Вчера, 9 июня, Роскомнадзор попросил разблокировать Roblox. И уже сегодня, 10 июня, Roblox заработал в России без каких-либо дополнительных действий. Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что подписчики сообщили о нормальной работе платформы. Проверил — подтверждаю: Roblox заработал без VPN, доступ открыт. Разбираю что изменилось и что теперь будет.

Почему Roblox заблокировали в России

Блокировка Roblox в России началась 3 декабря 2025 года. Роскомнадзор обнаружил на платформе контент, который мог негативно влиять на детей — речь шла о материалах, связанных с организацией, признанной запрещенной в России. После блокировки Roblox сразу заявил о готовности к диалогу и отключил текстовые и голосовые чаты для российских пользователей.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Но этого оказалось недостаточно. Про то, почему заблокировали Roblox и какие конкретно претензии предъявлял регулятор, можете узнать отдельно. Если коротко: в январе 2026 года РКН прямо заявил: оснований для разблокировки нет, нужна системная работа по модерации, а не разовые косметические изменения. Полгода игры Roblox были недоступны для российских пользователей без VPN.

Почему разблокировали Roblox сейчас

Переломный момент наступил когда Roblox сделал то, чего от него давно ждали — признал неэффективность прежних технологий защиты детей от опасной информации. Для зарубежного сервиса это нетипичное признание: обычно компании формулируют такие вещи значительно осторожнее.

Минцифры получило от платформы гарантии соблюдения российского законодательства и в начале июня завершило согласование условий защиты прав российских пользователей. После этого оба ведомства (и Минцифры, и РКН) впервые за все время публично выступили за снятие запрета Roblox, обратившись к правоохранителям. Раньше звучали только отказы.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Ключевое условие, которое Roblox взял на себя: до конца июня запустить возрастные режимы Roblox Kids и Roblox Select — разделение контента по возрастным группам. Следить за актуальными новостями об играх на Android удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Можно ли играть в Roblox в России

Да — Roblox в России работает. Без VPN открывается и запускается в штатном режиме. Доступ к игровой платформе восстановлен. Roblox на Android и других платформах уже обновился: в настройках аккаунта появились возрастные группы. Платформа предлагает пройти проверку возраста в Roblox для получения доступа к дополнительным функциям — это добровольная процедура, без нее базовый доступ к играм сохраняется.

Что важно учитывать при входе в аккаунт:

Roblox на телефоне работает через официальное приложение (обновите его до актуальной версии через Google Play или RuStore);

работает через официальное приложение (обновите его до актуальной версии через Google Play или RuStore); VPN при входе лучше отключить, поскольку платформа начала банить аккаунты за использование сервисов маскировки локации, это прямо прописано в правилах;

часть функций (чаты, голосовое общение) требует верификации возраста;

возрастные режимы Roblox Kids и Roblox Select появятся до конца июня.

Roblox заработал, и это подтверждается не только словами Мизулиной, но и реальными изменениями в приложении. Разблокировка Roblox состоялась в штатном режиме.

Roblox в 2026 году — что будет дальше

Roblox в 2026 году возвращается к российским пользователям с новыми условиями. Разблокировка не безусловная: платформа взяла на себя конкретные обязательства, и их выполнение будет проверяться. До конца июня должны появиться возрастные режимы — это главное обещание. Если Roblox его выполнит, разблокировка, скорее всего, сохранится. Если нет — Roblox заблокируют снова, и на этот раз переговоры могли бы затянуться дольше.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Хорошая новость: тон всей этой истории изменился принципиально. Roblox разблокировали не под давлением пользователей и не случайно. Это результат шести месяцев переговоров и реальных шагов со стороны платформы. Это более устойчивая основа, чем просто «закрыли глаза». Блокировка Roblox в декабре 2025 года ударила прежде всего по детям (именно они были основной аудиторией платформы в России). А возвращение игр Roblox с возрастными режимами — компромисс, который устроил обе стороны. Обсудить возвращение платформы можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.