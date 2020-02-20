Смартфоны Samsung, Razer и Asus теперь поддерживают Google Stadia

Производители смартфонов стремятся использовать в своих гаджетах самые производительные чипсеты. И эти времена, когда кому-то будет важна модель процессора, уже совсем скоро уйдут в прошлое. А всё дело в развитии 5G и стриминговых сервисов. В настоящее время самым популярным таким решением является проект Google Stadia, который ранее был доступен лишь обладателям смартфонов Pixel. Но всё меняется, и Google добавила поддержку еще ряда смартфонов Samsung, Razer и Asus.

Список устройств с поддержкой Google Stadia выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Razer Phone

Razer Phone 2

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone II

Всего представлено 19 новых телефонов, а если учесть аппараты Google, общее число смартфонов с поддержкой Stadia составило 27 штук, что не так уж и плохо. Удивительно и то, что Google решила добавить поддержку даже достаточно устаревшего Galaxy S8 — телефон был представлен еще в 2017 году и стал первым безрамочным устройством на рынке, именно поэтому, к слову, даже в 2020 году он выглядит все еще неплохо.

Google еще с начала января тестирует Stadia на не Pixel-аппаратах, и лишь сейчас — после длительных тестов — они решились добавить официальную поддержку. Поддержка вышеперечисленных устройств будет внедряться постепенно, то есть не все пользователи смогут поиграть в игры через Stadia уже сейчас. Однако никаких обновлений не потребуется. Стриминг станет доступен автоматически. Пока сервис может работать лишь по Wi-Fi и не поддерживает мобильные сети. Вероятно, причина тому слабое распространение 5G. Очевидно, что ресурсов 4G для такого будет не хватать.

Что такое Google Stadia

Мы уже писали материал на эту тему, но повторимся. Stadia -это стриминговый сервис, с помощью которого по Интернету можно играть в PC-игры, такие как Read Dead Redemption 2, Assasins Creed и другие AAA-проекты. Сервис дает возможность играть на TV, ноутбуках, десктопах, планшетах и смартфонах — везде, где есть Wi-Fi.

Пока, к сожалению, при попытке купить подписку, которая равна 10 долларам, сервис перенаправляет на страницу с сообщением о том, что Россия пока не поддерживается. Однако по аналогии с YouTube Premium не исключаю, что в ближайшее время Stadia заработает и в России. И это будет ожидаемо, потому что у нас Интернет значительно лучше, чем в тех же Соединенных Штатах. К слову, именно поэтому, скорее всего, при запуске сервиса многие жаловались на отставание действий персонажа от кликов по геймпаду.

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Зачем нужен геймпад Stadia Controller?

Геймпад Stadia хоть и может следить за пользователями, но покупать его для использования сервиса не обязательно. Можно подключить к устройству и обычные геймпады от той же Microsoft или Sony. Но Google не стала бы выпускать Stadia Controller просто так. Его особенность заключается в возможности подключаться по Wi-Fi напрямую к серверам Google, чтобы снизить задержку. Кроме того, геймпад имеет две функциональные клавиши, одна из которых делает скриншоты, а вторая вызывает голосового помощника Google Assistant.

Сейчас главная проблема — это отсутствие России в списке поддерживаемых стран. И пока не совсем понятно, когда Google решится порадовать и российских геймеров. И если Stadia станет популярным, нет сомнений в том, что мобильный гейминг попросту вымрет. Разработчики сделают акцент на создании решений для Windows, чтобы в дальнейшем стримить их на смартфоны. Зачем нагружать телефон, когда можно использовать облачные ресурсы? Будущее именно за этим. Можно даже предположить, что рынок мобильных приложений вымрет: останется облачный стриминг и PWA.

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