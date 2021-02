Android 12 показал себя, а директор Huawei назвал iPhone лучшим смартфоном: итоги недели

Уходящая неделя принесла интересное откровение, которым поделился основатель и владелец компании Huawei. Он назвал iPhone 12 лучшим в мире смартфоном и пояснил, что он имел в виду. Но это еще не все. Были и другие интересные новости. Например, стало известно, каким будет Android 12, a для нового Chromecast стало доступно приложение, которого многие ждали. Все это и многое другое произошло в прошедшие семь дней, поэтому как обычно нам есть, что обсудить, и поэтому давайте подведем итоги недели в нашей традиционной подборке новостей.

Chromecast получил поддержку Apple TV+

Несмотря на то что долгое время экосистема Apple состояла только из приложений и сервисов, которые были доступны только владельцам фирменных устройств компании, в какой-то момент в Купертино поняли, что закрытость – это не лучший подход к развитию. Поэтому постепенно Apple начала предлагать свои наработки пользователям альтернативных платформ. Так на Android появился Apple Music. Не сказать, что это дало рекордный прирост аудитории, но в компании остались более-менее довольны. Поэтому в Купертино решили начать экспансию другого своего сервиса – Apple TV+.

Раньше Chromecast был своего рода связующим звеном между телевизором и смартфоном под управлением Android, позволяя выводить аудио- и видеосигнал на большой экран. Однако последнее поколение ТВ-донгла превратилось в самостоятельное устройство со своим пользовательским интерфейсом и широким спектром возможностей, для которых даже понадобился пульт.

ТВ-донгл Chromecast нового поколения, который является аналогом приставки Apple TV от Google, получил поддержку сервиса Apple TV+. До недавнего времени фирменная видеоплощадка Apple была доступна только на Mac, iOS, телевизорах с функцией Smart TV и в виде веб-версии. Но, очевидно, в компании поняли, что этого недостаточно для привлечения массовой аудитории, и приняли решение закрепиться в новой для себя нише. А вот на Android поддержки Apple TV+ пока нет и в ближайшее время, скорее всего, не предвидится.

Единственным Chromecast, который получил поддержку видеосервиса Apple, является новый Chromecast на базе оболочки Google TV. Это связано с техническими ограничениями донглов предыдущих поколений. Может показаться, что Apple могла выпустить своё приложение для Chromecast уже давно. Однако это не совсем так. Очевидно, что компании проделали большую совместную работу, чтобы интегрировать оба продукта друг с другом, позволив пользователям Chromecast сохранять фильмы и сериалы из Apple TV+ для последующего просмотра в Google TV.

Google TV – это программная оболочка для Chromecast нового поколения. Она построена на базе сервиса «Google Play Фильмы» расширяет возможности ТВ-донгла, открывая пользователям доступ к фильмам, сериалам и телешоу.

Помимо просмотра и сохранения оригинального контента на Apple TV+, пользователям Chromecast открылся доступ ко всем фильмам и сериалам, приобретённым у Apple, персонализированным рекомендациям и возможность делиться контентом с членами своей семьи посредством услуги «Семейный доступ». Но особенно круто, что воспроизведением и другими фишками сервиса можно управлять голосом, используя для этого Google Assistant. Это просто супер-фишка, о которой пользователи устройств Apple могут только мечтать.

Поначалу поддержка Apple TV+ на Chromecast будет доступна только пользователям из США, однако в ближайшие месяцы Google обещает распространить её и на весь остальной мир. Возможно, это как-то связано с лицензионным соглашением между компаниями, а, возможно, всё дело в языковых ограничениях, которые не позволяют пользователям из других стран взаимодействовать с сервисом при помощи Google Assistant. Но, как бы там ни было, факт того, что на Chromecast теперь будет доступен Apple TV+, дорогого стоит.

Apple TV+ для Chromecast будет доступен в виде самостоятельного приложения, доступ к которому можно получить через вкладку "Для вас". Установите его, авторизуйтесь и наслаждайтесь контентом.

