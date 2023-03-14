Не удалось войти в Clash of Clans. Что делать, если не запускается игра

  2. Темы
  3. Игры
Герман Вологжанин

14 марта 2023 года стало черным днем для всех поклонников мобильной игры Clash of Clans. Откровенно говоря, проблемы начались еще в прошлом году, когда из Google Play пропали все проекты Supecell, включая CoC. Студия разработчиков запретила их распространение на территории России и Беларуси, а теперь при попытке открыть Clash of Clans вы можете видеть сообщение «Не удалось войти» с пояснением, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Расскажем, как теперь играть в Clash of Clans и другие проекты Supercell.

Не удалось войти в Clash of Clans. Что делать, если не запускается игра. Уже отчаялись? Сейчас расскажем, как запустить Clash of Clans после блокировки. Фото.

Уже отчаялись? Сейчас расскажем, как запустить Clash of Clans после блокировки

Почему Clash Of Clans не работает в России

Если вы думаете, что произошла блокировка Clash of Clans, то заблуждаетесь. Нет, причина возникновения проблемы — это действительно блокировка, но не игры, а IP-адресов России и Беларуси со стороны разработчиков. Следовательно, если вы проживаете на территории этих двух стран, то войти в Clash of Clans не получится. Фейсконтроль не пройден, так сказать.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Не исключено, что в скором времени аналогичная участь постигнет игроков других проектов Supercell, включая Boom Beach и Clash Royale. И, хотя пока вы можете без труда войти в Brawl Stars, возможно, эта инструкция через несколько дней или месяцев понадобится и вам. Ведь она в два счета решает все проблемы, связанные с неудачными попытками запуска Clash of Clans.

Не запускается Clash of Clans — что делать

Не запускается Clash of Clans — что делать. Вот такое сообщение появляется при попытке запустить Clash of Clans. Фото.

Вот такое сообщение появляется при попытке запустить Clash of Clans

Если при попытке открыть Clash of Clans вы увидели на экране своего смартфона или планшета сообщение с текстом о том, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход, то нажатие кнопки «ОК» никак не поможет. Так же, как и попытка переустановить игру, переподключиться к интернету или сменить Wi-Fi на 4G.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Однако есть очень простой способ, как запустить Clash of Clans. Разработчики заблокировали IP-адреса игроков из России и Беларуси, но что мешает нам воспользоваться виртуальным IP? Как? Просто, установив на свой смартфон приложение VPN. Я, например, пользуюсь Planet VPN — бесплатным сервисом, безотказно работающим на протяжении всех последних месяцев. Но вы можете скачать и другой VPN на телефон. Оставляю ссылку на недавнюю подборку.

Скачать Planet VPN

Установили? Тогда, если у вас не открывается Clash of Clans, сделайте следующее:

  1. Запустите приложение с VPN.
  2. Нажмите кнопку «Подключиться».
  3. Удостоверьтесь, что VPN-приложение смогло найти подходящий сервер.
Не запускается Clash of Clans — что делать. VPN моментально решит проблему. Фото.

VPN моментально решит проблему

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Теперь вы можете без каких-либо трудностей войти в Clash of Clans. Учтите, что играть придется с постоянно включенным VPN. Отключитесь — вас сразу же выкинет из игры даже в случае, если она была запущена с виртуальным IP.

Не запускается Clash of Clans — что делать. Включите VPN — игра заработает, и сохранения не пропадут. Фото.

Включите VPN — игра заработает, и сохранения не пропадут

Важно отметить еще и то, что у некоторых игроков не получится войти в Clash of Clans с VPN, если приложение по каким-то причинам автоматически выберет сервер из России или Беларуси. Это маловероятно, но все-таки. Если подобное произойдет, просто поменяйте сервер VPN в приложении.

Где бесплатно скачать Clash of Clans

Если вы удалили приложение, пытаясь решить проблему, из-за которой не удалось войти в Clash of Clans, то не сможете повторно скачать игру через Play Маркет. При попытке найти ее в магазине вы увидите сообщение «Оно недоступно в Google Play в вашем регионе». Перейдя на страницу приложения через поисковик, вы тоже заметите надпись «Недоступно в вашей стране». И VPN в таком случае не поможет. Что тогда делать?

Где бесплатно скачать Clash of Clans. Не пытайтесь найти игру в Google Play. Фото.

Не пытайтесь найти игру в Google Play

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Чтобы установить Clash of Clans на телефон, придется загрузить APK-файл приложения. Это оптимальный вариант, подходящий всем владельцам Андроид-устройств. Для скачивания Clash of Clans используйте магазин APKPure. Загрузили файл? Откройте его и нажмите кнопку «Установить». Готово!

Скачать Clash of Clans

Где бесплатно скачать Clash of Clans. Игра без проблем устанавливается через APK. Фото.

Игра без проблем устанавливается через APK

Читайте также: Как установить APK на Android

Кроме того, найти Clash of Clans можно в других магазинах. Так, если вы пользуетесь смартфоном Xiaomi, запустите стандартное приложение GetApps, о котором я рассказывал в отдельном материале. На данный момент тут есть все игры Supercell, удаленные из Google Play.

Где бесплатно скачать Clash of Clans. Владельцы смартфонов Xiaomi могут установить игру через GetApps. Фото.

Владельцы смартфонов Xiaomi могут установить игру через GetApps

Через GetApps скачивать приложения удобнее, так как здесь же вы сможете обновить Clash of Clans, когда возникнет такая необходимость. Поэтому с точки зрения комфорта этот магазин не уступает Google Play, одновременно с этим предлагая многие удаленные игры. Но не факт, что Clash of Clans и другие проекты Supercell вскоре не исчезнут и здесь. Возможно и такое.

Теги
Оставить комментарий в Telegram. Поделитесь мнением в чате читателей Androidinsider.ru
Лонгриды для вас
Как сжать видео на телефоне Android и уменьшить размер файла

Видео — тип файлов, который занимает больше всего места на телефоне. Стоит вам снять несколько роликов, как память начинает быстро заканчиваться. В подобной ситуации хорошим способом решения проблемы выглядит сжатие видео, то есть уменьшение его размера путем нехитрых манипуляций. Иногда это приводит к ухудшению картинки, но порой удается сохранить текущее качество, в то же время сэкономив внутреннюю память устройства. Далее вы узнаете, от чего зависит размер файла и как сжать видео на Андроид.

Читать далее
Чем отличаются сенсорные экраны телефонов и как проверить качество тачскрина

Экран — это лицо смартфона, от качества которого напрямую зависит то, насколько вы будете удовлетворены устройством. Важную роль в характеристиках данного компонента играют тип матрицы, яркость, контрастность и частота обновления, о чем мы неоднократно упоминали. Однако современные покупатели практически не обращают внимания на другой важный параметр экрана — тачскрин (сенсорный слой). Может показаться, что в этом отношении все дисплеи одинаковы. Но подобное суждение является ошибочным, и сегодня я объясню, почему все экраны разные, а также расскажу, какими бывают тачскрины и как их можно протестировать.

Читать далее
Как правильно пользоваться заметками на Android

Смартфон — не только средство коммуникации, но и инструмент, помогающий в организации рабочего процесса. Мы устанавливаем будильник, чтобы проснуться вовремя, делаем напоминания в календаре, а также пользуемся вспомогательными приложениями. Одно из таких — Заметки в телефоне. Оно представляет из себя стандартную программу, которая есть на любом устройстве под управлением Android. Это приложение помогает быстро зафиксировать идею, неожиданно пришедшую в голову, а также сделать набросок или составить план для будущего проекта.

Читать далее