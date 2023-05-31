Теперь игры Nintendo Switch можно запускать на Android. Как пользоваться новым эмулятором для смартфона

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Герман Вологжанин

Пожалуй, каждый ценитель игр знает о приставке Nintendo Switch. Она представляет из себя портативную консоль, которая продается по сравнительно демократичной цене. Но, имея на руках смартфон, вы можете поиграть в L.A. Noire, The Witcher 3 или The Legend of Zelda даже без приставки. Ведь на этой неделе вышел эмулятор Нинтендо Свитч на Андроид. Рассказываем, где его скачать, как настроить и во что поиграть, если надоели донатные помойки для телефона.

Теперь игры Nintendo Switch можно запускать на Android. Как пользоваться новым эмулятором для смартфона. Как думаете, сможет ли смартфон заменить игровую консоль? Фото.

Как думаете, сможет ли смартфон заменить игровую консоль?

Эмулятор Nintendo Switch на Андроид

Эмулятор Yuzu долгое время работал только на Windows и Linux. То есть запустить игры Нинтендо Свитч удавалось исключительно на компьютере или самой консоли. Но на днях появился Yuzu на Android, и сейчас вы можете скачать его через Google Play.

Скачать Yuzu на смартфон

Вы без труда установите эмулятор Nintendo Switch на телефон, но с высокой долей вероятности столкнетесь с массой проблем при его использовании. Во-первых, он работает не на всех устройствах. Во-вторых, игры для Nintendo Switch очень прожорливые, поэтому для более-менее комфортного гейминга вам понадобится мощный смартфон. Какой — поймете, узнав о системных требованиях.

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Системные требования Nintendo Switch

Системные требования Nintendo Switch. Далеко не на каждом смартфоне запустятся игры для Nintendo Switch. Фото.

Далеко не на каждом смартфоне запустятся игры для Nintendo Switch

Игры с Нинтендо Свитч будут работать далеко не на каждом смартфоне. Чтобы не столкнуться с проблемами, важно убедиться, что ваше устройство соответствует требованиям Yuzu:

  • Android 11 и выше на борту;
  • процессор Qualcomm (MediaTek, Exynos и Kirin не подойдут);
  • видеоускоритель Adreno 700-й серии (желательно, но не обязательно);
  • минимум 6-8 Гб оперативной памяти.

Таким образом, относительно комфортно играть в Nintendo Switch на телефоне получится при условии, что устройство базируется на флагманском процессоре Snapdragon 865 и выше. Кроме того, не забывайте о необходимости подготовить достаточное количество места на внутреннем накопителе. Ведь игры Нинтендо Свитч порой занимают несколько десятков гигабайтов.

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Настройка эмулятора Yuzu

Эмулятор Yuzu для смартфона доступен в виде предварительной версии, которая поддерживает только английский язык. На гейминг это никак не повлияет, так как многие консольные игры локализованы для России, а вот с настройкой эмулятора Нинтендо Свитч могут возникнуть сложности. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию:

  1. Скачайте ключ для Yuzu.
  2. Распакуйте архив и поместите файл ключа в расширении .keys в корневую папку Android.
  3. На смартфоне создайте папку для игр на Nintendo Switch. Ее название должно состоять из латинских букв.
  4. Запустите приложение Yuzu.
  5. Нажмите «Get Started», а затем — «+ Select Keys».
  6. Выберите ключ Нинтендо Свитч. После этого на экране должно высветиться сообщение «Keys successfully installed». Если видите «Invalid keys file selected» — повторите попытку, убедившись, что файл находится в корневой папке смартфона.
  7. Нажмите «+ Add Games» и укажите путь к папке, где лежат игры.
  8. Выберите «Использовать эту папку», после чего — «Continue».
Настройка эмулятора Yuzu. Без ключа эмулятор не настроить. Фото.

Без ключа эмулятор не настроить

Если все сделано верно, то во вкладке «Games» вы увидите игры Nintendo Switch на Android, скачанные на телефон. Не знаете, где их взять? Тогда дочитайте материал до конца, а пока я расскажу о том, насколько комфортно играется на эмуляторе Yuzu для смартфона.

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Как играть в Нинтендо Свитч на Андроид

В качестве подопытного кролика я использовал смартфон Xiaomi 12T Pro с 12 Гб ОЗУ. Он работает на шустром процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, мощнее которого в 2023 году только новый чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Так что условия для игры в Nintendo Switch на Android почти идеальные.

Как играть в Нинтендо Свитч на Андроид. Управлять придется виртуальными кнопками. Фото.

Управлять придется виртуальными кнопками

Но начнем с базовых вещей. В играх для эмулятора Нинтендо Свитч, как и на консоли, используется соотношение сторон 16:9, поэтому изображение на дисплее смартфона обрезано. Управление осуществляется при помощи наэкранных клавиш, которые эмулируют кнопки геймпада. В меню поддерживается сенсорное управление без вспомогательных элементов.

Как играть в Нинтендо Свитч на Андроид. В инди-играх высокая и стабильная частота кадров. Фото.

В инди-играх высокая и стабильная частота кадров

Простенькие игры для Nintendo Switch вроде Happy Game демонстрируют стабильный фреймрейт на уровне 60 fps. При этом смартфон сильно греется. А вот в сложных проектах наподобие Payday 2 максимальная частота кадров ограничена 30 fps, а в динамике и вовсе составляет 10-20 fps.

Как играть в Нинтендо Свитч на Андроид. В ресурсоемких играх проседает частота кадров, а сам смартфон превращается в печку. Фото.

В ресурсоемких играх проседает частота кадров, а сам смартфон превращается в печку

Далеко не самую требовательную игру Smurfs Kart эмулятор Нинтендо Свитч на Андроид запустил, однако загружать саму гонку он отказался. В итоге — черный экран и 5-15 fps.

Как играть в Нинтендо Свитч на Андроид. Отдельные игры через эмулятор Yuzu работают некорректно. Фото.

Отдельные игры через эмулятор Yuzu работают некорректно

При этом нужно понимать, что на момент публикации материала эмулятор Yuzu для смартфона представлен в версии раннего доступа. Возможно, в будущем разработчики наладят совместимость некоторых проектов и смогут оптимизировать свое приложение, но на данный момент играть в Nintendo Switch на Android получается со скрипом. Правда, как я уже отметил ранее, все зависит от конкретной игры.

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Где скачать игры на Nintendo Switch

Скачать игры для Nintendo Switch на смартфон можно только в виде пиратских версий, поскольку речь идет об эмуляторе, а не полноценной консоли. Их вы найдете в свободном доступе через любой поисковик, а в качестве удобного каталога предлагаю рассматривать тему с играми Nintendo Switch на 4PDA, откуда я и скачивал несколько проектов для теста.

Скачать игры для Nintendo Switch

Отмечу, что файлы игр Nintendo Switch нужно загружать в расширении .nsp, иначе эмулятор Yuzu их не распознает или не запустит. Если вы скачаете RAR-архив, не забудьте распаковать его содержимое и поместить NSP-файл в папку с играми.

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