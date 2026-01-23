На Android вышла игра с управлением глазами: где скачать и что нужно делать

Герман Вологжанин

В прошлом десятилетии на Android и других мобильных платформах была популярна игра Flappy Bird, где игрок, тыкая пальцем по экрану, контролировал полет птицы, избегая препятствий в виде труб. С тех пор у этой аркады появилось много аналогов. Правда все они не предлагали ничего нового, лишь немного меняя оформление, а не саму суть. Казалось бы, тема уже давно исчерпана, но вдруг один из пользователей чата AndroidInsider.ru в Telegram решил поделиться своим прочтением Flappy Bird — игрой Blink to Fly, которая предлагает управление глазами.

На Android вышла игра с управлением глазами: где скачать и что нужно делать. Аналог Flappy Bird с управлением глазами. Фото.

Аналог Flappy Bird с управлением глазами

Новая игра Blink to Fly

Скачать игру Blink to Fly можно в RuStore, где на момент публикации материала она уже представлена в версии 1.2.1. То есть это уже готовый проект, а не бета-версия.

Скачать Blink to Fly

Разработчиком Blink to Fly является Роман Кубов и, как он сказал в своем сообщении в телеграм-чате AndroidInsider.ru, «игра может понравиться» и там «100% уникальный геймплей». Мы решили это проверить.

Игра с управлением глазами

Со смысловой точки зрения Blink to Fly — калька с Flappy Bird за тем лишь исключением, что играть предлагается за глаз, а не птицу. При запуске игра предлагает выбрать тип управления: глазами или пальцем. Естественно, мы решили опробовать первый вариант. Игра по понятным причинам запрашивает доступ к камере. Сразу отметим, что никаких признаков слежки нет: доступ не запрашивается в фоновом режиме.

Игра с управлением глазами. Управление глазами работает, но не очень корректно. Фото.

Управление глазами работает, но не очень корректно

Поначалу управление глазами, когда для движения нужно моргнуть, кажется интересным, но потом становится ясно: такой способ взаимодействия с игровым персонажем неудобен. Если за одну секунду можно сделать хоть 5 нажатий пальцем, чтобы преодолеть препятствие, то моргнуть получится только единожды — просто потому, что игра считывает примерно одно моргание в секунду, а если делать быстрые движения глазами — Blink to Fly просто не успеет их обработать.

Управлять пальцами намного удобнее, но тогда теряется вся уникальность игры. Ведь внутри нет никаких ачивок, уровней и таблиц. Просто бесконечное игровое поле и личный рекорд в углу экрана. Зато есть реклама: она появляется в начале и конце попытки.

Игра с управлением глазами. Зато рекламы внутри предостаточно. Фото.

Зато рекламы внутри предостаточно

В своем нынешнем виде Blink to Fly — игра на один раз, которая может завлечь на пару минут управлением глазами, но потом она не сделает ничего, чтобы удержать игрока. Ну, не рекламой же увеселяться, правда?

Лонгриды для вас
Это Minecraft 2: почему все обсуждают новую игру Hytale, и доступна ли она в России

В игровой индустрии существует много проектов, которые разрабатываются годами. Самый яркий пример — GTA VI, чей релиз постоянно откладывается. Но игра Hytale, вышедшая 13 января 2026 года, готова дать фору проекту Rockstar. Ее разработка началась в 2015 году, а сейчас произведение Hypixel Studios называют не иначе, как замена Minecraft или Minecraft 2. Почему вокруг нее так много шума, и как поиграть в хайповую песочницу?

Читать далее
5 приложений из коллекции Google Play, которые освежат даже старый Андроид-смартфон

С началом осени многие производители смартфонов нещадно заваливают фанатов новинками, причем многие из них - флагманы 2026 года. А значит, что они не только будут лучшими в ближайшие месяцы, но и обойдутся недешево. Как быть, если на руках старая модель смартфона и нет денег на новый? Ловите отличный софт, который поможет прокачать уже имеющееся устройство совершенно бесплатно. Вашему вниманию - приложения для Android для настройки телефона и его кастомизации по всем фронтам.

Читать далее
Илон Маск обещает в 2026 году выпустить первую игру, созданную ИИ

Индустрия видеоигр стоит на пороге революции, которую обещает Илон Маск со своей компанией xAI. Владелец запрещенной на территории РФ социальной сети X и руководитель нескольких технологических гигантов недавно заявил, что к концу 2026 года мир увидит «отличную игру, сгенерированную искусственным интеллектом». Это амбициозное заявление вызывает как энтузиазм, так и скептицизм в игровом сообществе.

Читать далее
