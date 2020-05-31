В Google Stadia появится поддержка новых телефонов и управление без геймпада

С момента своего запуска Google Stadia очень медленно получала поддержку новых телефонов на Android за пределами серии Google Pixel, за что поисковый гигант часто сталкивался с недоумением среди пользователей. С выпуском Stadia версии 2.19 для Android похоже, многое изменится: Google планирует позволить запускать игровой сервис на телефонах, которые еще не были «сертифицированы», а также добавить другие новые функции. Означает ли это, что поиграть в игры из Stadia можно будет на любом смартфоне с подходящими техническими характеристиками?

Как пишет 9to5Google, в деталях к описанию обновления есть текст, описывающий телефон пользователя, который на данный момент не поддерживается сервисом Stadia. Там есть упоминание о том, что пользователь может выбрать «необходимые параметры игры», которые могут повлечь за собой риск снижения производительности. Формулировка, как это часто бывает у Google, очень расплывчатая, однако с большой долей уверенности можно заявить, что речь идет о телефонах, которые на данный момент не поддерживают Google Stadia. Именно для них может быть актуально «снижение производительности» на максимальных игровых настройках.

Смысл сервиса Google Stadia в том, что он облачный. С ним вам не надо скачивать игры на свое устройство. Достаточно просто купить нужную игру и можно спокойно играть почти на любом устройстве. Однако, несмотря на это, список поддерживаемых сервисом смартфонов все еще серьезно ограничен, хотя Stadia была запущена еще в конце прошлого года.

Какие смартфоны поддерживает Stadia

Сначала Stadia вообще могли запускать только владельцы смартфонов Pixel, однако временем перечень совместимых моделей сильно расширился. Вот как выглядит список всех поддерживаемых телефонов на сегодняшний день:

Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL

Samsung Galaxy S8, S8+, S8, S8 Active, Note 8

Samsung Galaxy S9, S9+, Note 9

Samsung Galaxy S10, S10+, Note 10, Note 10+

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Asus ROG Phone, ROG Phone II

Razer Phone, Razer Phone II

Конечно, есть способы заставить Stadia работать на других устройствах (неофициальные), некоторые иногда публикуют в нашем Телеграм-чате, однако они выполняются на свой страх и риск и зачастую не работают. Ожидается, что нововведение, которое готовит Google в своем игровом сервисе, изменит это и сильно расширит список поддерживаемых смартфонов для Google Stadia. Таким образом, пользователям не придется обращаться к «костылям», и они смогут играть в свое удовольствие.

Среди других ожидаемых нововведений в Google Stadia издание называет управление в играх только с помощью сенсорного экрана телефона. Сейчас по умолчанию для запуска Stadia вам потребуется не только сам смартфон, но и игровой контроллер. Есть даже официальный геймпад Stadia, но работают и DualShock 4, Xbox One Controller, Steam Controller и остальные. Новая функция позволит не покупать джойстик вообще и играть исключительно с помощью сенсорных кнопок на экране. Подобный подход реализовала Apple в своем сервисе Apple Arcade: там по умолчанию можно играть в любую игру с помощью экрана, но при желании есть возможность подключить внешний контроллер к играм, которые его поддерживают.

А еще не так давно выяснилось, что контроллер Google Stadia может следить за пользователями.

Как будто этого мало, нас решили обрадовать еще одной новостью: скоро в Google Stadia могут появиться бесплатные пробные периоды для некоторых игр и даже «подарки от разработчиков». Например, можно будет поиграть в ту или иную игру все выходные бесплатно. Хитрый ход, ведь если игра понравится пользователю, перед следующими выходными он наверняка подумает над ее покупкой.

Несмотря на то, что официально Stadia в России не работает, есть способы запустить сервис в странах, где он недоступен. В этой статье мой коллега Иван Кузнецов рассказал, как запустить Google Stadia в России, а также о некоторых других лайфхаках, связанных с сервисом. Советую почитать. Кто знает, может после обновления Stadia сервис наконец-то запустится и в России.