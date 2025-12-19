Roblox отключил чаты для российских игроков. Теперь Роблокс разблокируют в России?

Юрий Кудлович

Одна из самых популярных игровых платформ в мире снова оказалась в центре внимания российских геймеров. На этот раз разработчики Roblox отключили текстовый и голосовой чат для пользователей из России. Однако это может быть не просто техническим ограничением. Зачем создатели игры пошли на такие меры?

Roblox отключил чаты для российских игроков. Теперь Роблокс разблокируют в России? Roblox возвращается в Россию? Пока это только догадки. Фото.

Roblox возвращается в Россию? Пока это только догадки

Игроки из России при попытке отправить сообщение в Roblox теперь видят, что чат недоступен: ни текстовые сообщения, ни голосовая связь не работают. При этом владельцы аккаунтов из РФ по-прежнему могут играть, запускать миры и взаимодействовать с виртуальным окружением, но любой способ общения с другими участниками заблокирован.

Все это произошло на фоне блокировки Roblox силами Роскомнадзора, который с начала декабря 2025 года добивается от платформы выполнения требований российского законодательства. Ранее регулятор закрыл доступ к сервису на территории страны, сославшись на плохой контроль за контентом и отсутствием базовой безопасности несовершеннолетних.

Почему в Roblox заблокировали чаты

На первый взгляд это выглядит странно: убрать ключевые функции для общения в онлайн-игре. Однако у Roblox, вероятно, есть своя логика. Именно чаты стали основным предметом претензий Роскомнадзора. По мнению регулятора, через текстовые и голосовые коммуникации могла распространяться нежелательная информация.

Почему в Roblox заблокировали чаты. Такие уведомления получают все пользователи из России. Изображение: roblox.com. Фото.

Такие уведомления получают все пользователи из России. Изображение: roblox.com

В таком контексте отключение переписок и голосового общения можно рассматривать как часть компромисса. Судя по всему, компания готова поэтапно выполнять требования закона, чтобы в перспективе возобновить полноценный доступ к платформе в России.

Российские игроки уже заметили изменения: многим теперь приходится искать обходные способы общения. Кто-то договаривается о созвонах в сторонних сервисах, например в MAX, другие используют визуальные элементы внутри игрового мира, эмодзи или условные знаки. Разумеется, это далеко не полноценный чат, поэтому такие решения воспринимаются как временные и вынужденные.

Когда разблокируют Roblox в России

Сейчас Roblox в России работает с ограничениями, а окончательное решение о снятии блокировки все еще не принято. Это может произойти в том случае, если компания сумеет показать готовность соблюдать требования по контролю контента и безопасности пользователей.

Когда разблокируют Roblox в России. Как теперь общаться в Roblox? Жестами, конечно же. Фото.

Как теперь общаться в Roblox? Жестами, конечно же

Пока самым заметным изменением остается отключение чатов. Однако вряд ли это последний шаг на пути к восстановлению сервиса в стране. Так что остается ждать дальнейших решений и новых сюрпризов от разработчиков.

