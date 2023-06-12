ТОП-6 приключенческих игр из Google Play

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Артем Сутягин

Приключенческие игры предлагают нам уникальную возможность погрузиться в миры фантазии и открыть новые горизонты в виртуальной реальности. Они позволяют нам стать героями своих собственных историй, исследовать таинственные места, раскрывать загадки и преодолевать преграды. В этой статье мы рассмотрим одни из лучших приключенческих игр, которе захватывают нас своей атмосферой и заставляют волноваться, решать головоломки и принимать важные решения. Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир фантастики и приключений, где только ваша смелость и интуиция будут определять исход игры.

ТОП-6 приключенческих игр из Google Play. Только лучшие приключенческие игры. Фото.

Только лучшие приключенческие игры

Genshin Impact — лучшая игра с открытым миром

Genshin Impact представляет собой одну из недавно выпущенных приключенческих игр, которая сильно напоминает Zelda: Breath of the Wild. В этой игре игрокам предстоит исследовать огромный открытый мир, полный квестов и заданий. Они даже получат планер, чтобы быстро перемещаться на большие расстояния. В игре также присутствует элемент гача-ролевых игр, но большинство персонажей получаются через выполнение квестов, а не случайных вызовов, что добавляет игре особый шарм.

Визуально игра выглядит превосходно, управление отличное, и вы будете наслаждаться путешествием по этому миру на протяжении долгого времени. Те же разработчики выпустили Honkai: Star Rail (Google Play) в 2023 году. Хотя эта игра не настолько впечатляющая, как Genshin Impact, она все равно достойна внимания для поклонников пошаговых боев.

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Guardian Tales — игра с хорошим управлением

Guardian Tales — это приключенческая игра в стиле ретро, где игрокам предлагается механика хак-энд-слэш и хорошее управление. В этой игре игроки отправляются в путешествие по миру, решая головоломки и раскрывая тайны игрового сюжета. Здесь есть эпические битвы с боссами, интересная история и несколько забавных деталей, которые можно открыть. Она напоминает более старую версию игры Zelda, но с включением некоторых элементов градостроительства.

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В игре также есть социальные механизмы, такие как гильдии, которые позволяют игрокам взаимодействовать с друзьями. Однако стоит отметить, что игра в некоторой степени основана на механике гачи, что может вызывать раздражение у бесплатных игроков.

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Sky: Children of Light — игра с хорошей графикой

Sky: Children of Light – это превосходная приключенческая игра с качественной графикой и забавным сюжетом. В ней вас ждут семь увлекательных миров для исследования, а также социальный аспект, который позволяет общаться с другими игроками. Во время путешествия по этому миру вы будете погружаться в захватывающие истории, восхищаться пейзажами и решать головоломки. Иногда к вам может присоединиться другой игрок, взять вас за руку и вместе с вами побежать вперед. Это безусловно очаровательно.

Дополнительные функции игры включают кооперативный режим, различные настройки персонажей, разнообразные испытания для поддержания интереса и высококачественный саундтрек. Однако главной изюминкой является социальный элемент, позволяющий исследовать игровой мир вместе с другими людьми. Игру можно скачать и играть бесплатно,, а это всегда приятно.

Скачать Sky: Children of Light

Square Enix — хорошие игры

Square Enix способна создавать захватывающие повествования, и их истории являются одними из лучших в мире игр. Некоторые примеры включают Adventures of Mana, Secret of Mana, Life is Strange, Final Fantasy: Brave Exvius, различные игры Dragon Quest, The World Ends With You, Final Fantasy XV: Pocket Edition и многие другие. Упомянутые игры охватывают несколько жанров, таких как RPG, головоломки, симуляторы жизни и экшен с элементами рубилова.

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По какой-то причине, половина игр из библиотеки Square Enix выпущена под именем других разработчиков. Например, игры Final Fantasy и мобильные порты старых ролевых игр могут быть собраны в одном месте. В любом случае, в каталоге Square Enix вы не найдете коротких игр, поэтому будьте готовы погрузиться и провести некоторое время в игре.

Скачать игры Square Enix

Swordigo — Приключенческий платформер

Swordigo — это 2D-приключенческая игра с платформерными элементами. Вам предстоит перемещаться из одного места в другое с простым управлением. Также вам придется сражаться и преодолевать случайных врагов.

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Прелесть игры заключается в ее исследовательском аспекте. Вы будете искать мощное оружие и доспехи в различных подземельях и городах. Она также обладает выразительной ретро-атмосферой, которая заставляет вас почувствовать себя внутри игры из старых, добрых времен.В игре почти нет ошибок, и ее прохождение приносит много удовольствия. Oceanhorn — еще одна захватывающая приключенческая игра с элементами рубилова и платформера.

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Tower of Fantasy — игра в стиле Геншина

Tower of Fantasy — это MMORPG и одна из немногих качественных игр для мобильных устройств. Действие происходит в открытом мире, где игроки отправляются в увлекательное приключение, следуя за сюжетом игры и выполняя множество побочных квестов. В игре также присутствуют элементы гача, но они больше связаны с оружием, чем с персонажами.

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Tower of Fantasy успешно соперничает с Genshin Impact, поэтому поклонникам одной игры может понравиться и другая. Однако Genshin Impact немного более отполирована, что естественно, учитывая, что игра вышла на несколько лет раньше. В любом случае, Tower of Fantasy удовлетворяет желание приключений, особенно если вы любитель ролевых игр.

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