Отличные игры для Android с поддержкой локального мультиплеера

Играть в видеоигры с друзьями всегда веселее, чем в одиночку, особенно если вы собрались вместе за одним экраном. Локальный мультиплеер на Android позволяет устроить настоящий турнир прямо на вашем смартфоне или планшете. В этой подборке собраны лучшие игры для совместного времяпрепровождения — от простых аркад до захватывающих гонок и стратегий. Каждая игра поддерживает режим для двух и более игроков, позволяя соревноваться с друзьями на одном устройстве или по локальной сети.

2 Player Games — мультиплеерные игры

2 Player Games — это простая игра для локального мультиплеера. В ней представлено несколько аркадных игр, в которых два друга могут померяться силами. Список игр включает пинг-понг, аэрохоккей, крестики-нолики и некоторые другие.

Спорт и стратегии — подборка лучших игр для Android.

Это не самая впечатляющая игра для двоих, но она стабильная, быстрая и даст вам чем заняться. К тому же игра довольно недорогая, так что уговорить друга установить её не составит труда.

Скачать 2 Player Games

Asphalt 8 — гонки для двоих

Asphalt 8 — это захватывающая гоночная игра, которую любят многие. Она предлагает скоростные гонки с участием автомобилей и мотоциклов, включая более 200 моделей транспорта от ведущих производителей, таких как Lamborghini, Bugatti и Ferrari, с официальными лицензиями для максимальной реалистичности.

С поддержкой мультиплеера до 8 игроков вы можете бросить вызов друзьям, чтобы определить лучшего гонщика. Делитесь своими достижениями в социальных сетях и сравнивайте рейтинги с игроками по всему миру. Асинхронный режим гонок обеспечивает гибкость, позволяя игрокам соревноваться в удобном для них темпе, видя призрачные версии других игроков на треке, что гарантирует непрерывный азарт для всех.

Скачать Asphalt 8

The Battle of Polytopia — пошаговая стратегия

The Battle for Polytopia — это пошаговая стратегическая игра. Вы выбираете одно из нескольких различных племен, создаете армию, завоевываете врагов и многое другое. Геймплей похож на другие аналогичные стратегии. Вы расширяете свои владения, используете ресурсы для подавления противников и продолжаете побеждать.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

В игре есть несколько режимов, включая онлайн и локальный мультиплеер. Она даже работает офлайн, если вы хотите играть в одиночном режиме. Игра отлично работает на большинстве современных Android-смартфонов благодаря низкополигональной графике. Это также одна из немногих стратегических игр с элементом локального мультиплеера.

Скачать The Battle of Polytopia

BombSquad — социальная игра

BombSquad — игра в стиле вечеринки с кучей взрывов и физикой тряпичных кукол. Игра позволяет участвовать до восьми участникам одновременно. Все они пытаются взорвать друг друга, чтобы завоевать превосходство.

Игра поддерживает аппаратные контроллеры, а также Android TV. Есть также приложение дистанционного управления, чтобы игроки могли играть без покупки контроллера на Android TV. В игре есть реклама, но в остальном она полностью бесплатная.

Скачать BombSquad

Crossy Road — популярная игра с мультиплеером

Crossy Road — одна из самых популярных игр для локального мультиплеера за всё время. Это своего рода современная версия Frogger. Вы управляете цыпленком через трафик, через ручьи и другие места, избегая препятствий.

Лучшие игры для Android. От современных хитов, до переосмысления классики.

Игра поддерживает контроллеры, Android TV и локальный мультиплеер. Каждому игроку нужно свое устройство. После этого просто подключитесь через локальную Wi-Fi сеть. Есть причина, по которой эта игра так популярна. Единственный недостаток — модель freemium. Однако она только открывает играбельных персонажей и не влияет на сам геймплей.

Скачать Crossy Road