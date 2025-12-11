Яндекс выпустил новую игру Улиткер, где раздает смартфоны и умные колонки. Играть нужно в Telegram

Несмотря на то, что эпоха тапалок быстро началась и закончилась в 2024 году, Яндекс продолжает эксплуатировать тему простых игр, которые помимо цифровых фантиков приносят полезные вещи. В отличие от других проектов, его Клюкер раздавал призы от годовой подписки Плюс до ноутбуков и настоящих медалей. Теперь Яндекс запустил новую игру Улиткер, где смысл остается прежним, но полностью меняется оформление.

Где скачать игру Улиткер

Игра Улиткер доступна в Telegram как встроенное приложение. Ничего дополнительно скачивать не нужно. А, чтобы начать играть, достаточно запустить бота Улиткер.

Улиткер в Telegram

Предоставив ему разрешение, вы вступаете в игру, которая по своей механике во многом копирует легендарный Hamster Kombat. Но, в отличие от культовой тапалки, здесь раздают не фантики, а реальные призы.

Как играть в Улиткер от Яндекса

В игре Улиткер представлено несколько механик. Основная — тапы по изображению улитки, которые позволяют ей двигаться вперед и собирать виртуальные награды с бустерами. Плюс за каждые 1000 мм игра дарит «леденцы».

Помимо бустеров ускорить продвижение улитки вперед помогает выполнение заданий во вкладке «Движения», а также приглашение друзей. Каждый из них начинает приносить вам пассивный доход в игре.

Какие призы раздает Яндекс

Самое интересное скрывается во вкладке «Призы». Помимо игровых скинов Яндекс выкладывает здесь промокоды на свои сервисы, которые можно приобрести за те самые «леденцы». Но настоящий джек-пот ждет игроков в розыгрыше, который состоится 29.12.2025.

До этого момента во вкладке с призами за 10 «леденцов» можно приобрести лотерейный билет. Чем их больше, тем выше шансы на выигрыш, а получить можно:

Яндекс Станцию 3 (5 призов);

Яндекс Станцию Мини (10 призов);

Яндекс Станцию Лайт 2 (15 призов);

ноутбук ASUS (5 призов);

наушники Sony (5 призов);

смартфон Samsung (5 призов);

iPhone 17 Pro (5 призов);

фитнес-браслет Xiaomi (20 призов);

смарт-часы Garmin (5 призов);

Яндекс ТВ Станцию Бейсик (10 призов).

Также Яндекс планирует раздать большие промокоды на Маркет, Еду и Афишу. А распределить призы разработчики обещают в случайном порядке во время розыгрыша 29 декабря.