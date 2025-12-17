Пробую запустить игры с Xbox 360 на Android: обзор эмулятора aX360e

Современные смартфоны стали настолько мощными, что они спокойно тянут тяжелые игры. К примеру, недавно на Android появился приключенческий боевик Red Dead Redemption. И сам факт, что в компьютерную игру с хорошей даже по нынешним меркам графикой можно играть на карманном устройстве, впечатляет. Однако RDR — всего один из сотен проектов, которые мы запускали на консолях. И как же в них играть, если они выходят на Android крайне редко? Недавно появился неплохой вариант в лице эмулятора aX360e, позволяющий потенциально запускать любые игры с Xbox 360.
Где скачать эмулятор Xbox 360 на Android
Эмулятор Xbox 360 доступен для скачивания через магазин приложений Google Play. Сам по себе он — крохотная утилита, а вся соль заключается не столько в самом эмуляторе, сколько в играх для него.
Кстати, в Google Play есть и платная версия aX360e. Ее единственное отличие от обычной — отсутствие рекламы. Впрочем, и в базовом варианте ее замечено не было. Впрочем, обо всем по порядку.
Как настроить эмулятор aX360e
Эмулятор Xbox 360 на Android кажется очень простым в использовании. Его интерфейс переведен на русский язык, позволяя сразу же прыгнуть с места в карьер. Но сначала нужно скачать игры для Xbox 360. Для этого можно использовать любые свободные источники с образами формата ISO и GOD.
Под игры с Xbox 360 предварительно необходимо создать папку на своем смартфоне, после чего их останется подгрузить в эмулятор, сделав следующее:
- Запустите aX360e.
- Нажмите на «три точки» в правом верхнем углу, а затем — «Установить каталог с играми».
- Выберите папку, где лежат игры для Xbox 360.
- Нажмите кнопку «Использовать эту папку».
После этого все совместимые игры появятся на главном экране эмулятора, откуда вы сможете их запускать. Но удастся ли — тут вопрос открытый.
Можно ли запустить игры с Xbox 360 на Android
На момент публикации материала у эмулятора aX360e возникают серьезные проблемы с запуском игр. В частности, Left 4 Dead так и не запустилась: ни на смартфоне с процессором MediaTek, ни на устройстве со Snapdragon.
Но тут важно понимать, что любой эмулятор (особенно на ранней стадии своего развития) — это поиск совместимости. Адаптация игр происходит постепенно, и на первых порах вам придется пролистать не одну страницу тематических форумов, чтобы выбрать подходящие игры.