5G стал доступен в России и вышел новый Google Pay: итоги недели

Больше всего новостей на этой неделе было от Google. Компания готовила обновления своих продуктов, выпускала новые и даже обновила Google Pay. Пусть и сделала она это немного странным образом. А еще на этой неделе МТС запустила в России первую сеть 5G, которая позволит пользователям протестировать ее и понять, насколько это круто. Расскажем о том, как можно попробовать, кому доступна новая фишка и заодно не забудем о других новостях. В том числе о почти революционной технологии камер от Samsung, которая может изменить многое в мобильной фотографии. Все это ждет вас в нашей традиционной воскресной подборке новостей из мира Android.

Эксклюзивное обновление Android

Google Pixel никогда не выглядели привилегированными смартфонами по сравнению с другими. Даже скорость, с которой они обновлялись, в какой-то момент перестала считаться каким-то эксклюзивом, потому что OnePlus, Samsung и Essential показали, что обновления могут выходить быстро. Очень быстро. Я уже не говорю о Google Camera, которую разработчики-энтузиасты портировали на большинство современных смартфонов. Поэтому Google было нужно предложить пользователям «пикселей» нечто такое, чего не было у других. Этим нечто стали системные обновления Pixel Feature Drop.

В ночь с 1 на 2 марта Google выпустила мартовский пакет Pixel Feature Drop. Это эксклюзивное обновление, которое выходит раз в квартал и распространяется только среди смартфонов Google Pixel и, помимо плановых исправлений, содержит ряд новых функций. Причём пока не было ещё ни разу, чтобы Google представила какие-то бесполезные нововведения. Почти всё, что включается в составе очередного пакета Pixel Feature Drop, может быть успешно применимо на практике.

Функция резервного копирования записей из приложения Recorder с возможностью получения к ним доступа через веб-версию сервиса и создания ссылок на сохранённые файлы;

Расширенные возможности для подводной съёмки: камера оповещает о глубине погружения, об оставшемся уровне заряда, температуре воды и задействует специальные алгоритмы для получения более чётких кадров;

Улучшенный предиктивный ввод: предлагает синонимичные слова на замену уже написанным, предугадывает продолжение предложений и словосочетаний и верно расставляет знаки препинания;

Новый режим для работы с зарядкой Pixel Stand и режимом Digital Wellbeing – представляет собой отдельный экран блокировки с информацией об оптимальном времени отхода ко сну для лучшего высыпания.

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А вот функции, которые появились в предыдущих сборках Pixel Feature Drop:

Превращение уже готовых фотографий, снятых в обычном режиме, в портретные;

Функция автоответчика в Google Assistant, способная самостоятельно отвечать на звонки;

Функция автоматического слежения за пользователем в Google Duo, позволяющая избежать сбивания фокуса;

Автоизменение яркости экрана не только в зависимости от освещения, но и от уровня заряда или задач, не требующих высокой яркости;

Режим сна в Digital Wellbeing, позволяющий своевременно ложиться спать и высыпаться;

Функция автоматического перевода голоса в текст при помощи приложения Recorder;

Функция слежения за состоянием здоровья пользователя Personal Safety.

Казалось бы, при чём тут вообще мы все, если нововведения касаются только смартфонов Pixel? Однако не все знают, что через некоторое время Google начинает распространять все те функции, которые выпустила в составе Pixel Feature Drop, среди всех остальных пользователей. Она внедряет их в обновления Google Mobile Services и выпускает для владельцев даже старых смартфонов под управлением Android. Например, недавно таким образом мы получили доступ к новым фильтрам в «Google Фото».

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Некоторые из функций, которые Google выпускает сначала для Pixel, а потом и для всех, оказываются платными. Нет, компания не просит платить ей напрямую за доступ к нововведениям, но позволяет пользоваться ими только подписчикам платных тарифов своих сервисов. Так, помимо бесплатных фильтров, которые появились в «Google Фото», фирменный облачный сервис Google для хранения снимков и видеозаписей обзавёлся поддержкой новых инструментов редактирования. Одним из них стало управление освещением на уже готовых фото. Правда, воспользоваться ими смогли только подписчики Google One.

Где в России можно пользоваться 5G

5 марта 2021 года, мобильный оператор МТС запустил в Москве пилотную сеть 5G. Об этом пишет РБК. Несмотря на то что это тестовый запуск, подключиться к сетям пятого поколения смогут обычные пользователи. За это даже не придётся платить, потому что в рамках пробного запуска доступ к 5G будет бесплатным. Максимальная скорость, которую обеспечивает подключение, составляет 1,5 Гбит/с. Да, это не рекордный показатель, но вполне достойный и соответствующий общемировым стандартам сотовой связи.

