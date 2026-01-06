Почему Roblox просит подтвердить возраст, и что это дает

Блокировка Roblox, случившаяся в конце прошлого года, не только вызвала общественный резонанс, но и заставила игровую платформу постепенно начать менять подход к модерации контента. Недавно стало известно, что российским пользователям отключили доступ к чатам, а теперь сверхпопулярный сервис сам ввел новое ограничение. В январе 2026 года Roblox начал требовать подтверждение возраста. Причем не честным словом, а с доказательствами: с помощью селфи или по паспорту.

Зачем Roblox просит подтвердить возраст

Подтверждение возраста в Roblox было анонсировано еще несколько месяцев назад, но ранее функция находилась в тестовом режиме. Потому российские и другие пользователи не сталкивались с подобным требованием. Они могли указывать любой возраст при регистрации.

В ноябре 2025 года игровая платформа официально заявила, что будет требовать подтвердить возраст в Roblox уже в январе следующего года. И теперь этот момент настал. Требование является общим для пользователей всех стран и не связано с блокировкой платформы в России.

На что влияет возраст в Roblox

Цель проверки возраста в Roblox — оградить детей от общения со взрослыми внутри игровой платформы и защитить их от потенциально опасного контента. С этой целью сервис ввел несколько возрастных групп:

5-8 лет;

9-12 лет;

13-15 лет;

16-17 лет;

18-20 лет;

21 год и старше.

Самые серьезные ограничения имеют представители возрастных групп 5-8 лет, а также 9-12 лет. Помимо того, что детям в Roblox полностью запрещен доступ к голосовым чатам и чату Experience, игровая платформа удаляет адреса их электронной почты и номер телефона.

Пользователи от 13 лет и старше получают доступ к расширенным возможностям Roblox, включая доступ к чатам без ограничений. Однако они могут общаться только с представителями своих возрастных групп. Наконец, проверка возраста в Roblox доступна только пользователям от 13 лет и старше, чтобы принудительно ограничить действия детей, указавших неверную дату рождения при регистрации.

Как подтвердить возраст в Roblox

Требование подтвердить возраст в Roblox появляется автоматически после входа в аккаунт. Чтобы его выполнить, нужно:

Нажать кнопку «Начать проверку». Ознакомиться с правилами. Предоставить доступ к камере. Посмотреть в объектив и немного покрутить лицом. Дождаться подтверждения возраста.

Как правило, определение возраста в Roblox занимает несколько секунд. Сервис почти моментально сканирует лицо пользователя, закрепляя его за одной из возрастных групп.

Как изменить свой возраст в Roblox

После подтверждения важно проверить свой возраст в Roblox, поскольку игровая платформа может определить его неправильно. К примеру, мне «списали» 4 года. Поскольку я в любом случае попадаю в категорию 21+, это никак не влияет на мой опыт взаимодействия внутри платформы, но некоторых пользователей такая ошибка может принудительно ограничить в действиях.

Чтобы изменить возраст в Roblox, нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. А подтверждение реальной даты рождения выполняется по следующей инструкции:

Откройте вкладку «More», а затем выберите «Settings». Перейдите в раздел «Account Info». Проверьте возраст в блоках «Age Group» и «Birthday». Нажмите кнопку «Continue» в блоке «Use an ID to verify your birthday», если определенный возраст не совпадает с реальной датой рождения. Укажите адрес электронной почты, если не делали это ранее. Нажмите «Continue» и выберите свою страну (Russian Federation). Выберите документ, с помощью которого планируете подтвердить личность (например, паспорт). Сфотографируйте документ и дождитесь окончания проверки фото, занимающей несколько секунд.

В настоящий момент система изменения возраста в Roblox работает не очень корректно. Так, игровая платформа не приняла ни одной из трех фото моего паспорта. Возможно, это связано с ограничениями Roblox в России, однако точная причина отказа не упоминается.