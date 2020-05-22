Время такое. В Fortnite покажут новый фильм

Сейчас многое меняется и привычные схемы получения контента уходят на второй план. Связано это с многими факторами. Главным из них стала пандемия нового коронавируса, которая мешает устраивать концерты и кинопоказы. Но есть еще и стремление показать людям что-то новое и как-то привлечь новую аудиторию. В поисках таких решений производители контента иногда предлагают что-то очень необычное. Например, летом этого года Кристофер Нолан собирается показать один из своих фильмов в игре Fortnite. Сложно сказать, кому будет выгоднее это сотрудничество, но ситуация складывается интересная.

Кино в Fortnite

Кристофер Нолан в партнерстве с Epic Games представил новый трейлер Tenet в Fortnite. Это уже само по себе должно привлекать внимание, как что-то необычное и пока не ставшее стандартным явлением. После мероприятия Джефф Кейли объявил, что один из фильмов Нолана выйдет в эфир в этой игре. Наверное, ее можно назвать самой популярной игрой в мире. По крайней, мере среди мобильных геймеров.

Пока нет никакой официальной информации о том, когда фильм будет показан в игре. Так же не сказано, какой именно это будет фильм. Впрочем, небольшим намеком на скорый запуск является запись Джеффа Кейли, который организовал это мероприятие. В этой записи он говорит, что ”Этим летом Кристофер Нолан проведет бесплатный полный показ одного из своих культовых фильмов в Fortnite этим летом для всех фанатов”.

По словам Кейли, фильм выйдет в эфир летом и будет полностью бесплатным для фанатов. Вполне вероятно, что фильм будет показан в новом режиме Party Royale игры Fortnite. В этом режиме у игроков нет оружия. Он нужен исключительно для того, чтобы пользователи могли просто повеселиться и отдохнуть в привычном мире, но без необходимости постоянно быть начеку и вести борьбу.

Дождались: Fortnite теперь доступна в Google Play

Коллаборации Fortnite

Fortnite не привыкать сотрудничать с популярными фильмами, но это будет первый случай, когда полнометражный художественный фильм будет транслироваться в игре. Ранее игра сотрудничала со Star Wars, чтобы показать игрокам эксклюзивный клип из Star Wars, который назывался ”Восстание Скайуокера”. Были и другие активности в игре, которые касались клипов, фильмов и других игр.

Вот они:10 главных отличий PUBG от Fortnite

Фильм не будет эксклюзивом для Fortnite. Кроме этого, он будет показан в кинотеатрах. Пока премьера намечена на 17 июля 2020 года, но в условиях пандемии говорить о том, что срок не сместится, сложно. Конечно, в каких-то странах кинотеатры работают, но, скорее всего, запуск состоится только тогда, когда получится показать его на основных рынках.

Косвенно это может привести и к тому, что премьера в Fortnite тоже сместится, но об этом говорить пока рано. Скорее всего, осторожность и расплывчатость заявлений связана именно с тем, что пока не совсем понятно, когда кино выйдет на широкий экран. Уже после этого можно будет говорить о показах в игре, которые не приносят денег.

На вопрос, кому выгодна подобная коллаборация, ответить однозначно не просто. Все из-за того, что выгодно это обоим, но кому-то больше (наверное). С одной стороны, Нолан, как я рассуждал в самом начале, продвигает свой фильм среди новой аудитории, но это не принесет денег, которые важны с точки зрения производства новых лент. Да, это даст отличную статистику количества просмотров, но к чему все это…

С другой стороны, Fortnite заинтересована в таких показах из-за того, что так она сможет продвигать свою игру. Больше людей зайдет в нее, чтобы посмотреть фильм. Многие специально присоединятся к игре и в перспективе останутся в ней. Так компания увеличит свою аудиторию и, следовательно, доходы. Отличная реклама получается. Наверняка Epic Games что-то за это заплатила.

Как виртуальная реальность замещает реальный мир

Вообще, на фоне всего происходящего вырисовывается интересная картина. Много было случаев в кинематографе и книгах, когда люди попадали в компьютерную реальность и застревали в ней. Так было в одном из фильмов ”Дети шпионов”, а так же в фильме ”Первому игроку приготовиться”. Получается, что показанное в этих фильмах не является чем-то фантастическим. Сейчас все идет к тому, что люди действительно уходят в виртуальную реальность, а компании, которые занимаются разработкой и продвижением этих миров, создают условия, при которых человек хочет снова и снова погружаться в реальность и смотреть на мир из нее. А то и вообще заменить ей реальный мир.

Многие преподносят это как сюжет какой-то мрачной антиутопии, но в целом в этом что-то есть. Если только не говорить о тех, кто считает, что наш мир и так есть компьютерная симуляция.

Лучшие смартфоны для игры в Fortnite в 2020 году/

Мне в целом идея нравится и мне кажется круто, когда компьютерная реальность создает некий мир, в котором приятно находится. Это позволяет переключиться на что-то и расслабиться. Главное, не уходить в него слишком глубоко, иначе могут начаться проблемы. Но тут, как и с любой другой вещью — главное, знать меру и все будет отлично. В конце концов, острый перец дает еде приятный вкус, но есть его ложками — та еще затея.

Делитесь своими мнениями о том, как вы относитесь к таким активностям, и что вообще думаете про Fortnite в нашем Telegram-чате и комментариях.