Тестирование 5G в Москве будет проводиться на 14 площадках. То есть подключиться к сетям пятого поколения можно будет только при условии физической близости к заранее определённым границам локаций, где есть покрытие.

Никольский пассаж, Ветошный переулок;

Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;

Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;

Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;

Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;

ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистинская набережные;

Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;

Университетская площадь у здания МГУ;

Смотровая площадка на Воробьёвых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;

Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;

Развлекательный центр «Остров мечты»;

Главная аллея и каток ВДНХ;

Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.

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5G в Москве работает в частотах 4,4-5 ГГц на полосе band 79. Это именно тот диапазон, который для себя хотело застолбить Министерство обороны, выступая решительно против его передачи для гражданского использования. Возможно, операторское лобби оказалось сильнее, и ведомство было вынуждено уступить. А, возможно, для МТС сделали исключение на тестовый период, а затем, когда придёт время коммерческого запуска, сетям 5G придётся переехать на другие частоты.

Подключиться к сетям 5G в этих локациях вручную будет нельзя. Оператор случайным образом будет отбирать пользователей, которым откроется доступ к сетям пятого поколения, среди тех, чей смартфон поддерживает эту технологию. Представители МТС уверяют, что выбор участников пилотного проекта будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к озвученным выше локациям, профиле потребления услуг и трафика. То есть сам факт владения устройством с 5G ещё ничего не значит.

Если вас выберут для участия в тестировании 5G на территории Москвы, вы получите SMS с приглашением подключиться к пилотной сети. Для этого понадобится активировать опцию «Доступ к 5G». Пока точно неизвестно, что именно для этого нужно, но, скорее всего, оператор предложит изменить профиль доступа в интернет, скачав необходимые данные из SMS. Так ли это на самом деле, ещё предстоит выяснить, но вряд ли стоит переживать о том, будет ли смартфон работать в сетях 4G после 5G. Ответ на этот вопрос и так очевидно – будет.

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Но достаточно и того, что 5G в Москве работает в диапазоне 4,4-5 ГГц. Дело в том, что band 79 – это международный стандарт частот 5G, который используется в Европе и США. То есть почти все смартфоны, которые продаются в этих странах или в России, должны работать в 5G-сетях от МТС без каких-либо проблем. Правда, есть сведения, что Apple принудительно отключает 5G на российских iPhone 12. Поэтому, если это действительно так, их владельцы испытать сети пятого поколения пока не смогут.

Обновление Google Chrome

Chrome – самый любимый продукт Google, и в этом практически не приходится сомневаться. Достаточно просто посмотреть на то, с какой частотой компания выпускает обновления для своего браузера, и всё станет понятно. Проходит всего пара месяцев, как Chrome получает очередной апдейт с горой новых функций. Складывается впечатление, что у поискового гиганта вообще нет других продуктов, и она тратит все силы на развитие одного только браузера. Однако Google считает, что это не так. Видимо, поэтому компания решила перейти с примерно полуторамесячного цикла обновления Chrome на ежемесячный.

Теперь обновления Google Chrome будут выходить не раз в шесть недель, как раньше, а раз в четыре. Это даже чаще чем по одному обновлению в месяц. По словам представителей Google, переход на новый цикл позволит своевременно доставлять до пользователей новые функции и исправления, которые необходимы для правильной работы браузера.

По мере того как мы улучшали наши процессы разработки и тестирования новых версий Google Chrome, мы решили, что можем сократить временные промежутки между выпуском новых версий и предоставлять пользователям доступ к новым функциям чаще. Рады сообщить, что начиная с Chrome 94, которая выйдет в третьем квартале 2021 года, мы переходим на четырёхнедельный цикл обновления, — сообщили в Google.

Помимо функциональных обновлений, которые будут выходить каждые 4 недели, Google планирует также выпускать так называемые патчи безопасности (да-да, у Chrome они тоже есть). Они будут выходить каждые 2 недели. Это вообще невероятно короткий срок. В этом случае у компании почти не останется времени на отладку и тестирование, но Google явно понимает, на что идёт, и уже 10 раз всё обдумала.

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Может показаться странным, что Google так активно взялась за развитие браузера. Многие так и подумают: «Что-то здесь нечисто». Но это глубокое заблуждение, потому что ответ на вопрос, зачем всё это, — бизнес. Просто Chrome является связующим звеном между пользователем и интернетом. А кто контролирует почти весь интернет? Конечно, Google. Поэтому в её интересах не растерять этот контроль и продолжить наращивать аудиторию.

Ведь проблем у Chrome хоть и немного, но они довольно серьёзные:

Повышенное ресурсопотребление;

Невысокий уровень безопасности;

Невысокая скорость работы (по сравнению с Safari).

