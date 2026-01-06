Почему Roblox просит подтвердить возраст, и что это дает

Блокировка Roblox, случившаяся в конце прошлого года, не только вызвала общественный резонанс, но и заставила игровую платформу постепенно начать менять подход к модерации контента. Недавно стало известно, что российским пользователям отключили доступ к чатам, а теперь сверхпопулярный сервис сам ввел новое ограничение. В январе 2026 года Roblox начал требовать подтверждение возраста. Причем не честным словом, а с доказательствами: с помощью селфи или по паспорту.
Зачем Roblox просит подтвердить возраст
Подтверждение возраста в Roblox было анонсировано еще несколько месяцев назад, но ранее функция находилась в тестовом режиме. Потому российские и другие пользователи не сталкивались с подобным требованием. Они могли указывать любой возраст при регистрации.
В ноябре 2025 года игровая платформа официально заявила, что будет требовать подтвердить возраст в Roblox уже в январе следующего года. И теперь этот момент настал. Требование является общим для пользователей всех стран и не связано с блокировкой платформы в России.
На что влияет возраст в Roblox
Цель проверки возраста в Roblox — оградить детей от общения со взрослыми внутри игровой платформы и защитить их от потенциально опасного контента. С этой целью сервис ввел несколько возрастных групп:
- 5-8 лет;
- 9-12 лет;
- 13-15 лет;
- 16-17 лет;
- 18-20 лет;
- 21 год и старше.
Самые серьезные ограничения имеют представители возрастных групп 5-8 лет, а также 9-12 лет. Помимо того, что детям в Roblox полностью запрещен доступ к голосовым чатам и чату Experience, игровая платформа удаляет адреса их электронной почты и номер телефона.
Пользователи от 13 лет и старше получают доступ к расширенным возможностям Roblox, включая доступ к чатам без ограничений. Однако они могут общаться только с представителями своих возрастных групп. Наконец, проверка возраста в Roblox доступна только пользователям от 13 лет и старше, чтобы принудительно ограничить действия детей, указавших неверную дату рождения при регистрации.
Как подтвердить возраст в Roblox
Требование подтвердить возраст в Roblox появляется автоматически после входа в аккаунт. Чтобы его выполнить, нужно:
- Нажать кнопку «Начать проверку».
- Ознакомиться с правилами.
- Предоставить доступ к камере.
- Посмотреть в объектив и немного покрутить лицом.
- Дождаться подтверждения возраста.
Как правило, определение возраста в Roblox занимает несколько секунд. Сервис почти моментально сканирует лицо пользователя, закрепляя его за одной из возрастных групп.
Как изменить свой возраст в Roblox
После подтверждения важно проверить свой возраст в Roblox, поскольку игровая платформа может определить его неправильно. К примеру, мне «списали» 4 года. Поскольку я в любом случае попадаю в категорию 21+, это никак не влияет на мой опыт взаимодействия внутри платформы, но некоторых пользователей такая ошибка может принудительно ограничить в действиях.
Чтобы изменить возраст в Roblox, нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. А подтверждение реальной даты рождения выполняется по следующей инструкции:
- Откройте вкладку «More», а затем выберите «Settings».
- Перейдите в раздел «Account Info».
- Проверьте возраст в блоках «Age Group» и «Birthday».
- Нажмите кнопку «Continue» в блоке «Use an ID to verify your birthday», если определенный возраст не совпадает с реальной датой рождения.
- Укажите адрес электронной почты, если не делали это ранее.
- Нажмите «Continue» и выберите свою страну (Russian Federation).
- Выберите документ, с помощью которого планируете подтвердить личность (например, паспорт).
- Сфотографируйте документ и дождитесь окончания проверки фото, занимающей несколько секунд.
В настоящий момент система изменения возраста в Roblox работает не очень корректно. Так, игровая платформа не приняла ни одной из трех фото моего паспорта. Возможно, это связано с ограничениями Roblox в России, однако точная причина отказа не упоминается.