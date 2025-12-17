Пробую запустить игры с Xbox 360 на Android: обзор эмулятора aX360e

Современные смартфоны стали настолько мощными, что они спокойно тянут тяжелые игры. К примеру, недавно на Android появился приключенческий боевик Red Dead Redemption. И сам факт, что в компьютерную игру с хорошей даже по нынешним меркам графикой можно играть на карманном устройстве, впечатляет. Однако RDR — всего один из сотен проектов, которые мы запускали на консолях. И как же в них играть, если они выходят на Android крайне редко? Недавно появился неплохой вариант в лице эмулятора aX360e, позволяющий потенциально запускать любые игры с Xbox 360.

Где скачать эмулятор Xbox 360 на Android

Эмулятор Xbox 360 доступен для скачивания через магазин приложений Google Play. Сам по себе он — крохотная утилита, а вся соль заключается не столько в самом эмуляторе, сколько в играх для него.

Скачать aX360e

Кстати, в Google Play есть и платная версия aX360e. Ее единственное отличие от обычной — отсутствие рекламы. Впрочем, и в базовом варианте ее замечено не было. Впрочем, обо всем по порядку.

Как настроить эмулятор aX360e

Эмулятор Xbox 360 на Android кажется очень простым в использовании. Его интерфейс переведен на русский язык, позволяя сразу же прыгнуть с места в карьер. Но сначала нужно скачать игры для Xbox 360. Для этого можно использовать любые свободные источники с образами формата ISO и GOD.

Под игры с Xbox 360 предварительно необходимо создать папку на своем смартфоне, после чего их останется подгрузить в эмулятор, сделав следующее:

Запустите aX360e. Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу, а затем — «Установить каталог с играми». Выберите папку, где лежат игры для Xbox 360. Нажмите кнопку «Использовать эту папку».

После этого все совместимые игры появятся на главном экране эмулятора, откуда вы сможете их запускать. Но удастся ли — тут вопрос открытый.

Можно ли запустить игры с Xbox 360 на Android

На момент публикации материала у эмулятора aX360e возникают серьезные проблемы с запуском игр. В частности, Left 4 Dead так и не запустилась: ни на смартфоне с процессором MediaTek, ни на устройстве со Snapdragon.

Но тут важно понимать, что любой эмулятор (особенно на ранней стадии своего развития) — это поиск совместимости. Адаптация игр происходит постепенно, и на первых порах вам придется пролистать не одну страницу тематических форумов, чтобы выбрать подходящие игры.