Кто хоть раз стримил осаду замка в MMORPG, знает эту боль. На экране полторы сотни человек, клановый чат не замолкает, спецэффекты сыплются пачками, а в самый горячий момент картинка начинает дёргаться. Тут мало мощного ПК: нужен стабильный канал на отдачу и грамотно собранные сцены, иначе массовый замес превращается в слайд-шоу. MMORPG — один из самых тяжёлых жанров для трансляции, и далеко не каждая площадка тянет его нормально.

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Универсальные сервисы вроде Twitch и YouTube сделаны «под всё сразу». Это и сила, и слабость: огромный охват, но вместе с ним ворох чужих проблем. Нестабильный доступ в части регионов, регулярные качели с правилами монетизации, лента, забитая казино- и беттинг-стримами. Игроку, который зашёл посмотреть рейд, рулетка в рекомендациях ни к чему.

Любопытно, что нишевые площадки под игры начали делать не безымянные стартапы, а сами игровые студии. Логика понятнее, чем кажется. У команды, которая годами держит свою онлайн-игру, уже есть серверы, аудитория и привычка работать под нагрузкой в тысячи человек. Видеотрансляции для неё не новая вселенная, а соседняя инженерная задача.

Один из таких проектов — Stream Space. Площадка собрана под игровой контент и в первую очередь под MMORPG: рейды, осады, массовый PvP. Плюс деталь, которая цепляет жанровую аудиторию: здесь принципиально нет ставок и казино, только игры.

На практике для зрителя это удобно. Когда в ленте одни игры, проще найти то, что ищешь: не приходится продираться сквозь рулетки и случайный контент, а рекомендации честнее отражают игровые интересы. Для стримеров расклад обратный привычному: заходить на молодую площадку выгоднее как раз на старте, пока конкуренция за зрителя низкая, а не когда туда уже набежали все.

Совет тем, кто думает о переезде: не привязывайтесь к одной площадке. Большинство стримеров давно ведут параллельное вещание сразу на нескольких сервисах. Гиганты дают охват здесь и сейчас, нишевые проекты вроде Stream Space — шанс вырасти вместе с площадкой. Терять от второго окна вещания особо нечего, а если проект выстрелит, можно прилично выиграть.

Идеализировать не стоит. Проект молодой, зрителей пока немного, по количеству инструментов для стримеров он ожидаемо уступает гигантам. Отказ от казино-контента — позиция честная, но на старте невыгодная, поэтому вопрос, на что площадка будет жить, абсолютно уместен. Ответ дадут не анонсы, а онлайн после полноценного запуска.

И всё же заход здравый. Площадку под MMORPG делают люди, которые сами в этом жанре варятся, а значит, в реальные запросы аудитории они попадают точнее сервиса «для всех на свете». Разрабатывает Stream Space компания SCRYDE TECH, которая больше десяти лет развивает онлайн-игру Скрайд. Получается, стриминг для игроков строят те, кто сам сделал игру для игроков. Пожалуй, это и есть главный довод за то, что у затеи есть будущее.