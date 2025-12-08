Заблокируют ли Minecraft в России, и когда это произойдет

На прошлой неделе отечественное интернет-пространство потрясла новость об очередной блокировке: в России запретили Roblox. Игровая платформа, которой пользовались миллионы детей, получила от РКН обвинение в «неподобающем контенте» и «неспособности внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность». В этой связи логичным шагом выглядит блокировка Minecraft вслед за Roblox. Но как обстоят дела со сверхпопулярной игрой сейчас, и что ее может ждать в будущем?

Заблокируют ли Minecraft в России, и когда это произойдет. Ждем или не ждем блокировки Minecraft? Фото.

Ждем или не ждем блокировки Minecraft?

Заблокирован ли Minecraft в России

На момент публикации материала, Minecraft не заблокирован в России. Игра доступна с местных IP-адресов, а ее работа внутри страны никак не ограничивается. Единственное, что Minecraft недоступен в российской версии Google Play, но это — ограничение его создателей, а не регулирующих органов РФ.

Кроме того, после блокировки Roblox в России РКН выступил с разъяснением, заявив, что:

Ряд Telegram‑каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы внесли в перечень запрещённых. Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе.

Несмотря на обнадеживающие слова регулятора, предпосылки к запрету Minecraft в России все-таки есть. Они появились не на пустом месте и отнюдь не в связи с блокировкой Roblox.

Почему могут заблокировать Minecraft

Блокировка Roblox — ограничительная мера в рамках большой кампании, уже приговорившей Snapchat, FaceTime, YouTube, WhatsApp и другие иностранные сервисы. По словам депутата Свинцова, в будущем на территории России перестанут работать почти все продукты из США:

Постепенно большая часть американских IT-решений будет заблокирована или ограничен к ним доступ. Это связано с тем, что все эти западные компании максимально активно взаимодействуют со спецслужбами Соединённых Штатов. И все это используется для анализа информации как о промышленно-коммерческом шпионаже, так и определенный срез состояния нашего общества.

Minecraft, как нетрудно догадаться, — американская игра, владельцем которой является Microsoft. И она, по мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в скором времени повторит судьбу Roblox:

Если следовать логике блокировок, то он должен быть заблокирован. Но блокировки не включаются моментально для всех. Они включаются одна за другой — постепенно. Исходя из этого, наверное, дойдут руки и до них.

Когда именно случится запрет Minecraft в России — вопрос открытый. Однако само событие не только не исключено, но и представляется весьма вероятным. А случится ли оно — покажет время.

Лонгриды для вас
Чем заменить звонки в WhatsApp и Telegram. Обзор приложения Google Meet для Android и iOS

После ограничения работы Telegram и WhatsApp, а также блокировки Viber, осталось не так много инструментов для звонков через интернет в России. Тем, кто не хочет пользоваться национальным мессенджером MAX, приходится искать альтернативные платформы, и одна из них по умолчанию есть на большинстве Android-смартфонов. Это приложение Google Meet, которое взлетело в том по скачиваниям сразу после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp.

Читать далее
Что такое флагман среди смартфонов на Android

Рынок смартфонов богат огромным количеством разных моделей, и для удобства их принято ранжировать на категории. Одна из самых интересных среди них — флагманы на Android. Мы часто встречаем это слово в обзорах, но что оно под собой скрывает? Что значит флагман, и чем такой смартфон отличается от всех прочих? В этом материале разберемся в особенностях наименее востребованной и вместе с тем наиболее интересной категории мобильных устройств.

Читать далее
Что умеет нейросеть Gemini бесплатно и для чего нужна подписка

Несмотря на то, что нейросеть Gemini, которая является встроенным компонентом Android, доступна всем владельцам смартфонов, ее бесплатная версия имеет целый ряд ограничений. Чтобы их снять, пользователь должен оформить подписку Google AI. Но стоит ли оно того? Сегодня ответим на этот вопрос, разобравшись в ограничениях бесплатной версии Gemini, а также возможностях платных функций.

Читать далее
