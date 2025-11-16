Самые ожидаемые игры, которые нельзя пропустить в 2026 году

Игровая индустрия переживает невероятный подъем. После громких релизов Arc Raiders и Battlefield 6 календарь предстоящих премьер продолжает пополняться проектами, от которых захватывает дух. Речь идет о масштабных фэнтезийных мирах, продолжениях культовых франшиз и совершенно новых взглядах на легендарные серии от ГТА до Ведьмака. И это даже не считая новую Метро, которая вроде и должна выйти, но информация крайне противоречива. Вот и давайте рассмотрим пять самых ожидаемых игр, которые должны выйти в ближайшее время и способны изменить представление о современном гейминге.

Самые ожидаемые игры, которые нельзя пропустить в 2026 году. В 2026 году будет во что поиграть. Изображение: PlayStation Store. Фото.

В 2026 году будет во что поиграть. Изображение: PlayStation Store

The Witcher IV — возвращение в мир ведьмаков

Для поклонников глубоких ролевых игр серия The Witcher стала настоящей легендой. После оглушительного успеха третьей части студия CD Projekt Red переключилась на разработку Cyberpunk 2077, но годы спекуляций о новом Ведьмаке наконец завершились официальным подтверждением работы над The Witcher IV.

The Witcher IV — возвращение в мир ведьмаков. Изображение: Кинопоиск. Фото.

Изображение: Кинопоиск

Четвертая часть будет создана на Unreal Engine 5 и обещает значительное расширение вселенной. В центре сюжета окажется Цири — персонаж, уже знакомый игрокам по предыдущим частям. Разработчики планируют предложить очередной захватывающий открытый мир с глубоким фокусом на повествовании и развитии персонажей, что стало визитной карточкой серии. И пусть вокруг франшизы есть много скандалов, но ожидание новинки для фанатов точно того стоит.

Grand Theft Auto VI — очередной перенос новой ГТА

Немногие франшизы вызывают такой ажиотаж, как Grand Theft Auto. Шестая часть обещает стать настоящей революцией в жанре. Действие развернется в современной версии Вайс-Сити, а впервые в серии появится женщина-протагонист по имени Люсия, действующая вместе с напарником-мужчиной.

Grand Theft Auto VI — очередной перенос новой ГТА. Изображение: РБК. Фото.

Изображение: РБК

Официальная дата релиза назначена на 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series X|S, версия для PC выйдет позже. Для тех, кто ценит масштабные миры, сложные игровые системы и амбициозные проекты, это главный релиз года. Трейлеры игры уже неоднократно побивали рекорды просмотров в интернете, что делает GTA 6 потенциально самой ожидаемой видеоигрой всех времен.

007 First Light — новый взгляд на Джеймса Бонда

Студия IO Interactive представляет свежий взгляд на историю Джеймса Бонда. Игра выйдет 27 марта 2026 года на PS5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2. First Light рассказывает историю становления агента 007, сочетая скрытность, шпионские гаджеты и напряженный шпионаж в духе культовой кинофраншизы.

007 First Light — новый взгляд на Джеймса Бонда. Изображение: play-asia. Фото.

Изображение: play-asia

В отличие от предыдущих игр о Бонде, здесь показан молодой агент в начале карьеры. Геймплей объединяет изящный шпионаж с масштабными экшен-сценами в стиле серии Uncharted. Для тех, кто любит кинематографичное повествование и элегантный дизайн миссий, это один из самых интригующих анонсов.

Marvel’s Wolverine — жестокий супергеройский экшен от Insomniac

После успеха недавних игр про Человека-паука студия Insomniac Games берется за другого популярного супергероя комиксов — Росомаху. Marvel’s Wolverine станет эксклюзивом для Sony PS5 и выйдет осенью 2026 года.

Marvel’s Wolverine — жестокий супергеройский экшен от Insomniac. Изображение: gizmochina. Фото.

Изображение: gizmochina

Игра делает акцент на брутальных рукопашных боях, взрослом повествовании и локациях по всему миру, включая вымышленные и реальные места вроде Мадрипура и Японии. Сочетание глубины и зрелищности в супергеройском экшене делает этот проект одним из самых многообещающих на горизонте. Жестокость, яростные бои и фирменный стиль Логана обещают незабываемый опыт.

Resident Evil Requiem — возвращение лучшего хоррора

Поклонники хоррора тоже не останутся в стороне. Capcom анонсировала следующую крупную часть в жанре survival-horror под названием Resident Evil Requiem с датой выхода 27 февраля 2026 года. Игра разрабатывается на движке RE ENGINE и обещает кинематографичную графику, атмосферу напряжения и пугающее возвращение к традициям серии.

Resident Evil Requiem — возвращение лучшего хоррора. Изображение: gizmochina. Фото.

Изображение: gizmochina

Франшиза Resident Evil — гигант в жанре хоррора, поэтому новая часть уже собирает огромный хайп. Трейлер набрал почти 4 миллиона просмотров на YouTube, что говорит о невероятном интересе к проекту.

