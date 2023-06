Старые игры на Android, в которые до сих пор интересно играть

Схема монетизации Free-to-play сделала мобильный гейминг невероятно прибыльной индустрией для разработчиков, которые выпускают новые игры едва ли ни каждый день. Но далеко не все из них заслуживают вашего внимания, поэтому мы редко рассказываем о свежих проектах. Индустрия стагнирует, и сегодня многие старые игры на Андроид интереснее новинок последних месяцев. Мало того, что они предлагают увлекательный геймплей и неплохую графику, так еще отлично работают на слабых смартфонах.

Real Racing 3 — гонки на Андроид

В жанре гонок на телефон сейчас царствуют аркады наподобие Asphalt 9 и откровенный мусор, мимикрирующий под известные серии вроде Need for Speed: Underground. В этой связи Real Racing 3, появившаяся более 10 лет назад, держит марку. Это не какая-нибудь аркадная гонка, а настоящий автосимулятор на телефон, который продолжает обновляться, невзирая на дату выхода.

Дата выхода: 27.02.2013

Скачать Real Racing 3

В игре Real Racing 3 отлично реализована физика, а не самая требовательная графика позволяет рассчитывать на 120 fps, чего от российской NFS по имени CarX Street мы точно не дождемся. За 10 лет заметно расширился автопарк, насчитывающий несколько сотен машин разного класса от городских седанов до болидов Formula 1. Также в Real Racing 3 на Андроид представлены реально существующие трассы, а игровой процесс предлагает нескончаемое количество гонок в офлайне, неплохой онлайн-режим и временные события.

Into the Dead — игра про зомби-апокалипсис

В том же году на просторах Google Play появилась игра Into the Dead. По состоянию на сегодняшний день ее скачали более 50 миллионов раз. Эти цифры делают разработку проект PikPok одной из самых популярных игр про зомби-апокалипсис. Геймплей представляет из себя бег через местность от первого лица, по ходу которого пользователь должен расправляться с противниками.

Дата выхода: 27.03.2013

Скачать Into the Dead

Эта, казалось бы, простая игра не дает оторваться от экрана. Особенно, если вы любите острые ощущения. Даже спустя 10 лет Into the Dead предлагает отличную графику и управление, реализованное через гироскоп, что заставляет сидеть в ней часами, соревнуясь с геймерами по всему миру.

Plants vs. Zombies 2 на Андроид

Следом идет еще одна игра про зомби на телефон, но совершенно иного толка. Если Into the Dead держит в напряжении, то Plants vs. Zombies 2 заставляет расслабиться, в то же время не отключая мозг, ведь это — какая-никакая стратегия на Андроид. Задача игрока состоит в том, чтобы оборонять дом, атакованный зомби. В этом, как ни странно, ему помогают различные растения от картофельных мин до горохострелов.

Дата выхода: 02.10.2013

Скачать Plants vs. Zombies 2

Игра Plants vs. Zombies 2 приправлена юмором, который не дает заскучать. Да и как тут заскучаешь, когда чокнутый сосед Дейв с кастрюлей на голове то и дело дает свои советы, как лучше расправиться с зомбаками. Качайте — точно не пожалеете.

Subway Surfers — лучший платформер

Самая старая игра на телефон в сегодняшней подборке — Subway Surfers. Она вышла аж в 2012 году, но до сих пор остается в топе Google Play среди проектов жанра «Аркады». Subway Surfers представляет из себя классический платформер, где игроку нужно бесконечно бежать по железнодорожным путям, собирая монеты и преодолевая препятствия.

Дата выхода: 20.09.2012

Скачать Subway Surfers

Такая популярность платформера на Андроид, которая даже не собирается падать, обусловлена регулярными обновлениями и огромным количеством контента внутри. Игра готова порадовать железнодорожными локациями из разных уголков планеты и целой россыпью аксессуаров для персонажа.

Популярная стратегия Clash of Clans

Если хотите залипнуть по-серьезному, то вам определенно нужно скачать Clash of Clans на Андроид. Это сверхпопулярная стратегия для телефона, внутри которой пользователя ждут клановые войны с десятками миллионов других геймеров. Но вот незадача: Clash of Clans недоступен в Google Play для жителей России, так что придется загружать APK-файл и устанавливать игру вручную.

Дата выхода: 30.09.2013

Скачать Clash of Clans

Есть и более существенная проблема — ошибка «Не удалось войти» в Clash Of Clans. Чтобы ее устранить, вам придется воспользоваться инструкцией, опубликованной на нашем сайте. Но это того стоит, ведь игра Clash Of Clans в свое время получила оценку 9/10 от авторитетного издания Pocket Gamer.