Google понимает, что, если она не предпримет решительных мер по совершенствованию Chrome, это может спровоцировать отток аудитории. Небольшая текучка уже есть, но она может перерасти в настоящую миграцию к конкурентам. Это и заставляет Google развивать свой браузер более активно. Причём расширение функциональных возможностей – это ещё не всё.

Как оказалось, именно по примеру Apple поисковый гигант и решил отказаться от куков. Понятное дело, что до полного отказа остаётся ещё чуть больше года. Но Google уже сейчас старается сделать всё возможное, чтобы переход прошёл максимально комфортно как для пользователей, которые бы начали думать, что компания заботится об их конфиденциальности, так и для рекламодателей, которые бы не лишились своего дохода.

Как в Chrome дать ссылку на конкретную часть страницы

Такой технологией, которая позволит Google избавиться от куков и не потерять во влиянии, будет FLoC. Это система группировки данных пользователей, при которой формируется не индивидуальный портрет, а групповой, исходя из схожих предпочтений разных людей. В результате вычленить из накопившегося массива данных что-нибудь о конкретном пользователей будет практически невозможно. Но самого факта сбора данных это, к сожалению, не отменяет.

Новая камера Samsung именит мир фотографии

Мы уже привыкли к тому, что камера смартфона стала одной из главных составляющих нашего мнения о нем при выборе. Действительно, с такой доступностью и качеством снимков мы стали очень много фотографировать, и хочется, чтобы под рукой всегда был нормальный фотоаппарат. Вот только в последнее время производители не придумали ничего нового, кроме условных 108 Мп, с которыми на самом деле не все так чисто и здорово, как кажется на первый взгляд. Но это тема для отдельной большой статьи, а пока хочется рассказать о более интересной и перспективной разработке, которую представила компания Samsung, и которая в ближайшее время может сделать наши снимки намного более красочными, яркими и менее ”шумными”. Рецепт оказался простым, но он может нарушить законы физики, которые часто портили наши снимки.

Samsung уже много лет использует датчики камеры ISOCELL, в результате чего были созданы одни из лучших камер Android на рынке. На мой взгляд до камер от Huawei им далеко, но поэтому я и сказал ”одни из”. Конечно, при создании снимка в так называемой ”вычислительной фотографии”, которая в полной мере проявляет себя в смартфонах, важно еще и программное обеспечение, а не только матрица.

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Но сам сенсор тоже играет серьезную роль. Если он плохо поймает свет и разложит его на спектры, то обрабатывать программно будет нечего. Это как плохой объектив для самой дорогой зеркальной камеры. Думаю, вы поняли пример.

Получается, вычисления вычислениями, но сенсор тоже должен быть качественным и переставать развивать это направление не стоит. Этим и отметилась Samsung, которая представила второе поколение своего ISOCELL, предсказуемо дав ему название ISOCELL 2.0.

Новый сенсор отчасти стал результатом стремления компании не просто сделать матрицу лучше, но и втиснуть в нее больше мегапикселей. Именно с новой разработкой такая технология стала реальностью.

В своем сообщении в блоге Samsung объявила об усовершенствованиях, которые применяет в новом ISOCELL 2.0. В основном они сосредоточены на цветопередаче и светочувствительности. В новый сенсор Samsung добавила специально разработанной материал, который находится между цветными фильтрами каждого пикселя. Его задача бороться с тем, что и создает на снимке много шумов.

Тут подробно показано, как это работает:

Когда пиксели буквально ”сидят друг на друге”, они мешают друг другу работать и большое количество точек мы не можем четко отделить друг от друга. Спасло бы разнесение пикселей на большее расстояние друг от друга. Для этого надо или увеличить размер матрицы, или уменьшить ее разрешение. Первое не могут сделать инженеры, а второе не позволят маркетологи. Как объяснить покупателю, что 8 или 12 Мп им более чем хватит, но снимки при этом будут намного лучше, чем если у вас 108 Мп?

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Новый материал призван решать проблему воздействия на соседние пиксели и снижать или полностью убирать то, что называется ”перекрестные помехи цветов”. Свет будет более четко делится на точки по цвету, и детализация станет существенно выше. В итоге пиксели могут захватывать больше информации о свете и цвете, что приводит к более чистым фотографиям с меньшим шумом. То есть при увеличении не будет помех, а каждая точка будут видна лучше и четче даже при большом разрешении сенсора.

