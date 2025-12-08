Заблокируют ли Minecraft в России, и когда это произойдет

На прошлой неделе отечественное интернет-пространство потрясла новость об очередной блокировке: в России запретили Roblox. Игровая платформа, которой пользовались миллионы детей, получила от РКН обвинение в «неподобающем контенте» и «неспособности внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность». В этой связи логичным шагом выглядит блокировка Minecraft вслед за Roblox. Но как обстоят дела со сверхпопулярной игрой сейчас, и что ее может ждать в будущем?

Заблокирован ли Minecraft в России

На момент публикации материала, Minecraft не заблокирован в России. Игра доступна с местных IP-адресов, а ее работа внутри страны никак не ограничивается. Единственное, что Minecraft недоступен в российской версии Google Play, но это — ограничение его создателей, а не регулирующих органов РФ.

Кроме того, после блокировки Roblox в России РКН выступил с разъяснением, заявив, что:

Ряд Telegram‑каналов распространяет недостоверную информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы внесли в перечень запрещённых. Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе.

Несмотря на обнадеживающие слова регулятора, предпосылки к запрету Minecraft в России все-таки есть. Они появились не на пустом месте и отнюдь не в связи с блокировкой Roblox.

Почему могут заблокировать Minecraft

Блокировка Roblox — ограничительная мера в рамках большой кампании, уже приговорившей Snapchat, FaceTime, YouTube, WhatsApp и другие иностранные сервисы. По словам депутата Свинцова, в будущем на территории России перестанут работать почти все продукты из США:

Постепенно большая часть американских IT-решений будет заблокирована или ограничен к ним доступ. Это связано с тем, что все эти западные компании максимально активно взаимодействуют со спецслужбами Соединённых Штатов. И все это используется для анализа информации как о промышленно-коммерческом шпионаже, так и определенный срез состояния нашего общества.

Minecraft, как нетрудно догадаться, — американская игра, владельцем которой является Microsoft. И она, по мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в скором времени повторит судьбу Roblox:

Если следовать логике блокировок, то он должен быть заблокирован. Но блокировки не включаются моментально для всех. Они включаются одна за другой — постепенно. Исходя из этого, наверное, дойдут руки и до них.

Когда именно случится запрет Minecraft в России — вопрос открытый. Однако само событие не только не исключено, но и представляется весьма вероятным. А случится ли оно — покажет время.