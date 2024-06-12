Установил эмулятор Windows на Android и теперь запускаю игры с ПК на смартфоне. Ты можешь так же

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Герман Вологжанин

В большинстве своем игры из Google Play — сущий мрак. За ним скрывается нескончаемая казуальщина из категории «три в ряд», а также проекты из других категорий, главная цель которых — выжать из нас как можно больше денег, дав взамен лишь возможность убить время. Играть в подобное — себя не уважать, а потому определенной популярностью пользуются эмуляторы на Андроид.

Установил эмулятор Windows на Android и теперь запускаю игры с ПК на смартфоне. Ты можешь так же. GTA V тоже можно попробовать запустить. Фото.

GTA V тоже можно попробовать запустить

К сожалению, все эмуляторы консолей для Андроид создают виртуальную среду старых приставок с морально устаревшими проектами. А как насчет того, чтобы запускать игры с ПК на телефоне? Это можно сделать при помощи удаленного (облачного) гейминга, о котором мы рассказывали в прошлом году, а также через эмулятор Windows на Андроиде. Именно о нем мы сегодня и поговорим.

Игры с ПК на Андроид, которые можно запускать без эмулятора

Где скачать эмулятор Windows на Android

Сравнительно недавно появился Winlator на Андроид — эмулятор операционной системы Windows для мобильных устройств, позволяющий запускать на смартфоне игры и приложения с ПК. Его можно скачать на платформе GitHub:

  1. Откройте страницу Winlator на GitHub.
  2. Скачайте APK-файл последней версии эмулятора.
  3. Откройте APK, чтобы установить приложение.
Где скачать эмулятор Windows на Android. Эмулятор устанавливается так же, как и любое другое приложение через APK. Фото.

Эмулятор устанавливается так же, как и любое другое приложение через APK

В принципе, все готово. Ничего больше для запуска Windows на Android скачивать не нужно, однако сам Winlator нуждается в предварительной настройке.

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Настройка Winlator на Андроид

Чтобы запускать игры с компьютера на телефоне, нужно создать виртуальную среду Windows через Winlator по следующей инструкции:

  1. Запустите Winlator.
  2. Дождитесь окончания установки системных файлов (занимает до 1 минуты).
  3. Нажмите кнопку «+», расположенную в правом верхнем углу.
  4. Если ваш смартфон/планшет работает на процессоре Snapdragon, во вкладке «Graphics Driver» установите значение «Turnip», а на устройстве с чипом MediaTek/Exynos выберите «VirGL». Если что, на нашем сайте есть инструкция, как узнать процессор телефона.
Настройка Winlator на Андроид. Через Winlator нужно создать виртуальную среду Windows. Фото.

Через Winlator нужно создать виртуальную среду Windows

Готово! Теперь в главном меню приложения появится необходимая нам среда, через которую можно будет запускать Windows на телефоне. Для этого достаточно нажать на «три точки», а затем — «Run».

Настройка Winlator на Андроид. Так запускается виртуальная среда. Фото.

Так запускается виртуальная среда

Если ранее все было сделано верно, на экране появится некое подобие операционной системы Windows и сразу же откроется аналог проводника.

Настройка Winlator на Андроид. Так выглядит эмуляция Windows на широкоформатном дисплее смартфона. Фото.

Так выглядит эмуляция Windows на широкоформатном дисплее смартфона

Сразу дам совет: не меняйте настройки виртуальной среды в попытках оптимизировать эмулятор. Все дополнительные действия нужно выполнять по мере возникновения проблем. Если их не будет — ничего не трогайте.

Как установить игру с ПК на Андроид

Как бы то ни было, собрались мы здесь, чтобы запускать игры с ПК на телефоне. И для этого сначала нам понадобится скачать какую-нибудь игру. Где — решайте сами. Для проверки эмулятора я воспользовался репаком Need for Speed: Most Wanted, загруженным через торрент в открытом доступе. Можно ли установить Steam — не знаю. Стоит попробовать.

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После загрузки дистрибутива нужно установить игру с ПК на Андроид точно так же, как мы это делаем на компьютере, а именно:

  1. Через проводник эмулятора открыть диск «D» (здесь отображается содержимое папки «Загрузки» вашего смартфона».
  2. Перейти в папку с игрой.
  3. Открыть EXE-файл (как правило, называется «Setup»).
  4. Подтвердить установку и дождаться ее завершения.
Как установить игру с ПК на Андроид. Игры можно устанавливать через EXE-файлы. Фото.

Игры можно устанавливать через EXE-файлы

Для управления используйте виртуальный курсор мыши, который отображается на дисплее. Чтобы подтвердить выбор или запустить исполняемый файл, сделайте двойной тап по экрану.

Как установить игру с ПК на Андроид. Игра, которая весит 3 ГБ, установилась за 20 минут. Фото.

Игра, которая весит 3 ГБ, установилась за 20 минут

Обратите внимание, что эмулятор довольно долго выполняет все процессы. Так, запуск EXE-файла на моем смартфоне Xiaomi 12T Pro с чипом Snapdragon 8+ Gen 1 занял 10 секунд, а установка игры — 20 минут. Кроме того, велик риск, что во время инсталляции может возникнуть ошибка. Увы, эмулятор оптимизирован далеко не для всех игр, поэтому будьте готовы к возможным проблемам.

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Как играть в ПК-игры на телефоне

После установки игры ее ярлык появится на рабочем столе виртуальной среды. Также ее можно будет запустить через основное меню эмулятора Windows:

  1. Запустите Winlator.
  2. Нажмите на «три полоски» в левом верхнем углу.
  3. Перейдите в раздел «Shortcuts».
  4. Нажмите на название установленной игры.
Как играть в ПК-игры на телефоне. Запускать игры можно через меню эмулятора. Фото.

Запускать игры можно через меню эмулятора

После этого ПК-игра на Андроиде должна запуститься. Если изображение выводится в окне, повысьте разрешение в настройках игры или снизьте разрешение в виртуальной среде через вкладку «Edit».

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Теперь поговорим про управление. С этой целью в эмуляторе Winlator предусмотрены виртуальный джойстик и подобие клавиатуры. Чтобы их вызвать, сделайте свайп от левой части экрана к середине и перейдите в раздел «Input Controls».

Как играть в ПК-игры на телефоне. Управление настраивается через боковое меню. Фото.

Управление настраивается через боковое меню

Расположение кнопок всегда можно изменить в настройках виртуального контроллера, а еще эмулятор Windows на телефоне поддерживает физические геймпады. Так что для удобства не забудьте подключить джойстик.

Как играть в ПК-игры на телефоне. Играть можно, но уровень комфорта — так себе. Фото.

Играть можно, но уровень комфорта — так себе

Управлять автомобилем в Need for Speed: Most Wanted через виртуальный геймпад неудобно, зато сама игра идет с более-менее адекватным фрейм-рейтом. В первом сюжетном заезде мой Xiaomi 12T Pro выдал 40-70 FPS, что делает геймплей вполне играбельным. Но, во-первых, Need for Speed: Most Wanted — игра 2005 года. Во-вторых, Xiaomi 12T Pro — далеко не самый старый и дешевый смартфон. Учитывайте это, когда будете запускать компьютерные игры на Андроид.

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