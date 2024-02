Отличные бесплатные игры для вашего смартфона в разных жанрах

Мобильные игры совершенствуются гораздо быстрее, чем все технологии, которые были до них. Игры для Android, кажется, достигают новых высот каждый год. Мы видим все больше и больше релизов премиум-игр, которые бросают вызов тому, на что способны телефоны, и даже бесплатные игры для Android становятся все лучше и лучше. Консоли и ПК по-прежнему привлекают львиную долю внимания в игровом мире, но мобильные игры все еще являются серьезной силой, с которой нужно считаться. На самом деле, как индустрия, она обогнала другие платформы еще несколько лет назад. Представляем вам традиционную подборку лучших игр для Android, доступных прямо сейчас вне зависимости от жанра.

Genshin Impact — лучшая приключенческая игра

Genshin Impact — это приключенческая экшен-игра, которую много раз выбирали в качестве лучшей игры. После выхода она получила широкое признание критиков за впечатляющие визуальные эффекты и отличный геймплей. Внешне игра немного напоминает Zelda: Breath of the Wild, но, кажется, никто против этого не возражает. В игре есть система партий, а новых персонажей. Визуальные элементы, геймплейные механики и полностью открытый мир (в комплекте с глайдером) заставляют игру чувствовать себя гораздо менее ограниченной, чем большинство игр этого жанра.

Если разработчик не испортит игру, она должна оставаться отличной еще долгое время. Вы можете играть на PC или PlayStation с теми же сохраненными данными, даже если поначалу это будет раздражать. Конечно, на Android есть и другие хорошие подобные игры. Но Genshin лучше большинства.

Скачать Genshin Impact

Sky: Children of Light — хорошая игра для смартфона

Sky: Children of Light — еще одна отличная приключенческая игра от 2020 года. В игре семь миров, которые вам предстоит исследовать, множество настроек персонажа, чтобы он выглядел так, как вы хотите, действительно отличная графика и один из самых уникальных социальных опытов в любой игре.

Вы можете взаимодействовать с игроками в игре. Они могут привлекать ваше внимание, чтобы отвести вас туда, куда вам нужно, хватая вас за руку и уводя за собой. Есть множество действительно замечательных приключенческих игр, но Sky: Child of Light — это нечто иное.

Скачать Sky: Children of Light

Legends of Runeterra — боевая игра для смартфона

Legends of Runeterra — одна из нескольких хороших игр от Riot Games, разработчика League of Legends. Это онлайн-боевик, схожий по масштабам с такими играми, как Hearthstone. Игроки собирают карты и героев, а затем строят из них колоды, чтобы сражаться с противниками в режиме онлайн.

В игре максимально убрана случайность, и это в целом дает хороший игровой опыт. В ней более 100 чемпионов, множество карт, и вы можете приглашать друзей на дуэли с вами. Hearthstone долгое время включалась в наши списки, но пришло время для нового фаворита в этой области.

Скачать Legends of Runeterra

Rocket League Sideswipe — крутая аркада для Android

Rocket League Sideswipe — одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр на смартфонах. Это 2D-версия популярной игры для ПК и консолей, но она все равно остается очень интересной. Игроки ездят на машинах и пытаются с их помощью забить гол гигантским футбольным мячом. В этой версии есть режимы 1 на 1 и 2 на 2, а большинство матчей занимает всего пару минут. Это делает игру отличным тайм-киллером для тех, кто не хочет тратить много времени на этот процесс.

Среди других особенностей игры — простое управление, оффлайновые матчи против ботов, некоторые социальные функции и сезонный пропуск с бонусами, которые можно просто заработать. Это не самая глубокая игра, но иногда самые увлекательные игры не обязательно должны быть глубокими. Если вы ищете быстрый аркадный экшен, то этот будет как нельзя кстати.

Скачать Rocket League Sideswipe

Vampire Survivors — игра про вампиров

Это ретро-игра в стиле rogue-lite bullet hell, в которой вы отправляетесь с выбранным персонажем на поле с постоянно появляющимися монстрами. Ваш персонаж автоматически атакует, поэтому вам остается только использовать джойстик, чтобы передвигаться и избегать поражения.

В игре есть масса персонажей и секретов, которые можно открыть, но учтите: каждая катка может занять 30 минут и более, а сохранить свой прогресс нельзя. Поэтому надо заранее подготовится к этому.

Скачать Vampire Survivors

Call of Duty: Mobile — лучший шутер для смартфона

Call of Duty: Mobile была выбрана многими как лучшая игра для Android не один год подряд. Она мгновенно стала очень популярной и быстро заняла место среди лучших игр для Android всех времен. В игре есть как обычный FPS онлайн PvP-режим, так и королевская битва на 100 игроков.

Все это ставит ее в редкую категорию, где есть не только battle royale, как в PUBG Mobile, но и обычный FPS PvP, как в Critical Ops или Modern Combat. Здесь есть чем заняться, а геймплейная механика очень качественная. Это бесплатная игра, а большинство внутриигровых покупок — это косметические улучшения, который никак не влияют на прохождение игры.

Скачать Call of Duty: Mobile

Square Enix — серьезные игры для смартфона

Square Enix — пример того, как надо относиться к мобильным играм. У этого разработчика есть одни из лучших игр для Android. Любителям классических JRPG доступны Final Fantasy I — IX, семь игр Dragon Quest и множество других старых консольных портов. Бесплатные ролевые игры от Square Enix включают Final Fantasy Brave Exvius, Echoes of Mana, NieR Re[in]carnation и DQ Dai: A Hero’s Bond. Большинство из этих игр хороши сами по себе и в них интересно играть. Тем более они предлагают механику free-to-play.

У компании есть и другие жанры, например Paranormasight, FFBE War of the Visions и другие. Среди новинок — пиксельные ремастеры Final Fantasy I-VI, которые весьма неплохи, а также Paranormasight и Voice of Cards: The Beasts of Burden. Square Enix, пожалуй, является разработчиком, который предложил миру самое большое количество хороших игра для смартфона.

Скачать игры Square Enix