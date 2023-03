Не удалось войти в Clash of Clans. Что делать, если не запускается игра

14 марта 2023 года стало черным днем для всех поклонников мобильной игры Clash of Clans. Откровенно говоря, проблемы начались еще в прошлом году, когда из Google Play пропали все проекты Supecell, включая CoC. Студия разработчиков запретила их распространение на территории России и Беларуси, а теперь при попытке открыть Clash of Clans вы можете видеть сообщение «Не удалось войти» с пояснением, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход. Расскажем, как теперь играть в Clash of Clans и другие проекты Supercell.

Почему Clash Of Clans не работает в России

Если вы думаете, что произошла блокировка Clash of Clans, то заблуждаетесь. Нет, причина возникновения проблемы — это действительно блокировка, но не игры, а IP-адресов России и Беларуси со стороны разработчиков. Следовательно, если вы проживаете на территории этих двух стран, то войти в Clash of Clans не получится. Фейсконтроль не пройден, так сказать.

Не исключено, что в скором времени аналогичная участь постигнет игроков других проектов Supercell, включая Boom Beach и Clash Royale. И, хотя пока вы можете без труда войти в Brawl Stars, возможно, эта инструкция через несколько дней или месяцев понадобится и вам. Ведь она в два счета решает все проблемы, связанные с неудачными попытками запуска Clash of Clans.

Не запускается Clash of Clans — что делать

Если при попытке открыть Clash of Clans вы увидели на экране своего смартфона или планшета сообщение с текстом о том, что ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход, то нажатие кнопки «ОК» никак не поможет. Так же, как и попытка переустановить игру, переподключиться к интернету или сменить Wi-Fi на 4G.

Однако есть очень простой способ, как запустить Clash of Clans. Разработчики заблокировали IP-адреса игроков из России и Беларуси, но что мешает нам воспользоваться виртуальным IP? Как? Просто, установив на свой смартфон приложение VPN. Я, например, пользуюсь Planet VPN — бесплатным сервисом, безотказно работающим на протяжении всех последних месяцев. Но вы можете скачать и другой VPN на телефон. Оставляю ссылку на недавнюю подборку.

Скачать Planet VPN

Установили? Тогда, если у вас не открывается Clash of Clans, сделайте следующее:

Запустите приложение с VPN. Нажмите кнопку «Подключиться». Удостоверьтесь, что VPN-приложение смогло найти подходящий сервер.

Теперь вы можете без каких-либо трудностей войти в Clash of Clans. Учтите, что играть придется с постоянно включенным VPN. Отключитесь — вас сразу же выкинет из игры даже в случае, если она была запущена с виртуальным IP.

Важно отметить еще и то, что у некоторых игроков не получится войти в Clash of Clans с VPN, если приложение по каким-то причинам автоматически выберет сервер из России или Беларуси. Это маловероятно, но все-таки. Если подобное произойдет, просто поменяйте сервер VPN в приложении.

Где бесплатно скачать Clash of Clans

Если вы удалили приложение, пытаясь решить проблему, из-за которой не удалось войти в Clash of Clans, то не сможете повторно скачать игру через Play Маркет. При попытке найти ее в магазине вы увидите сообщение «Оно недоступно в Google Play в вашем регионе». Перейдя на страницу приложения через поисковик, вы тоже заметите надпись «Недоступно в вашей стране». И VPN в таком случае не поможет. Что тогда делать?

Чтобы установить Clash of Clans на телефон, придется загрузить APK-файл приложения. Это оптимальный вариант, подходящий всем владельцам Андроид-устройств. Для скачивания Clash of Clans используйте магазин APKPure. Загрузили файл? Откройте его и нажмите кнопку «Установить». Готово!

Скачать Clash of Clans

Читайте также: Как установить APK на Android

Кроме того, найти Clash of Clans можно в других магазинах. Так, если вы пользуетесь смартфоном Xiaomi, запустите стандартное приложение GetApps, о котором я рассказывал в отдельном материале. На данный момент тут есть все игры Supercell, удаленные из Google Play.

Через GetApps скачивать приложения удобнее, так как здесь же вы сможете обновить Clash of Clans, когда возникнет такая необходимость. Поэтому с точки зрения комфорта этот магазин не уступает Google Play, одновременно с этим предлагая многие удаленные игры. Но не факт, что Clash of Clans и другие проекты Supercell вскоре не исчезнут и здесь. Возможно и такое.