По словам Samsung, самым большим преимуществом этой технологии является именно то, что она позволяет втиснуть большее количество пикселей в сенсор камеры. Неудивительно, что после запуска сенсора камеры на 108 Мп на некоторых из последних флагманских телефонов, таких, как Samsung Galaxy S21 Ultra, компания во всю ведет работу над дальнейшим увеличением разрешения. В свое время мелькала информация о том, что компания стремится к разрешению 600 Мп.

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Аргументировалось это тем, что именно такое разрешение у нашего глаза и после такого разрешения мы уже не сможем различать большую детализацию. Но те, кто так говорит, забывают о том, что большое разрешение снимков нужно не для того, чтобы смотреть его на экране смартфона. Оно нужно для того, чтобы картинку можно было увеличить. Для просмотра на экране смартфона достаточно картинки FullHD (разрешение его экрана), а это всего 2 Мп. Для ленты в Инстаграм достаточно и еще меньшего.

Пока неизвестно, когда эта технология станет коммерческой. На самом деле огромное количество смартфонов оснащены датчиками Sony, но и Samsung занимает прочную позицию. Ходят слухи, что ZTE Axon 30 Pro может иметь 200-мегапиксельную камеру от Samsung, поэтому мы можем увидеть эту технологию уже довольно скоро, ведь чтобы достичь такого разрешения, действительно надо что-то поменять.

Новый Google Pay

Кто бы что ни говорил, но Google всегда очень трепетно относилась к поддержке своих приложений и сервисов. Чего только стоит Google Chrome, который получает обновления чуть ли не каждый месяц, или «Google Фото», который из простого хранилища для фотографий превратился в продвинутый инструмент редактирования. А вот Google Pay не обновлялся уже очень давно, хоть и явно в этом нуждался. Несмотря на то что это один из самых пассивно используемых сервисов Google, было бы неплохо и его снабжать каким-то нововведениями, тем более что расти всегда есть куда. Наконец-то, Google это поняла.

Немногие знают, что ещё в прошлом году Google запустила бета-тестирование нового Google Pay. Нет, вы не поняли. Это была не просто обновлённая версия, а самый что ни на есть новый сервис с тем же названием. Он даже в Google Play (по крайней мере, в американском, где и проводилось тестирование) был доступен как самостоятельное приложение. Но теперь Google завершила этап испытаний и подготовилась к релизу. Во всяком случае, теперь обычное приложение помечается как старое, а новое лишилось приставки «бета».

Новое приложение, в отличие от старого, имеет кардинальным образом видоизменившуюся иконку. Если раньше это была белая пиктограмма со стилизованной под логотип Google буквой G и словом Pay, то теперь от этого решили отойти. Новая иконка имеет вид двух соединённых клипс (или что это вообще?), окрашенных в фирменные цвета Google. Странное решение, как по мне. Прежнее было хотя бы информативным.

Само приложение тоже переработали, но не так существенно. Интерфейс как таковой остался прежним, изменившись лишь в угоду некоторым из новых функций. Так, Google решила расширить возможности приложения, упростив денежные переводы. Теперь пользователи смогут переводить друг другу деньги через Google Pay, используя номера телефонов или просто выбирая их в списке контактов. Удобно, но комиссию никто не отменял.

Google – это компания про отслеживание и рекомендации. Поэтому в новом Google Pay появился улучшенный раздел с рекомендациями торговых точек. Сервис будет анализировать ваши предпочтения и, помимо уже совершённых транзакций, будет учитывать ещё и потенциально интересные для вас заведения, которые следует посетить. Не сказать, что этого ждали все, но в целом фишка удобная, особенно, если находишься в незнакомом городе.

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Вообще, Google решила превратить Google Pay в супер-сервис, сделав так, чтобы пользователи проводили в нём больше времени. Поэтому теперь пользователи смогут находить не только магазины, но и службы доставки. А чтобы им не пришлось тратить время на поиск сайтов или номеров телефонов, в Google Pay появилась функция оформления заказа на дом с быстрой и удобной оплатой.

А вот чего не сделали, но все очень ждали, так это вызов на экран блокировки. То есть вы по-прежнему не можете активировать Google Pay по нажатию на кнопку питания, чтобы произвести горячую замену платёжных карт. Это большое упущение Google, поскольку и Apple Pay, и Samsung Pay такую возможность предлагают, обеспечивая более удобное взаимодействие. Сейчас же пользователи Google Pay вынуждены активировать приложение, выбирать карту, и только после этого расплачиваться.

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Пока новый Google Pay доступен только пользователям из США, но очевидно, что в ближайшее время Google начнёт распространять его по всему миру. Правда, не стоит надеяться на то, что все нововведения сервиса станут доступны сразу по всему миру. Не исключено, что часть функций будет ограничена географически из-за законодательных или технических ограничений. Но сам факт того, что Google не забывает о Google Pay, уже радует.