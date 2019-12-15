Почти все пользователи смартфонов играют в игры на своих разного размера экранах. Кто-то любит зарубы, типа Fortnite, кому-то подавай танки, кто-то предпочитает головоломки, а другие часами сидят в стратегиях. Как говорится, каждому свое, но вовлечены в этот процесс действительно почти все. Вот только в современных смартфонах “из коробки” не установлено ни одной игры. А ведь раньше в мобильниках было минимум одна-две игры, многие из которых становились хитами. Так что же поменялось в этом мире? Почему производители не предустанавливают игры в свои устройства?

История мобильного гейминга

Моей любимой игрой всех времен на мобильниках был экстремальный спорт на Siemens M55. Помню, как на скучных парах в институте мы с приятелем залипали в эту игру и пытались побить рекорд друг друга. Там было три дисциплины: горный велосипед, скейт и прыжки в воду. По сумме прохождения давались очки. Это было действительно интересно. Говорить об online-играх тогда было как минимум преждевременно, если только ты не был Тони Старком, который изобрел машину времени.

Из чуть более ранних времен можно вспомнить игру “змейка”, которая была настоящим хитом, и многие могли играть в нее часами, несмотря на всю ее незамысловатость.

Еще одним хитом была простенькая на первый взгляд игра Bounce. Местом ее прописки были некоторые модели Nokia, а сама игра привлекала своей кажущейся хорошей физикой и приятной для того времени плавностью геймплея. Задача была в том, чтобы провести красный шарик по лабиринтам, подкидывая его и избегая шипов.

Еще к хитам несомненно можно отнести Принца Персии, который в первый раз засветился на Siemens C55. Эта игра имела уже полноценный сюжет и заставляла проявлять не только ловкость пальцев, но и память, чтобы знать, когда надо подпрыгнуть, дабы не попасть в капкан.

Все эти игры не претендовали на выдающийся сюжет или потрясающую графику, но они хотя бы были. Теперь же времена изменились и на смартфоны ничего не устанавливается. Если на первых поколениях Android еще можно было что-то найти, то на iPhone, начиная с первого поколения, уже не было ни одной игры. Даже на Mac до сих пор ставят хоть шахматы.

Игры бывают хорошие, а бывают разные. Мы уже писали о самых дурацких играх. Согласитесь с этим списком?

Почему в смартфоне нет игр?

Ответов на этот вопрос может быть несколько, и ни один производитель прямо не говорит об этом. Тем не менее, путем нехитрых рассуждений можно найти некоторые ответы.

Устанавливать игры не выгодно

Думаю, вам не надо объяснять, что разработка игры стоит денег. Даже если это что-то предельно простое, все равно надо посадить группу разработчиков, которые напишут эти игры, да еще и так, чтобы они не вылетали и не позорили производителя.

Если так сделать, расходы на создание операционной системы и софта в целом возрастут. В итоге это должно сказаться на стоимости конечного продукта. Возможно, разница будет невелика, но она будет. Тем более, просто так делать такие подарки (зачастую, бесполезные, так как никто играть не будет) в современной индустрии как-то не принято, а зарабатывать на этом не получится. Будет некрасиво, если условный Huawei начнет требовать инаппы с пользователей своих смартфонов. В итоге все расходы на производителе, но зачем ему платить больше?

Есть случай, который произошел совсем недавно. Одна компания начала продавать игры. Речь об Apple и ее подписке Apple Arcade. И то, компания не производит игры сама, а просто пускает разработчиков внутрь своей подписки. Хотя у Apple точно есть деньги, но даже она не лезет в это. В сериалы лезет, в игры нет.

Магазин приложений

А теперь вспомним о том, что во всех смартфонах есть магазин приложений, который буквально наводнен разными играми буквально любых жанров. Все эти игры скачиваются за несколько секунд и производителям смартфонов не надо связываться с их разработкой.

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Думаю, не стоит объяснять, что конкурировать с монстрами игровой индустрии совсем не так просто. Все хиты уже созданы, графика проработана, уровни продуманы. Так зачем изобретать велосипед?

Производители боятся ответственности

Самыми главными аргументами того, почему в современных смартфонах нет игр, являются первые два пункта, но есть еще пара моментов, которые могут оттолкнуть крупных производителей от создания собственных решений.

Первым является риск попасть на авторские права, если вдруг выяснится, что игра подозрительно похожа на какой-то “шедевр” инди-разработчика, который выпустил аналог несколько лет назад. В этом случае можно нарваться на нехилые штрафы, а этого никто не хочет. Риск благородное дело, но не в данном случае.

На играх можно заработать

А теперь самое интересное. Вместо того, чтобы тратить деньги впустую и разрабатывать приложения, которые будут валяться в недрах электронной памяти смартфона, производитель может получить свою долю финансового пирога игрового рынка.

Для этого надо просто договориться с какой-нибудь студией на продвижение их продукта. Например, презентация VIVO NEX 3 проходила во время Игромира на стенде игры PUBG. Таких примеров масса и сотрудничество между брендами может быть очень выгодным. На этом фоне тем более нет смысла разрабатывать очередные “пятнашки”, которые слабо пригодятся покупателям флагманских устройств.

Можно даже разместить на главном экране иконку скачивания игры. Таких примеров тоже много. За это производитель получит деньги, разработчик скачивания (и деньги), а пользователь потенциально интересную игру.

Современная игровая индустрия

Получается, основная причина отсутствия штатных игр в смартфонах в том, что это просто невыгодно. Конкуренция слишком серьезная. Поэтому производить очередные проходные варианты является плохой идеей, а для серьезных игр проще договориться о партнерстве с крупными игроками.

До появления магазинов приложений такой конкуренции не было и производители должны были сами выкручиваться. Они это делали как могли, но теперь изменилось не только время, но и подход индустрии. Это не плохо и не хорошо — это просто факт.

На самом деле, тема очень широкая и ее можно полноценно обсудить. Давайте сделаем это в нашем Telegram-чате или в комментариях к этой статье. С удовольствием выслушаю ваше мнение по поводу отсутствия игр в современных смартфонах.