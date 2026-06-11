Вчера стало известно, что в России разблокировали Roblox. Однако сразу стало понятно, что история интереснее, чем просто возвращение игровой платформы. Сегодня, 11 июня, появились официальные комментарии — и один из них важнее самой новости про Roblox. Разбираю что произошло, что не работает и что это означает для всего российского интернета.

Почему Roblox разблокировали — официальная версия

Минцифры выступило с официальным заявлением:

Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России.

Разблокировка Roblox стала возможной после того, как платформа реализовала конкретный пакет мер: запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам и взяла обязательства по борьбе с нежелательным контентом. Про то, почему заблокировали Roblox изначально и какой путь прошли переговоры за полгода, говорили отдельно.

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Это первый случай когда крупный зарубежный сервис прошел этот путь до конца: от блокировки через переговоры к реальному выполнению требований и официальной разблокировке. До этого подобного прецедента не существовало — были либо вечные переговоры без результата, либо блокировка без каких-либо шагов навстречу. Следить за новостями об интернете в России удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Что не работает после разблокировки Roblox

Важный нюанс, который теряется на фоне новости о возвращении Roblox в Россию. После разблокировки российским пользователям недоступны чаты в Roblox: ни текстовый, ни голосовой.

А на сайте игры прямо написано:

Вы можете просматривать только системные сообщения. Чат недоступен в вашем регионе.

То, что не работают чаты в Roblox, — это часть договоренностей, а не временный технический сбой. Платформа убрала общедоступный игровой чат в рамках выполнения требований по защите детей. Для тех, кто играл в Roblox ради общения с другими игроками — это существенное ограничение. Для тех, кто просто играет — некритично.

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Roblox на Android и других платформах работает в штатном режиме без VPN, а доступ открыт по всей России. В настройках аккаунта появились возрастные группы, для дополнительных функций предлагается верификация возраста. Roblox без VPN — это уже реальность, проверено лично.

Вернут ли Telegram и YouTube в Россию

Вот здесь начинается самое интересное. На вопрос о том, могут ли Telegram и YouTube вернуться в Россию, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил:

История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов.

Это не случайная оговорка, а официальная позиция Кремля. Насколько это реально для Telegram и YouTube — вопрос отдельный. У каждого сервиса своя история блокировки и свои препятствия. Telegram заблокирован в контексте куда более сложных отношений с регулятором, чем детская игровая платформа. YouTube — история про многомиллиардные штрафы и принципиальные разногласия по вопросам модерации контента. Roblox в этом смысле был более управляемым случаем: конкретные претензии, конкретные меры, конкретный результат. Но заявление Пескова — это сигнал. Дверь официально объявлена открытой. Что будет дальше — зависит от того, захотят ли сами сервисы в нее войти на предложенных условиях.

Снимут ли блокировки интернета в России

Честный ответ — нет, не снимут. И вот почему история с Roblox, при всей ее позитивности, не меняет общей картины.

Разблокировка Roblox — это история про один конкретный сервис, который согласился на конкретные условия: возрастная фильтрация, отключение чатов, обязательства по модерации. Это не либерализация интернета, а управляемое возвращение при выполнении регуляторных требований. Разница принципиальная.

Блокировки интернета в России и белые списки продолжают существовать параллельно и никак не связаны с переговорами вокруг Roblox. Про то, как устроены белые списки интернета в России и почему они работают даже тогда, когда конкретный сервис формально разблокирован, можете узнать в отдельном материале.

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Roblox в 2026 году вернулся, что уже хорошая новость для миллионов российских игроков. Но если смотреть шире: прецедент, который создан, означает не «интернет снова свободен», а «интернет доступен тем, кто принял правила игры». Это разные истории. Обсудить происходящее можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.