Отличные игры для смартфона, которые не стыдно посоветовать

Когда хочется во что-то поиграть, нет ничего лучше нескольких игр, которые точно доставят вам удовольствие. Именно поэтому перед вами сейчас лучшие игры для Android, доступные на данный момент. Их точно можно посоветовать каждому и почти все будут благодарны. Из-за того, что это лучшие игры, про некоторые из них мы уже писали, но это не повод не рассказать о них еще раз. Если вы ищете во что поиграть, в ближайшие несколько минут вам будет чем заняться.

Rocket League Sideswipe — хорошая аркада для Android

Rocket League Sideswipe — одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр на мобильных устройствах. Это 2D-версия популярной игры для ПК и консолей, но она по-прежнему остается стремительной и веселой. Игроки ездят на машинах и пытаются с их помощью забить гол гигантским футбольным мячом. В этой версии есть режимы 1v1 и 2v2, а большинство матчей занимает всего около двух минут. Это делает игру отличным тайм-киллером для тех, кто не хочет тратить много времени и играет короткими партиями.

Среди других особенностей игры — простое управление, оффлайновые матчи с ботами, некоторые социальные функции и сезонный пропуск с кучей косметики, которую можно заработать. Это не самая глубокая игра, но иногда самые увлекательные игры не обязательно должны быть очень глубокими. Если вы ищете быстрый аркадный экшен, то эта игра будет как нельзя кстати.

Скачать Rocket League Sideswipe

Coromon — игра в стиле Pokemon GO

На первый взгляд, Coromon может показаться бездумным клоном Pokemon GO, но на самом деле это нечто гораздо большее. Во многом вдохновленная 16-битными JRPG, Coromon обладает всем очарованием старых игр про укротителей монстров, а также некоторыми приятными улучшениями.

В игре более 120 монстров, и у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Играть в Coromon — все равно что заново изучать жанр, и нельзя не оценить этот свежий взгляд. Что не так хорошо, так это мелкие, но неприятные недостатки, но они со временем исправляются.

Скачать Coromon

Vampire Survivors — игра про вампиров

Эта игра стала настоящим хитом после выхода в 2022 году. Это нисходящая ретро-игра в стиле rogue-lite bullet hell, в которой вы отправляетесь с выбранным персонажем на поле с постоянно появляющимися монстрами.

Ваш персонаж автоматически атакует, поэтому вам остается только использовать джойстик, чтобы передвигаться и побеждать. В игре есть масса персонажей и секретов, которые можно открыть, но учтите: каждый забег может занять 30 минут и более, а сохранить свой прогресс нельзя. Поэтому придется доигрывать до конца.

Скачать Vampire Survivors

Call of Duty: Mobile — лучший шутер для Android

Call of Duty: Mobile много раз попадала в наши подборки качестве лучшей игры для Android. Она мгновенно стала очень популярной после выхода в 2019 году и быстро заняла место в списке лучших игр для Android всех времен.

В игре есть как обычный FPS онлайн PvP-режим, так и battle royale на 100 игроков. Это ставит ее в редкую категорию, где есть не только battle royale, как в PUBG Mobile, но и обычный FPS PvP, как в Critical Ops или Modern Combat. Здесь есть чем заняться, а геймплейная механика проработана очень качественно. Это бесплатная игра, а большинство внутриигровых покупок — это косметические предметы.

Скачать Call of Duty: Mobile

Игры для Android от Nintendo

У Nintendo есть большое количество игр для Android, и все они довольно приличные, а многие достойны внимания. Есть даже самая известная игра премиум-класса — Super Mario Run. Она платная и многие считали, что цена на нее слишком высока. Однако с точки зрения механики это один из лучших платформеров на мобильных устройствах. У Nintendo также есть несколько free-to-play вариантов, включая Fire Emblem Heroes и Animal Crossing: Pocket Camp.

В сентябре 2018 года Nintendo добавила в свой репертуар Dragalia Lost, а в 2019 году — Dr. Mario World. Наконец, Mario Kart Tour стала вторым по величине релизом мобильной игры за все время, уступая лишь Call of Duty: Mobile. Игры Nintendo иногда бывают немного неровными, но все они обеспечивают относительно веселый и солидный опыт.

Скачать игры от Nintendo

Игры от Square Enix

Square Enix — один из немногих разработчиков с большим именем, которые с самого начала серьезно отнеслись к мобильным играм, и у них есть одни из лучших игр для Android. Любителям классических JRPG доступны Final Fantasy I — IX, семь игр Dragon Quest и множество других старых консольных портов. Бесплатные ролевые игры от Square Enix включают Final Fantasy Brave Exvius, Echoes of Mana, NieR Re[in]carnation и DQ Dai: A Hero’s Bond. Большинство из этих игр интересны, увлекательны и дружелюбны к любителям free-to-play.

Компания также предлагает игры других жанров, например Paranormasight (визуальный роман в жанре ужасов) и FFBE War of the Visions (стратегическая ролевая игра). Среди новинок — пиксельные ремастеры Final Fantasy I-VI, которые весьма неплохи, а также Paranormasight и Voice of Cards: The Beasts of Burden. Square Enix, является хитом в области мобильных гача-ролевых игр и она точно достойна внимания.

Скачать игры от Square Enix