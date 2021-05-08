Во что бесплатно поиграть на Android в мае 2021

Все мы знаем, что бесплатные игры для Android в наши дни не всегда бесплатны, но многие из них очень близки к этому, если вы проявите немного терпения. Большинство проблем с оплатой возникают тогда, когда игроки теряют терпение и соглашаются купить что-то внутри игры. Впрочем есть игры, в которых покупки никак не влияют на игровой процесс и вносят только косметические изменения, например, меняют внешность игрового персонажа. В этой подборке приведем игры, которые или полностью бесплатны, или имеют как раз такие необязательные внутриигровые покупки. Отобрали только самое интересное и захватывающее.

Alto’s Odyssey — хорошая бесплатная игра

Alto’s Odyssey — естественный выбор, если вам нужна бесплатная игра для Android. Она отличается простой механикой, великолепной графикой и довольно расслабленным стилем.

Игроки спускаются на лыжах с холма, избегая препятствий и совершая яркие прыжки. Есть также предметы для сбора, которые можно обменять на различные варианты усовершенствований. Графика в игре такая, что стоп-кадры вполне можно использовать для установки на обои. Все сделано очень качественно и эффектно, а темные градиентные цвета добавляют игре хорошую атмосферу.

Скачивание игры совершенно бесплатное, но есть реклама. Покупки не влияют на игровой процесс. Поэтому, если вас все устроит, можно не потратить ни рубля. Зато Alto’s Odyssey понравится детям, которых можно будет оставить с ней надолго.

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Асфальт 9: Legends — тот самый асфальт

Франшиза Asphalt это одна из самых популярных гоночных игр для мобильных устройств. Asphalt 8: Airborne и Asphalt Xtreme были главными в серии. Однако Asphalt 9: Legends вышедшая в июле 2018 года затмила их. На данный момент это самая последняя игра в серии.

Она включает в себя 50 машин, множество испытаний и огромное количество игрового контента. Есть многопользовательская онлайн-игра, одиночная игра и многое другое. Игра сделана так, что газ нажимать не надо. Машина сама едет вперед, а вам надо будет ее только иногда немного притормаживать (или нет) и поворачивать.

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Это условно-бесплатная игра, поэтому в онлайн-режиме у кого-то может быть преимущество, но одиночная игра — это классические аркадные гонки, в которых все зависит только от вас.

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Brawl Stars — хороший файтинг для Android

Brawl Stars — последняя игра-хит Supercell. Это файтинг с элементами сетевой многопользовательской игры, а также элементами MOBA. Игроки вступают в игру с парой товарищей по команде, сражаются с противниками и пытаются победить.

Есть несколько игровых режимов, необходимость собирания кристаллов, отъем накоплений у противника и многое другое. Brawl Stars напоминает фирменный стиль Supercell, и это в основном хорошо. Supercell также выпускает Clash Royale, Clash of Clans и Boom Beach. В общем, фанаты марки будут довольны.

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Call of Duty: Mobile — колда для Android

Call of Duty: Mobile — настоящий хит последнего времени. Игра представляет собой классический онлайн-шутер от первого лица, как и любая Call of Duty. Тем не менее, она также включает режим королевской битвы на 100 игроков, аналогичный PUBG Mobile и Fortnite. Это позволяет ей взять в себя лучшее от таких хитов, как Critical Ops и PUBG Mobile.

В игре есть покупки, о которых вам периодически напоминают, но рекламы нет, а сами покупки позволяют получить только новый костюм или автомат другого цвета. Покупки не влияют на игровой процесс, а часть из них можно получить за прохождение, победы и регулярные посещения игры.

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Игра хороша, и у нее много фанатов. Она относительно новая, поэтому есть некоторые ошибки, но их уже осталось совсем мало. Если вы хотите найти другие шутеры, вот несколько интересных и необычных.

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Critical Ops — шутер для Android

А вот и сам Critical Ops. Игра относится к новому поколению шутеров от первого лица и является одной из лучших в своем жанре. В ней вы будете сражаться с террористами на различных городских уровнях или, наоборот, играть за них.

У Critical Ops сильное многопользовательское онлайн-сообщество, где вы также можете играть со своими друзьями. Работа над ним все еще продолжается, но все уже и так довольно неплохо. Если вам не нужно большое количество режимов, то этот вариант будет для вас отличным выбором.

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Лучшие спортивные игры EA Sports

Тут мы не ограничимся одной игрой. Тем более, EA Sports предлагает слишком много хороших вариантов. Она сосредоточила внимание на спортивных играх. Это единственный разработчик, выпускающий ежегодно игры по мотивам большинства видов спорта, включая игру Madden NFL Overdrive, FIFA Soccer, NBA Live Mobile, EA Sports UFC и другие.

Лучшие простые игры для Android.

Все эти игры имеют очень похожие элементы. В них есть разные режимы. Есть симуляторы, а есть и аркады. Графика обычно довольно приличная, а управление в целом хорошее. Однако спортивные игры EA содержат много элементов freemium. Это частое разочарование для многих игроков, из-за чего им сложно рекомендовать продукты разработчика.

К сожалению, EA — единственный разработчик, который делает игры по видам спорта, поэтому по умолчанию делает их лучшими. Это вам скажут многие из тех, кто пробовал играть во что-то из списка, приведенного выше.

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Genshin Impact — лучшая ролевая игра

Genshin Impact оказался неожиданным релизом, который на самом деле довольно хорош. Это смесь ролевой игры с элементами гача. В ней есть большинство обычных элементов гача, в том числе история, которую нужно пройти, и множество товарищей по команде, с которыми можно взаимодействовать.

Тем не менее, она гораздо менее строгая, чем другие представители жанра, и имеет полностью открытый мир с некоторыми интересными боевыми механиками. Графика и игровой процесс на удивление хороши. Кроме того, вы также можете играть с людьми на PS4, iOS и ПК. Это хорошая игра, несмотря на специфический жанр и бесплатность.

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