Подборка игр, которые еще можно скачать и играть бесплатно

Мы все знаем, что бесплатные игры для Android не всегда бесплатны по-настоящему, но многие из них очень близки, если у вас есть немного терпения. Большинство узких мест в free-to-play возникают, когда игроки проявляют нетерпение и начинают соглашаться на вылетающие предложения по оплате. Но если не спешить, то даже в самые крутые игры можно играть бесплатно. Тут мы собрали лучшие подобные игры, которые можно скачать бесплатно и при этом скачать именно в России. Готовьте свой Wi-Fi, скачивайте игры и отличного вам игрового времени. Давайте начинать.

Alto’s Odyssey — одна из лучших бесплатных игр

Alto’s Odyssey — естественный выбор среди бесплатных игр для Android. Она отличается простой механикой, великолепной графикой и расслабляющим стилем. Игроки спускаются с горы на лыжах, избегая препятствий и совершая прыжки. Есть предметы для сбора, которые можно обменять на различные варианты усовершенствований. Игра в значительной степени предлагает достойную обоев графику. Декорации просты, но эффектны, а темные градиентные цвета добавляют в игру приятную атмосферу.

Игра бесплатна для загрузки, но в ней есть реклама. В приложении есть покупки, но все они предназначены только для визуальных изменений, поэтому они совершенно необязательны и не влияют на игровой процесс. Игра подойдет даже для детей.

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Brawl Stars — хороший файтинг для Android

Brawl Stars — это файтинг с элементами сетевой многопользовательской игры, а также элементами MOBA. Игроки заходят в игру с парой товарищей по команде, дерутся с противниками и пытаются победить. Есть несколько игровых режимов, от чего она становится еще более интересной.

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Это похоже на привычную игру от Supercell, и в основном это хорошо. Supercell также занимается созданием Clash Royale, Clash of Clans и Boom Beach. Все они также могут легко войти в этот список, ведь тоже являются отличными играми, но пока мы ограничимся одной — Brawl Stars.

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Call of Duty: Mobile — лучший шутер для Android

Call of Duty: Mobile — давно стала одним из лучших шутеров. Эта игра настолько популярна и настолько хороша, что она просто не могла не попасть в этот список. Игра представляет из себя классический онлайн-шутер от первого лица. Она также включает режим королевской битвы на 100 игроков, аналогичный PUBG Mobile и Fortnite. Это одновременно ставит игру в редкую категорию хороших обычных шутеров и королевских битв.

В игре есть встроенные покупки, но они предназначены исключительно для косметического улучшения снаряжения или персонажа. Если вам это не интересно, играть можно совершенно бесплатно и столько, сколько вы хотите.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activision.callofduty.shooter

Final Fantasy Brave Exvius — сборная игра

Final Fantasy Brave Exvius, пожалуй, лучшая условно-бесплатная игра на тему Final Fantasy. В ней есть множество элементов из оригинальных игр, в том числе настоящие исследования городов и подземелий, скрытые сокровища, секретные помещения и множество тайн. Геймплей прост в освоении, но вам нужно критически мыслить, чтобы побеждать боссов и сильных противников. Вы часто получаете вознаграждение за ежедневный вход в систему, а дополнительные миссии, квесты и действия помогают поддерживать свежесть игры.

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Если вы любите подобные игры, то эту вам обязательно надо попробовать. Скорее всего, вы будете довольны.

Скачать Final Fantasy Brave Exvius

Genshin Impact — геншин для Android

Genshin Impact был неожиданным релизом, который на самом деле довольно хорош. Это смесь ролевой игры с элементами гача. В ней есть большинство обычных элементов гача, в том числе история для прохождения и множество товарищей по команде, которых можно вызвать.

Тем не менее, она не так сильно ограничивает игрока, как другие игры, к которым мы привыкли. Она предлагает нам полностью открытый мир с неплохой боевой механикой. Графика и геймплей на удивление хороши. Кроме того, вы можете играть с людьми на PS4, iOS и ПК. Это действительно хорошая игра, которую оценят фанаты жанра, который почему-то ее еще не попробовали.

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League of Legends: Wild Rift — лучшая игра MOBA

League of Legends: Wild Rift запущена в 2021 году и уже является одной из лучших мобильных MOBA. В ней представлен геймплей 5 на 5 с довольно сбалансированными сражениями. В среднем матчи длятся около 15-20 минут, что достаточно долго для мобильных игр. Впрочем, все остальное в ней вполне прилично. Особенно нравится, что в этой игре нельзя покупать победы. У всех одинаковые шансы и покупки не дают преимуществ.

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Правда, алгоритмы иногда ставят игроков более низкого уровня против более опытных, что мешает получать удовольствие. В любом случае, это тенденция в сегодняшних играх, и мало что можно тут сделать. Это не повод не попробовать эту игру.

Скачать League of Legends: Wild Rift