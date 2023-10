Несколько крутых шутеров для Android, достойных вашего внимания

Шутеры для смартфона предлагают пользователям окунуться в мир адреналина и экшена. Они позволяют вам стать героем и пройти через самые опасные испытания. В этой статье мы познакомимся с лучшими шутерами для смартфонов, которые помогут вам почувствовать себя истинным стрелком. Окончательный выбор зависит от вас, но мы приведем несколько вариантов, чтобы вам было из чего выбрать. Ведь сейчас хороших игр, которые можно скачать непосредственно из Google Play, стало намного меньше. Если вы ищете что-то интересно, то вам сюда.

Call of Duty Mobile — лучший шутер для смартфона

С момента ее выпуска в 2019 году ее загрузили более 500 миллионов раз. Игра существует уже несколько лет, но ее популярность все еще набирает обороты. Как правило, игры FPS имеют тенденцию стареть по мере развития оборудования, в результате чего у вас возникают повышенные ожидания относительно того, как эти игры будут работать.

Call of Duty Mobile никогда не страдала от этой проблемы. Она уже опередила свое время и продолжает привлекать огромное количество поклонников. А благодаря всем доступным игровым режимам вы можете рассчитывать на полноценный игровой опыт. Есть все — от зомби до королевской битвы, а также другие режимы, взятые из предыдущих игр, такие как командный бой с множеством классических элементов. Это комплексное предложение, и оно великолепно, поэтому его сложно превзойти.

Скачать Call of Duty Mobile

PUBG Mobile — хороший FPV для Android

Мы не можем говорить о PUBG Mobile и не упомянуть родственную игру PUBG: New State. Для сравнения, PUBG: New State столь же хороша и в некотором смысле более оптимизирована для мобильных устройств. Но некоторые вещи все же отделяют PUBG Mobile от New State.

PUBG Mobile — это ветеран королевской битвы и имеет более обширную базу игроков. PUBG известна сложной системой модернизации оружия (в New State также есть настройка оружия). Как только New State догонит PUBG Mobile, станет еще сложнее понять, какая игра заслуживает больше внимания. А пока большинство игроков играют именно в PUBG Mobile.

Скачать PUBG Mobile

Standoff 2 — игра в стиле CS:GO

Standoff 2 — это то, чем будет CS:GO на мобильных устройствах (неофициально). Вы можете собирать скины оружия, играть в одиночную и многопользовательскую игру (в том числе рейтинговую), вступать в кланы и продавать свои скины.

Все это понравится не каждому, учитывая, что игровой процесс CS: GO намного медленнее, чем в стандартном шутере от первого лица в аркадном стиле. Тут надо иметь больше терпения при перемещении по небольшим картам, чтобы уничтожить своих противников. А вообще, практика очень важна для долгосрочного прохождения Standoff 2.

Скачать Standoff 2

Critical Ops — стрелялка для телефона

Еще один хорошо сделанный неофициальный клон CS:GO для мобильных устройств. Critical Ops получает сезонные обновления, включая тематические мини-режимы, скины ограниченного выпуска и частые обновления игрового процесса. Помимо сезонного контента вы можете заработать множество скинов для оружия и настраиваемые игровые режимы — от командного боя до рейтинговых сражений.

Благодаря активному сообществу и поддержке разработчиков, работающих вместе, игру уже загрузили более 100 миллионов раз. Если что-то идет не так, то сразу понимаешь, что разработчики Critical Ops более восприимчивы, чем большинство других. Они активны в социальных сетях и исправляют возникающие ошибки довольно оперативно. А ведь именно доверие между разработчиком и сообществом поддерживает жизнь и процветание подобных игр.

Скачать Critical Ops

Modern Combat 5 — игра с большим количеством настроек

Modern Combat 5 — мобильный шутер от первого лица, который позволяет вам выбирать между 10 классами с адаптируемыми стилями стрельбы, такими как снайперский, штурмовой и мародерский. Разнообразие игровых режимов также не вызывает беспокойства. Естественно, тут есть королевская битва, командный бой и захват флага.

В игре также есть встроенная поддержка голосового чата для координации действий с вашей командой в режиме реального времени. Также помогает то, что Modern Combat 5 имеет устоявшуюся базу игроков, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском совпадений. На данный момент игра хорошо развивается и поддерживается. Поэтому вам не стоит беспокоиться о том, что Modern Combat 5 в ближайшее время станет хуже.

Скачать Modern Combat 5

Into the Dead 2 — необычный шутер

Чувствуете ли вы себя немного утомленным стандартным PvP-геймплеем, к которому склонны другие игры? Into the Dead 2 фокусируется на теме зомби-апокалипсиса от первого лица. Суть в том, чтобы делать все возможное, чтобы выжить и спасти свою семью.

Вам предстоит применить свои навыки сражения с зомби и посмотреть, достаточно ли этого, чтобы избежать плохого финала.

В Into the Dead 2 появятся новые сюжетные главы, ежедневные и специальные режимы событий, верные собаки-компаньоны, которые сражаются вместе с вами, а также несколько концовок. Самое приятное то, что вы можете играть в эту игру полностью офлайн. Доступ бесплатный, некоторые внутриигровые предметы можно приобрести, но это совершенно необязательно.

Скачать Into the Dead 2