Отличные бесплатные RPG-игры для Android

Как обычно, проснувшись в субботу утром, хочется просто отдохнуть, расслабиться и никуда не торопиться. Проще говоря, хочется отказаться от всего того, к чему мы привыкли в будни. Для этого нет ничего лучше, чем взять книжку, включить кино или покопаться в смартфоне. В случае со смартфоном, когда все ленты в разрешенных и не очень разрешенных социальных сетях пролистаны, можно поиграть во что-нибудь. Именно этим мы и займемся. В этой статье предложим вам несколько игр в жанре RPG, чтобы вы понимали, на что обратить внимание, если у вас еще нет любимой игры, которую вы включаете при любом удобном случае.

Knights of Pen & Paper — нарисованная игра

В Knights of Pen & Paper вы фактически управляете человеком, играющим в D&D. Это пошаговая пиксельная игра, оригинальная и очаровательная в своей красоте. Хотя ее и можно было сделать более традиционной, но мета-ролевая точка зрения — это не просто уловка.

Knights of Pen & Paper идеально подходит для геймеров всех мастей. Обычные игроки оценят причудливую сюжетную линию и расслабленный игровой процесс, а тем, кто ищет испытаний, понравится собирать группы все более сильных противников для сражения. Игровой процесс затягивает надолго, поэтому у нее есть все, чтобы стать вашей любимой игрой на долгое время.

Скачать Knights of Pen & Paper

Genshin Impact — тот самый Геншин

Genshin Impact — знаменитая игра, временами удивительно похожая на Legend of Zelda: Breath of the Wild. Это ролевая игра с открытым миром, которая не стесняется хвастаться потрясающими пейзажами при каждой возможности. Но это гораздо больше, чем просто красивая картинка. Сюжет Genshin Impact предлагает игрокам долгое увлекательное приключение, сопровождаемое захватывающим саундтреком, чтобы оживить игру.

Однако, будучи бесплатной игрой, Genshin Impact сильно зависит от монетизации. Это один из самых неприятных моментов жанра, но играть в нее можно бесплатно довольно долгое время. Платить за нее не придется, но вы получите продукт, который сделан очень хорошо и не менее хорошо ”отполирован”. Правда, желательно иметь мощный телефон. Игра довольно требовательная.

Скачать Genshin Impact

Eternium — фэнтезийная игра

Eternium — идеальный выбор для тех, кто ищет оригинальную фэнтезийную ролевую игру, которая не сильно отличается от классики. Она создана для максимально удобного использования на мобильных устройствах. При этом игра на удивление сделана интуитивно понятно, так что вы почти сразу поймете, что надо делать и вам не понадобится долго изучать игру и вникать в ее нюансы.

Eternium — это отлично проработанная ролевая игра, которая может конкурировать с любым большим эксклюзивом для ПК или консоли. Eternium также не бросает на вас все сразу, поэтому вы можете успокоиться и наслаждаться ей долгое время.

Скачать Eternium

AnimA ARPG — игра в ретро-стиле

AnimA вдохновлена ​​ретро-ролевыми играми с упором на глубокую настройку и динамичный бой. Иногда может показаться, что она повторяющаяся, особенно, если вы привыкли к ролевым играм, таким как Evoland. Тем не менее, все в этой игре можно преодолеть с помощью стратегии и терпения. А когда что-то получится, вы испытаете настоящее удовольствие.

AnimA идеально подходит для тех, кому современные ролевые игры порой кажутся слишком простыми и они предпочитают решать задачи без посторонней помощи. Эта игра имеет множество вариантов настройки, широкие возможности воспроизведения, интуитивно понятное управление и красивую графику, которые делают ее обязательной для ознакомления.

Скачать AnimA ARPG

Among Us — знаменитая игра

Если вы знакомы с настольной игрой «Мафия», вы должны быть знакомы с игровым процессом этой социально-дедуктивной игры. Хотя название не привлекло особого внимания после запуска, со временем игра набрала обороты и даже стала популярной на стримах.

Если вы хотите сыграть в многоуровневую игру, где сотрудничество и предательство являются обязательными условиями, вы точно получите удовольствие от Among Us. В игре есть монетизация, но играть в нее можно играть бесплатно, поэтому попробовать ее определенно не помешает.

Скачать Among Us

Sky: Children of the Light — казуальная игра для Android

Thatgamecompany знаменита своими непринужденными играми, предлагающими казуальный геймплей. Студия воспользовалась шансом создать бесплатную игру для мобильных устройств, и хотя в ней есть встроенные покупки, они предназначены только для косметики, поэтому каждый может свободно наслаждаться игровым процессом.

Более или менее Sky: Children of the Light похожа на Journey, где вы будете путешествовать по 3D-ландшафтам, пытаясь соединить воедино историю игры и собирая предметы, полезные для продвижения. Уникальность этого релиза в том, что вы сможете играть с друзьями онлайн. Попробуйте, если среди ваших друзей есть любители мобильных игр. А заодно поделитесь с ними этой статьей, чтобы они тоже могли что-то выбрать для себя.

Скачать Sky: Children of the Light