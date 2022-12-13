Яндекс выпустил игру Плюс Сити — симулятор города, где можно получить баллы Плюса

Мобильные игры — противоречивое явление. За то, что они выкачивают у пользователей деньги через навязанные покупки и показ рекламы, многие справедливо называют их «донатными помойками». Но, оказывается, есть игры, где деньги предлагается не только тратить, но и зарабатывать. Недавно компания Яндекс выпустила симулятор города Плюс Сити, позволяющий накопить баллы Плюса, которые впоследствии можно потратить в фирменных сервисах. Я провел пару дней в этой игре и готов рассказать о прохождении Плюс Сити, а также о том, сколько баллов вы сможете здесь заработать.

Плюс Сити — игра от Яндекса

Позиционируя себя в качестве симулятора города, Плюс Сити является таковым лишь отчасти. Строительство играет здесь исключительно декоративную роль, позволяя скрасить довольно примитивный замысел разработчиков: копим игровую валюту, а затем тратим ее на здания.

Скачать Плюс Сити

То же самое можно сказать и о других градостроительных играх вроде SimCity. Но Плюс Сити — это не просто симулятор города, а отличный маркетинговый инструмент Яндекса, который продвигает фирменные сервисы, ненавязчиво предлагая игроку оформить подписку Яндекс Плюс, и в то же время дает возможность заработка реальных денег, что является киллер-фичей проекта.

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Как пройти Плюс Сити

При первом запуске вам будет предложено пройти обучение, а затем — авторизоваться в учетной записи Яндекс ID. Последнее необходимо для начисления баллов Плюса и считывания игровых действий. Прохождение Плюс Сити заключается в повышении уровня города, что происходит по мере накопления очков счастья. Самый простой способ их заработать — строить здания, выполняя тем самым сюжетные квесты, и получая с каждого строения ежедневный доход в виде тех же очков счастья и других плюшек.

Для строительства зданий и прочих объектов используется внутриигровая валюта — монетки. Как и очки счастья, их можно накопить путем выполнения квестов и сбора дохода с уже имеющихся строений. Но главный инструмент заработка монеток — мини-игра Три в ряд. Именно в ней вы будете проводить больше всего времени. На данный момент мини-игра состоит из 300 уровней, но, возможно, их количество с обновлениями увеличится. Чтобы упростить прохождение, необходимо использовать бусты: кран, щетка и ластик.

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Получить бусты можно в других играх Плюс Сити. Сейчас их насчитывается 6 штук:

Нотки счастья;

Колеса кривости;

Всякая всячина;

Липка лента;

Обжорливый ровер;

Сумка-многоедка.

Играть могут абсолютно все пользователи. И те, у кого есть подписка Яндекс Плюс, и люди без нее. При этом игра как бы вынуждает вас оформить подписку, так как с ней доступны следующие преимущества:

максимальный уровень энергии увеличен с 5 до 8 единиц (за каждую попытку в мини-игре тратится 1 единица);

для автоматического пополнения энергии на 1 единицу требуется не 30, а 20 минут;

дается не 100, а 50 монеток за прохождение уровня в мини-игре Три в ряд;

дополнительные объекты для города;

возможность заработать не только внутриигровую валюту, но и баллы Плюса;

обладатели подписки Плюс получают больше наград за повышение уровня города.

Стоит ли играть в Плюс Сити тем, кто не имеет действующей подписки Яндекса? Да, но игра вам быстро наскучит. Как градостроительный симулятор Плюс Сити далек от SimCity и ему подобных, а найти что-то из разряда «три в ряд» можно во многих других проектах, доступных в Google Play.

Как получить баллы Яндекс Плюс

Об игровой валюте рассказал, а что там с баллами Яндекса? Во-первых, они накапливаются по мере повышения уровня города. Помимо внутриигровых бонусов вы будете получать баллы Плюса, которые моментально отобразятся в аккаунте (при наличии подписки).

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Второй способ, как заработать баллы Плюса, заключается в повышении уровня отдельных зданий. Подписчики Яндекса могут установить в городе дополнительные строения вроде музыкального центра. Чтобы повышать его уровень, нужно выполнять простые действия вроде прослушивания трека в приложении или просмотра фильма на КиноПоиске. Чем чаще вы будете это делать, тем быстрее повысите уровень и заработаете больше баллов.

Ответить точно, сколько баллов можно заработать в Плюс Сити, сложно, так как игра регулярно обновляется, пополняясь новыми заданиями. На тематических форумах пользователи хвастаются, что им удалось набрать по 500-700 баллов Яндекса, каждый из которых эквивалентен 1 рублю, всего за пару-тройку дней. Неплохой результат, правда?

Как потратить Яндекс баллы

Оплата Яндекс баллами поддерживается во многих сервисах компании, в числе которых:

Яндекс Go (заказ такси и аренда самокатов);

Драйв (аренда авто);

Афиша (покупка билетов на культурные мероприятия);

КиноПоиск (фильмы и сериалы онлайн);

Маркет (покупка самых разных товаров от печенек до смартфонов);

Заправка (при покупке топлива);

Лавка (заказ продуктов на дом);

Путешествия (бронирование отелей и туров);

Услуги (оплата услуг специалистов из разных сфер).

Чтобы потратить баллы Плюса, необходимо сделать отметку «Списать» при оформлении заказа на одном из сервисов Яндекса. Накопление в таком случае будет недоступно.

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Плюс Сити — неплохо проработанный проект для компании, чья основная деятельность заключается в предоставлении услуг пользователям, а не в создании игр. Однако рассматривать игру Яндекса как самодостаточный конкурентоспособный в своем жанре продукт не стоит. В Google Play есть масса более продвинутых и интересных аналогов как в жанре градостроительных симуляторов, так и в категории «три в ряд». Но, если периодически вы испытываете потребность в убивании времени и хотите накопить баллы Плюса, то игра вам точно придется по душе.