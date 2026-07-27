Я ношу смарт-часы каждый день уже лет пять — и за это время перепробовал штук двадцать разных моделей. Galaxy Watch, Apple Watch, Amazfit, Xiaomi — всё проходило через моё запястье. И знаете, что я заметил? Что разница между часами за 30 тысяч и за 3-5 тысяч с каждым годом становится всё меньше и меньше. Пульс, кислород, уведомления, спорт-режимы — всё это давно есть даже в бюджетниках. Поэтому я собрал 10 моделей с AliExpress, которые честно конкурируют с Galaxy Watch и Apple Watch, плюс пару аксессуаров для защиты тех часов, что уже на руке.

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Amazfit Balance 2: флагман с автономностью на неделю

Если вам надоело каждый вечер ставить часы на зарядку, Amazfit Balance 2 — это ровно то, что нужно. Здесь AMOLED-экран, полноценный набор датчиков здоровья (пульс, SpO2, стресс, сон) и автономность, которой хватает на неделю активного использования. Часы работают и с Android, и с iOS — ставите приложение Zepp, и через минуту всё синхронизировано.

Выглядят при этом как классические часы, без пластикового «умного» вида. Встроенный GPS для пробежек без телефона, больше 150 спортивных режимов, и всё это на базе Zepp OS с кучей циферблатов. Меньше чем за 15к рублей вы получаете часы, которые по функциям не уступают Galaxy Watch, а по автономности бьют их в разы. Честно говоря, не ожидал от Amazfit такого уровня исполнения за эти деньги.

Цена: 14 820 рублей

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OPPO Watch X3: сапфировое стекло и экран ярче солнца

Тут главное — экран. У OPPO Watch X3 стоит 1,5-дюймовый LTPO OLED с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью 3000 нит. Для понимания: у прошлой модели было 2000 нит, а у большинства конкурентов — и того меньше. Сверху сапфировое стекло, которое царапается разве что алмазом. Аккумулятор на 646 мА·ч — хватает на три дня при активном использовании.

Часы работают с Android-смартфонами через фирменное приложение OPPO, уведомления приходят корректно, есть быстрые ответы. Берём купон на скидку — и цена становится совсем интересной. Если сравнивать с Galaxy Watch Ultra по защите экрана и яркости, OPPO Watch X3 играет в той же лиге, а стоит ощутимо дешевле.

Цена: 19 219 рублей

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Смарт-часы под классический костюм

Купил эти часы под классику в марте — и с тех пор ношу почти каждый день. Выглядят как обычные аналоговые часы с металлическим корпусом, а внутри AMOLED-экран, пульсометр, SpO2, трекер сна и уведомления со смартфона. Самое приятное — автономность до 20 дней. Я заряжаю раз в две-три недели и просто забываю, что это умные часы.

К любому Android-смартфону подключаются через Bluetooth без танцев с бубном. Встроенный GPS, больше 110 спортивных режимов, водозащита — всё на месте. Раньше я таскал отдельно фитнес-браслет и классические часы, теперь одна штука на запястье закрывает обе задачи. Если вам важно, чтобы часы не кричали, что это электронка, — оцените, насколько тут продуманный дизайн циферблатов.

Цена: 5 500 рублей

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Xiaomi Smart Band 9 Pro вместо дорогих смарт-часов

Классическая история: выходит новая модель, и предыдущую начинают сливать по сниженной цене. Smart Band 9 Pro — как раз такой случай. AMOLED-экран на 1,74 дюйма, замер пульса и кислорода в крови, отслеживание сна, больше 150 режимов тренировок и автономность до двух недель. По сути, полноценные смарт-часы в формате браслета.

С любым Android-смартфоном работает через Mi Fitness — уведомления, управление музыкой, будильник, всё стандартно. Дьявол в деталях: у 9 Pro и 10 Pro одинаковый набор датчиков, разница — в мелких программных фишках. А ценник отличается заметно. Не флагман, но и не пытается им казаться — за свою цену это один из самых честных трекеров на рынке.

Цена: 3 940 рублей

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CMF Watch Pro 2: модульный дизайн для тех, кому скучно

CMF — это суббренд Nothing, и Watch Pro 2 вобрали в себя всю дизайнерскую философию компании. Главная фишка — сменный безель: покупаете разные накладки и за секунду превращаете спортивные часы в деловые или наоборот. Экран AMOLED 1,32 дюйма, яркий, с always-on display. Есть GPS, пульсометр, SpO2, трекер сна.

Я носил их пару месяцев прошлым летом — конструкция оказалась прочнее, чем ожидал. Модуль Bluetooth-звонков работает стабильно: можно ответить на вызов прямо с запястья, если смартфон в кармане или рюкзаке. Автономность — до 11 дней в обычном режиме. У Nothing в фирменном магазине такие стоят дороже, а на AliExpress — дешевле 3 тысяч. Логично же.

Цена: 2 900 рублей

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Realme Watch S5 для тех, кто хочет большой экран за копейки

Realme умеет делать бюджетные вещи, которые не выглядят бюджетно. Watch S5 — тому подтверждение. Тут большой AMOLED-дисплей с тонкими рамками, водозащита IP68, полный набор датчиков здоровья и больше сотни спортивных режимов. Подключается к Android-смартфону через приложение Realme Link.

Отдельно радует, что корпус выглядит дороже своей цены — металлическая вставка, аккуратная сборка. Автономность заявлена до двух недель, что для AMOLED-экрана вполне достойно. Если живёте в ритме «утром пробежка, днём офис, вечером спортзал» — эти часы закроют все три сценария без проблем.

Цена: 5 200 рублей

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HAYLOU Watch 3: копия Apple Watch за 3 тысячи

Взял HAYLOU Watch 3 в январе, просто из любопытства — и до сих пор периодически надеваю. Внешне они реально похожи на Apple Watch: прямоугольный корпус с закруглёнными краями, качественный ремешок, яркий экран. Уведомления с телефона приходят исправно, есть пульсометр, SpO2, больше 100 режимов тренировок.

Понятно, что это не Apple Watch по софту — нет App Store, нет ЭКГ, нет интеграции с экосистемой. Но если задача — получать уведомления на запястье, считать шаги и не тратить тридцать тысяч, то HAYLOU Watch 3 справляются на ура. Работают с Android и iOS. Открыл коробку и поймал себя на мысли, что слишком похоже на что-то в десять раз дороже.

Цена: 2 700 рублей

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Redmi Watch 5 Active: звонки с запястья для экосистемы Xiaomi

Redmi Watch 5 Active — это, пожалуй, самые популярные бюджетные смарт-часы в России прямо сейчас. И понятно почему: глобальная версия с русским языком из коробки, встроенный динамик и микрофон для Bluetooth-звонков, большой экран и нормальная автономность. Подключаете к любому смартфону на Android через Mi Fitness — и всё работает.

Я подарил такие дочери на день рождения в апреле — она пользуется каждый день, трекает шаги и отвечает на звонки, когда телефон в рюкзаке. Водозащита, трекер сна, пульсометр — всё базовое на месте. Если у вас уже есть Xiaomi-смартфон, интеграция будет максимально плотной: уведомления, управление камерой, поиск телефона. Крепкий середнячок без лишних наворотов, который честно делает свою работу.

Цена: 3 050 рублей

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