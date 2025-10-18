Отличные игры для Android с поддержкой локального мультиплеера

  2. Темы
  3. Игры
Артем Сутягин

Играть в видеоигры с друзьями всегда веселее, чем в одиночку, особенно если вы собрались вместе за одним экраном. Локальный мультиплеер на Android позволяет устроить настоящий турнир прямо на вашем смартфоне или планшете. В этой подборке собраны лучшие игры для совместного времяпрепровождения — от простых аркад до захватывающих гонок и стратегий. Каждая игра поддерживает режим для двух и более игроков, позволяя соревноваться с друзьями на одном устройстве или по локальной сети.

Отличные игры для Android с поддержкой локального мультиплеера. Всегда приятно поиграть не одному, а с друзьями. Изображение: Steam Card Exchange. Фото.

Всегда приятно поиграть не одному, а с друзьями. Изображение: Steam Card Exchange

2 Player Games — мультиплеерные игры

2 Player Games — это простая игра для локального мультиплеера. В ней представлено несколько аркадных игр, в которых два друга могут померяться силами. Список игр включает пинг-понг, аэрохоккей, крестики-нолики и некоторые другие.

Спорт и стратегии — подборка лучших игр для Android.

Это не самая впечатляющая игра для двоих, но она стабильная, быстрая и даст вам чем заняться. К тому же игра довольно недорогая, так что уговорить друга установить её не составит труда.

Скачать 2 Player Games

Asphalt 8 — гонки для двоих

Asphalt 8 — это захватывающая гоночная игра, которую любят многие. Она предлагает скоростные гонки с участием автомобилей и мотоциклов, включая более 200 моделей транспорта от ведущих производителей, таких как Lamborghini, Bugatti и Ferrari, с официальными лицензиями для максимальной реалистичности.

С поддержкой мультиплеера до 8 игроков вы можете бросить вызов друзьям, чтобы определить лучшего гонщика. Делитесь своими достижениями в социальных сетях и сравнивайте рейтинги с игроками по всему миру. Асинхронный режим гонок обеспечивает гибкость, позволяя игрокам соревноваться в удобном для них темпе, видя призрачные версии других игроков на треке, что гарантирует непрерывный азарт для всех.

Скачать Asphalt 8

The Battle of Polytopia — пошаговая стратегия

The Battle for Polytopia — это пошаговая стратегическая игра. Вы выбираете одно из нескольких различных племен, создаете армию, завоевываете врагов и многое другое. Геймплей похож на другие аналогичные стратегии. Вы расширяете свои владения, используете ресурсы для подавления противников и продолжаете побеждать.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

В игре есть несколько режимов, включая онлайн и локальный мультиплеер. Она даже работает офлайн, если вы хотите играть в одиночном режиме. Игра отлично работает на большинстве современных Android-смартфонов благодаря низкополигональной графике. Это также одна из немногих стратегических игр с элементом локального мультиплеера.

Скачать The Battle of Polytopia

BombSquad — социальная игра

BombSquad — игра в стиле вечеринки с кучей взрывов и физикой тряпичных кукол. Игра позволяет участвовать до восьми участникам одновременно. Все они пытаются взорвать друг друга, чтобы завоевать превосходство.

Игра поддерживает аппаратные контроллеры, а также Android TV. Есть также приложение дистанционного управления, чтобы игроки могли играть без покупки контроллера на Android TV. В игре есть реклама, но в остальном она полностью бесплатная.

Скачать BombSquad

Crossy Road — популярная игра с мультиплеером

Crossy Road — одна из самых популярных игр для локального мультиплеера за всё время. Это своего рода современная версия Frogger. Вы управляете цыпленком через трафик, через ручьи и другие места, избегая препятствий.

Лучшие игры для Android. От современных хитов, до переосмысления классики.

Игра поддерживает контроллеры, Android TV и локальный мультиплеер. Каждому игроку нужно свое устройство. После этого просто подключитесь через локальную Wi-Fi сеть. Есть причина, по которой эта игра так популярна. Единственный недостаток — модель freemium. Однако она только открывает играбельных персонажей и не влияет на сам геймплей.

Скачать Crossy Road

Теги
Новости по теме
Вызвать такси в РФ смогут только богатые? Какие машины разрешат использовать в такси с 2026 года
На Android вышел православный мессенджер «Зосима»: аналог WhatsApp для священников и прихожан
Как добавить доверенный контакт на Госуслугах и защитить учетную запись от взлома
Лонгриды для вас
Google изменила родительский контроль на Android. Что нового появилось в приложении Family Link

Компания Google предоставляет всем владельцам сертифицированных Android-устройств бесплатный доступ к функциям родительского контроля на телефоне. Они представлены в фирменном приложении Family Link, где можно отследить местоположение ребенка или, например, ограничить его взаимодействие с устройством, запретив устанавливать лишние игры. Долгое время программа не менялась и оставалась где-то в 2020-м году, но теперь Google обновила приложение родительского контроля, сделав его более свежим и функциональным.

Читать далее
Как пополнить баланс Steam в России без комиссии

Steam - один из главных игровых сервисов в мире, которым пользуются и россияне тоже. К сожалению, компания VALVE ввела серьезные ограничения для россиян, хоть и не ушла вместе с остальными западными брендами. Именно поэтому пользователям приходится и дальше мириться со всеми сложностями, из-за чего доступ к некоторым играм закрыт. Кроме того, приходится искать способы, как пополнить кошелек Steam в России. К счастью, они все-таки есть.

Читать далее
Вышел самый мощный смартфон на Android. У него водяное охлаждение и аккумулятор на 8000 мАч

После анонса первых флагманов на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 в игру вступила аффилированная с ZTE компания nubia, которая специализируется на игровых устройствах. 17 октября она представила Red Magic 11 Pro — самый мощный смартфон на сегодняшний день. В отличие от флагманов, упор в нем сделан не на камеры, а на производительность. Рассказываем, насколько мощным получился смартфон Red Magic 11 Pro.

Читать далее
Новости партнеров
Биткоин ищет дно. Насколько велик риск продолжения коррекции рынка криптовалют?
Биткоин ищет дно. Насколько велик риск продолжения коррекции рынка криптовалют?
Для чего выводили немецких догов: как грозные охотники стали домашними любимцами
Для чего выводили немецких догов: как грозные охотники стали домашними любимцами
6 основных отличий iPad Pro M5 от iPad Pro M4
6 основных отличий iPad Pro M5 от iPad Pro M4