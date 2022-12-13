Яндекс выпустил игру Плюс Сити — симулятор города, где можно получить баллы Плюса

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Герман Вологжанин 0

Мобильные игры — противоречивое явление. За то, что они выкачивают у пользователей деньги через навязанные покупки и показ рекламы, многие справедливо называют их «донатными помойками». Но, оказывается, есть игры, где деньги предлагается не только тратить, но и зарабатывать. Недавно компания Яндекс выпустила симулятор города Плюс Сити, позволяющий накопить баллы Плюса, которые впоследствии можно потратить в фирменных сервисах. Я провел пару дней в этой игре и готов рассказать о прохождении Плюс Сити, а также о том, сколько баллов вы сможете здесь заработать.

Яндекс выпустил игру Плюс Сити — симулятор города, где можно получить баллы Плюса. Одна из немногих игр, где нужно не тратить, а зарабатывать деньги. Фото.

Одна из немногих игр, где нужно не тратить, а зарабатывать деньги

Плюс Сити — игра от Яндекса

Плюс Сити — игра от Яндекса. В Плюс Сити нужно строить здания, покупая их за внутриигровую валюту. Фото.

В Плюс Сити нужно строить здания, покупая их за внутриигровую валюту

Позиционируя себя в качестве симулятора города, Плюс Сити является таковым лишь отчасти. Строительство играет здесь исключительно декоративную роль, позволяя скрасить довольно примитивный замысел разработчиков: копим игровую валюту, а затем тратим ее на здания.

Скачать Плюс Сити

То же самое можно сказать и о других градостроительных играх вроде SimCity. Но Плюс Сити — это не просто симулятор города, а отличный маркетинговый инструмент Яндекса, который продвигает фирменные сервисы, ненавязчиво предлагая игроку оформить подписку Яндекс Плюс, и в то же время дает возможность заработка реальных денег, что является киллер-фичей проекта.

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Как пройти Плюс Сити

При первом запуске вам будет предложено пройти обучение, а затем — авторизоваться в учетной записи Яндекс ID. Последнее необходимо для начисления баллов Плюса и считывания игровых действий. Прохождение Плюс Сити заключается в повышении уровня города, что происходит по мере накопления очков счастья. Самый простой способ их заработать — строить здания, выполняя тем самым сюжетные квесты, и получая с каждого строения ежедневный доход в виде тех же очков счастья и других плюшек.

Как пройти Плюс Сити. В игре есть сюжетные квесты, за выполнение которых можно получить бонусы. Фото.

В игре есть сюжетные квесты, за выполнение которых можно получить бонусы

Для строительства зданий и прочих объектов используется внутриигровая валюта — монетки. Как и очки счастья, их можно накопить путем выполнения квестов и сбора дохода с уже имеющихся строений. Но главный инструмент заработка монеток — мини-игра Три в ряд. Именно в ней вы будете проводить больше всего времени. На данный момент мини-игра состоит из 300 уровней, но, возможно, их количество с обновлениями увеличится. Чтобы упростить прохождение, необходимо использовать бусты: кран, щетка и ластик.

Как пройти Плюс Сити. Три в ряд — основа Плюс Сити, позволяющая заработать внутриигровые монеты. Фото.

Три в ряд — основа Плюс Сити, позволяющая заработать внутриигровые монеты

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Получить бусты можно в других играх Плюс Сити. Сейчас их насчитывается 6 штук:

  • Нотки счастья;
  • Колеса кривости;
  • Всякая всячина;
  • Липка лента;
  • Обжорливый ровер;
  • Сумка-многоедка.

Играть могут абсолютно все пользователи. И те, у кого есть подписка Яндекс Плюс, и люди без нее. При этом игра как бы вынуждает вас оформить подписку, так как с ней доступны следующие преимущества:

  • максимальный уровень энергии увеличен с 5 до 8 единиц (за каждую попытку в мини-игре тратится 1 единица);
  • для автоматического пополнения энергии на 1 единицу требуется не 30, а 20 минут;
  • дается не 100, а 50 монеток за прохождение уровня в мини-игре Три в ряд;
  • дополнительные объекты для города;
  • возможность заработать не только внутриигровую валюту, но и баллы Плюса;
  • обладатели подписки Плюс получают больше наград за повышение уровня города.

Стоит ли играть в Плюс Сити тем, кто не имеет действующей подписки Яндекса? Да, но игра вам быстро наскучит. Как градостроительный симулятор Плюс Сити далек от SimCity и ему подобных, а найти что-то из разряда «три в ряд» можно во многих других проектах, доступных в Google Play.

Как получить баллы Яндекс Плюс

Об игровой валюте рассказал, а что там с баллами Яндекса? Во-первых, они накапливаются по мере повышения уровня города. Помимо внутриигровых бонусов вы будете получать баллы Плюса, которые моментально отобразятся в аккаунте (при наличии подписки).

Как получить баллы Яндекс Плюс. Вы будете зарабатывать баллы Плюса по мере повышения уровня города. Фото.

Вы будете зарабатывать баллы Плюса по мере повышения уровня города

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Второй способ, как заработать баллы Плюса, заключается в повышении уровня отдельных зданий. Подписчики Яндекса могут установить в городе дополнительные строения вроде музыкального центра. Чтобы повышать его уровень, нужно выполнять простые действия вроде прослушивания трека в приложении или просмотра фильма на КиноПоиске. Чем чаще вы будете это делать, тем быстрее повысите уровень и заработаете больше баллов.

Как получить баллы Яндекс Плюс. Дополнительные баллы Плюса приносит повышение уровня отдельных зданий. Фото.

Дополнительные баллы Плюса приносит повышение уровня отдельных зданий

Ответить точно, сколько баллов можно заработать в Плюс Сити, сложно, так как игра регулярно обновляется, пополняясь новыми заданиями. На тематических форумах пользователи хвастаются, что им удалось набрать по 500-700 баллов Яндекса, каждый из которых эквивалентен 1 рублю, всего за пару-тройку дней. Неплохой результат, правда?

Как потратить Яндекс баллы

Оплата Яндекс баллами поддерживается во многих сервисах компании, в числе которых:

  • Яндекс Go (заказ такси и аренда самокатов);
  • Драйв (аренда авто);
  • Афиша (покупка билетов на культурные мероприятия);
  • КиноПоиск (фильмы и сериалы онлайн);
  • Маркет (покупка самых разных товаров от печенек до смартфонов);
  • Заправка (при покупке топлива);
  • Лавка (заказ продуктов на дом);
  • Путешествия (бронирование отелей и туров);
  • Услуги (оплата услуг специалистов из разных сфер).

Чтобы потратить баллы Плюса, необходимо сделать отметку «Списать» при оформлении заказа на одном из сервисов Яндекса. Накопление в таком случае будет недоступно.

Как потратить Яндекс баллы. Баллы можно конвертировать в рубли, получив тем самым дополнительную скидку на оплату товаров или услуг в сервисах Яндекса. Фото.

Баллы можно конвертировать в рубли, получив тем самым дополнительную скидку на оплату товаров или услуг в сервисах Яндекса

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Плюс Сити — неплохо проработанный проект для компании, чья основная деятельность заключается в предоставлении услуг пользователям, а не в создании игр. Однако рассматривать игру Яндекса как самодостаточный конкурентоспособный в своем жанре продукт не стоит. В Google Play есть масса более продвинутых и интересных аналогов как в жанре градостроительных симуляторов, так и в категории «три в ряд». Но, если периодически вы испытываете потребность в убивании времени и хотите накопить баллы Плюса, то игра вам точно придется по душе.

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