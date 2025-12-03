Почему не работает Roblox в России? Его официально заблокировал Роскомнадзор

Для миллионов российских игроков утро 3 декабря началось с тревоги: они потеряли доступ к платформе Roblox. Никакие сервера не открываются, аватары зависли в ничейном пространстве, а попытки войти в игру превращаются в бесконечную загрузку. Сообщество охватила паника: неужели платформу действительно начали блокировать, как недавно «отменили» WhatsApp?

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Первые часы ситуация была неоднозначной. Пользователи по всей стране сообщали, что не могут запустить Roblox: и сайт, и игровой клиент перестали открываться без использования обходов через иностранные серверы.

Заблокировали ли Roblox в России

Жалобы поступали из разных регионов, а мониторинговые сервисы в первые же часы зафиксировали тысячи сообщений о недоступности Roblox в России. Проблема явно массовая и, похоже, не временная: при включении сервиса на три буквы доступ к Roblox восстанавливается. Это сразу намекает на то, что платформу могли начать блокировать.

Так и оказалось. Ближе к вечеру 3 декабря 2025 года Роскомнадзор подтвердил, что внес Roblox в реестр запрещенных ресурсов. Причина — распространение экстремистских материалов.

Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно‑нравственное развитие детей, — заявили в РКН.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Почему Roblox не работает в России

На самом деле разговоры о возможном запрете Roblox в России шли уже давно. И подогрел их недавний резонансный случай: в Санкт-Петербурге произошла трагедия с участием несовершеннолетней девочки, которую журналисты и некоторые депутаты связали с ее увлечением Roblox. После этого в интернете все чаще звучат заявления о вредном контенте внутри игры и необходимости защитить детей от потенциальных угроз.

На этом фоне эксперты стали предполагать, что идея полного запрета платформы уже не выглядит фантастикой. Это вызвало волну возмущения среди игроков. Особенно остро ситуацию воспринимают подростки, для которых Roblox давно стал не просто игрой, а социальной площадкой. Для них недоступность платформы означает потерю ежедневного общения, творческих проектов и совместных активностей с друзьями.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Как и предполагали эксперты, эта блокировка оказалась одной из самых масштабных в российской игровой индустрии. И пока сложно сказать, принесут ли новые меры пользу детям или, наоборот, сыграют им во вред. А недавно в игре ввели проверку возраста.