор у этой аркады появилось много аналогов. Правда все они не предлагали ничего нового, лишь немного меняя оформление, а не саму суть. Казалось бы, тема уже давно исчерпана, но вдруг один из пользователей чата AndroidInsider.ru в Telegram решил поделиться своим прочтением Flappy Bird — игрой Blink to Fly, которая предлагает управление глазами.

Новая игра Blink to Fly

Скачать игру Blink to Fly можно в RuStore, где на момент публикации материала она уже представлена в версии 1.2.1. То есть это уже готовый проект, а не бета-версия.

Скачать Blink to Fly

Разработчиком Blink to Fly является Роман Кубов и, как он сказал в своем сообщении в телеграм-чате AndroidInsider.ru, «игра может понравиться» и там «100% уникальный геймплей». Мы решили это проверить.

Игра с управлением глазами

Со смысловой точки зрения Blink to Fly — калька с Flappy Bird за тем лишь исключением, что играть предлагается за глаз, а не птицу. При запуске игра предлагает выбрать тип управления: глазами или пальцем. Естественно, мы решили опробовать первый вариант. Игра по понятным причинам запрашивает доступ к камере. Сразу отметим, что никаких признаков слежки нет: доступ не запрашивается в фоновом режиме.

Поначалу управление глазами, когда для движения нужно моргнуть, кажется интересным, но потом становится ясно: такой способ взаимодействия с игровым персонажем неудобен. Если за одну секунду можно сделать хоть 5 нажатий пальцем, чтобы преодолеть препятствие, то моргнуть получится только единожды — просто потому, что игра считывает примерно одно моргание в секунду, а если делать быстрые движения глазами — Blink to Fly просто не успеет их обработать.

Управлять пальцами намного удобнее, но тогда теряется вся уникальность игры. Ведь внутри нет никаких ачивок, уровней и таблиц. Просто бесконечное игровое поле и личный рекорд в углу экрана. Зато есть реклама: она появляется в начале и конце попытки.

В своем нынешнем виде Blink to Fly — игра на один раз, которая может завлечь на пару минут управлением глазами, но потом она не сделает ничего, чтобы удержать игрока. Ну, не рекламой же увеселяться, правда?