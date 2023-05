Теперь игры Nintendo Switch можно запускать на Android. Как пользоваться новым эмулятором для смартфона

Пожалуй, каждый ценитель игр знает о приставке Nintendo Switch. Она представляет из себя портативную консоль, которая продается по сравнительно демократичной цене. Но, имея на руках смартфон, вы можете поиграть в L.A. Noire, The Witcher 3 или The Legend of Zelda даже без приставки. Ведь на этой неделе вышел эмулятор Нинтендо Свитч на Андроид. Рассказываем, где его скачать, как настроить и во что поиграть, если надоели донатные помойки для телефона.

Эмулятор Nintendo Switch на Андроид

Эмулятор Yuzu долгое время работал только на Windows и Linux. То есть запустить игры Нинтендо Свитч удавалось исключительно на компьютере или самой консоли. Но на днях появился Yuzu на Android, и сейчас вы можете скачать его через Google Play.

Скачать Yuzu на смартфон

Вы без труда установите эмулятор Nintendo Switch на телефон, но с высокой долей вероятности столкнетесь с массой проблем при его использовании. Во-первых, он работает не на всех устройствах. Во-вторых, игры для Nintendo Switch очень прожорливые, поэтому для более-менее комфортного гейминга вам понадобится мощный смартфон. Какой — поймете, узнав о системных требованиях.

Системные требования Nintendo Switch

Игры с Нинтендо Свитч будут работать далеко не на каждом смартфоне. Чтобы не столкнуться с проблемами, важно убедиться, что ваше устройство соответствует требованиям Yuzu:

Android 11 и выше на борту;

процессор Qualcomm (MediaTek, Exynos и Kirin не подойдут);

видеоускоритель Adreno 700-й серии (желательно, но не обязательно);

минимум 6-8 Гб оперативной памяти.

Таким образом, относительно комфортно играть в Nintendo Switch на телефоне получится при условии, что устройство базируется на флагманском процессоре Snapdragon 865 и выше. Кроме того, не забывайте о необходимости подготовить достаточное количество места на внутреннем накопителе. Ведь игры Нинтендо Свитч порой занимают несколько десятков гигабайтов.

Настройка эмулятора Yuzu

Эмулятор Yuzu для смартфона доступен в виде предварительной версии, которая поддерживает только английский язык. На гейминг это никак не повлияет, так как многие консольные игры локализованы для России, а вот с настройкой эмулятора Нинтендо Свитч могут возникнуть сложности. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию:

Скачайте ключ для Yuzu. Распакуйте архив и поместите файл ключа в расширении .keys в корневую папку Android. На смартфоне создайте папку для игр на Nintendo Switch. Ее название должно состоять из латинских букв. Запустите приложение Yuzu. Нажмите «Get Started», а затем — «+ Select Keys». Выберите ключ Нинтендо Свитч. После этого на экране должно высветиться сообщение «Keys successfully installed». Если видите «Invalid keys file selected» — повторите попытку, убедившись, что файл находится в корневой папке смартфона. Нажмите «+ Add Games» и укажите путь к папке, где лежат игры. Выберите «Использовать эту папку», после чего — «Continue».

Если все сделано верно, то во вкладке «Games» вы увидите игры Nintendo Switch на Android, скачанные на телефон. Не знаете, где их взять? Тогда дочитайте материал до конца, а пока я расскажу о том, насколько комфортно играется на эмуляторе Yuzu для смартфона.

Как играть в Нинтендо Свитч на Андроид

В качестве подопытного кролика я использовал смартфон Xiaomi 12T Pro с 12 Гб ОЗУ. Он работает на шустром процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, мощнее которого в 2023 году только новый чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Так что условия для игры в Nintendo Switch на Android почти идеальные.

Но начнем с базовых вещей. В играх для эмулятора Нинтендо Свитч, как и на консоли, используется соотношение сторон 16:9, поэтому изображение на дисплее смартфона обрезано. Управление осуществляется при помощи наэкранных клавиш, которые эмулируют кнопки геймпада. В меню поддерживается сенсорное управление без вспомогательных элементов.

Простенькие игры для Nintendo Switch вроде Happy Game демонстрируют стабильный фреймрейт на уровне 60 fps. При этом смартфон сильно греется. А вот в сложных проектах наподобие Payday 2 максимальная частота кадров ограничена 30 fps, а в динамике и вовсе составляет 10-20 fps.

Далеко не самую требовательную игру Smurfs Kart эмулятор Нинтендо Свитч на Андроид запустил, однако загружать саму гонку он отказался. В итоге — черный экран и 5-15 fps.

При этом нужно понимать, что на момент публикации материала эмулятор Yuzu для смартфона представлен в версии раннего доступа. Возможно, в будущем разработчики наладят совместимость некоторых проектов и смогут оптимизировать свое приложение, но на данный момент играть в Nintendo Switch на Android получается со скрипом. Правда, как я уже отметил ранее, все зависит от конкретной игры.

Где скачать игры на Nintendo Switch

Скачать игры для Nintendo Switch на смартфон можно только в виде пиратских версий, поскольку речь идет об эмуляторе, а не полноценной консоли. Их вы найдете в свободном доступе через любой поисковик, а в качестве удобного каталога предлагаю рассматривать тему с играми Nintendo Switch на 4PDA, откуда я и скачивал несколько проектов для теста.

Скачать игры для Nintendo Switch

Отмечу, что файлы игр Nintendo Switch нужно загружать в расширении .nsp, иначе эмулятор Yuzu их не распознает или не запустит. Если вы скачаете RAR-архив, не забудьте распаковать его содержимое и поместить NSP-файл в папку с играми.