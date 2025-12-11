Яндекс выпустил новую игру Улиткер, где раздает смартфоны и умные колонки. Играть нужно в Telegram

Герман Вологжанин

Несмотря на то, что эпоха тапалок быстро началась и закончилась в 2024 году, Яндекс продолжает эксплуатировать тему простых игр, которые помимо цифровых фантиков приносят полезные вещи. В отличие от других проектов, его Клюкер раздавал призы от годовой подписки Плюс до ноутбуков и настоящих медалей. Теперь Яндекс запустил новую игру Улиткер, где смысл остается прежним, но полностью меняется оформление.

Яндекс выпустил новую игру Улиткер, где раздает смартфоны и умные колонки. Играть нужно в Telegram. Яндекс обещает раздать много призов в игре. Фото.

Яндекс обещает раздать много призов в игре

Где скачать игру Улиткер

Игра Улиткер доступна в Telegram как встроенное приложение. Ничего дополнительно скачивать не нужно. А, чтобы начать играть, достаточно запустить бота Улиткер.

Улиткер в Telegram

Предоставив ему разрешение, вы вступаете в игру, которая по своей механике во многом копирует легендарный Hamster Kombat. Но, в отличие от культовой тапалки, здесь раздают не фантики, а реальные призы.

Как играть в Улиткер от Яндекса

В игре Улиткер представлено несколько механик. Основная — тапы по изображению улитки, которые позволяют ей двигаться вперед и собирать виртуальные награды с бустерами. Плюс за каждые 1000 мм игра дарит «леденцы».

Как играть в Улиткер от Яндекса. Игровая механика осталась со времен Клюкера. Фото.

Игровая механика осталась со времен Клюкера

Помимо бустеров ускорить продвижение улитки вперед помогает выполнение заданий во вкладке «Движения», а также приглашение друзей. Каждый из них начинает приносить вам пассивный доход в игре.

Какие призы раздает Яндекс

Самое интересное скрывается во вкладке «Призы». Помимо игровых скинов Яндекс выкладывает здесь промокоды на свои сервисы, которые можно приобрести за те самые «леденцы». Но настоящий джек-пот ждет игроков в розыгрыше, который состоится 29.12.2025.

Какие призы раздает Яндекс. Призов много, но получат их не все. Фото.

Призов много, но получат их не все

До этого момента во вкладке с призами за 10 «леденцов» можно приобрести лотерейный билет. Чем их больше, тем выше шансы на выигрыш, а получить можно:

  • Яндекс Станцию 3 (5 призов);
  • Яндекс Станцию Мини (10 призов);
  • Яндекс Станцию Лайт 2 (15 призов);
  • ноутбук ASUS (5 призов);
  • наушники Sony (5 призов);
  • смартфон Samsung (5 призов);
  • iPhone 17 Pro (5 призов);
  • фитнес-браслет Xiaomi (20 призов);
  • смарт-часы Garmin (5 призов);
  • Яндекс ТВ Станцию Бейсик (10 призов).

Также Яндекс планирует раздать большие промокоды на Маркет, Еду и Афишу. А распределить призы разработчики обещают в случайном порядке во время розыгрыша 29 декабря.

Лонгриды для вас
Дефицит Nintendo Switch 2 сохранится до весны 2026. Покупайте, если увидели в наличии

В июне 2025 года стартовали официальные продажи игровой консоли Nintendo Switch 2, и интерес к новинке оказался настолько высоким, что спрос значительно превысил предложение на рынке. Президент компании Шюнтаро Фурукава публично извинился перед геймерами, которые пока не смогли приобрести долгожданную консоль. Аналитики, опрошенные изданием Nikkei Asia, прогнозируют дефицит на Switch 2. Он может сохраняться вплоть до следующей весны, а возможно, и дольше.

Читать далее
Бесплатные игры для Android, которые стоит попробовать каждому

Мобильный гейминг предлагает удивительное разнообразие жанров для совместной игры с друзьями. От пошаговых стратегических сражений до динамичных аркад — каждый найдет развлечение по душе. В этой подборке собраны игры, которые позволяют соревноваться как локально на одном устройстве, так и через Bluetooth или Wi-Fi. Классические концепции получили современное переосмысление с улучшенной графикой и расширенной функциональностью.

Читать далее
Где и как купить робуксы в России: пошаговая инструкция

Roblox — невероятно популярная игровая площадка, которой пользуются миллионы людей, в том числе из России. Валюта здесь — не рубли и даже не доллары, а робуксы. Но есть проблема: если вы живете в России, сделать донат в Roblox через саму игровую платформу нельзя. Дело в том, что все транзакции по умолчанию проходят через Google Play, а оплата через встроенный магазин Android заблокирована для россиян с 2022 года. Впрочем, это не помешает вам безопасно купить робуксы, если вы будете знать — как.

Читать далее