Но это ещё не всё. После Chromecast поддержка Apple TV+ появится на телевизорах под управлением Android TV. До настоящего момента сервис был доступен пользователям Smart TV на базе Tizen и WebOS, однако на Android TV с оболочкой Google TV представлен не был. Google договорилась с Apple о снятии этого ограничения. Поэтому уже весной-летом владельцы телевизоров на базе операционной системы поискового гиганта смогут насладиться оригинальным контентом собственного производства компании Apple.

Android 11 для Samsung это плохо

Каждое обновление для смартфонов (и не только) должно всегда нести что-то новое, чистое, доброе и светлое. Но иногда получается не совсем так, и некоторые свежие выпуски программного обеспечения оказываются немного странными. Я не говорю о тех случаях, когда после скачивания новой версии софта гаджет превращается в ”кирпич” или обзаводится серьезными дырами в безопасности. На этот раз хотелось бы рассказать о рейтинге агрессивного отношения к приложениям, который составляется одним авторитетным сайтом. Samsung всегда была в этом соревновании и теперь готова возглавить список его участников. Это не хорошо, но плохо ли это?

Samsung проделала довольно хорошую работу по внедрению One UI 3.0 на базе Android 11 в свои смартфоны, а также пообещала три поколения обновлений Android для некоторых устройств. К сожалению, компания заслужила довольно сомнительную честь благодаря обновлению тому самому обновлению Android 11.

Названия каких десертов получат Android 12 и Android 13

Команда, стоящая за сайтом DontKillMyApp, поставила Samsung на вершину своих рейтингов после последнего обновления версии Android. Если вы до этого не слышали о DontKillMyApp, то в рамках этой новости стоит только рассказать, что авторы ранжируют производителей смартфонов на основе того, насколько агрессивно они убивают фоновые приложения. Так как это антирейтинг, худшие нарушители находятся в верхней части списка.

Samsung уже давно находится в числе лидеров, но раньше она занимала только почетное третье место, но теперь сделала все, чтобы стать номером один. Так что же производитель сделал со своим обновлением Android 11, чтобы подняться на вершину рейтинга?

На Android 11 Samsung по умолчанию запрещает приложениям работать в фоновом режиме, если вы не исключите приложения из оптимизации батареи, — говорится в объяснении команды.

Авторы добавляют также, что подобное поведение ”сильно расходится” с политикой управления процессами Android. Это уже должно не просто вызывать интерес, но даже настораживать.

Чтобы обойти ограничения, введенные Samsung по умолчанию, пользователям нужно будет нажать ”Настройки”> ”Приложения”> ”Ваше приложение”> ”Батарея”> ”Оптимизация заряда батареи”> ”Все приложения”> ”Ваше приложение”> ”Не оптимизировать”, — поясняет команда.

Команда DontKillMyApp добавляет, что это может помешать пользоваться сценариями, при которых некоторые приложения действительно должны получать необходимые им права. В число таких приложений могут входить те, которые собирают данные об активности или здоровье, а также те, которые должны контролировать работу датчиков. Кроме этого, могут быть затронуты будильники, инструменты отслеживания фитнеса и приложения для отслеживания COVID-19. Это достаточно для того, чтобы понимать, что речь идет об определенном дискомфорте.

Эта новость появилась более, чем через шесть месяцев после того, как Google заявила, что принимает меры, против агрессивной политики производителей в отношении работающих в фоновом режиме приложений. То, что сделала Samsung, лишний раз говорит о том, что Google еще есть, над чем поработать и какие меры принять, чтобы заставить производителей делать так, как она сама считает нужным.

Зачем сооснователь OnePlus купил компанию создателя Android

Отключение фоновых приложений имеет и свои плюсы. Изначально это делается для того, чтобы они потребляли меньше энергии и обеспечивали большее время работы смартфона. Но оптимизация современных систем привела к тому, что гиперагрессивное управление батареей уже не так необходимо, как раньше.

С другой стороны, увеличение частоты экрана, переход на прожорливый 5G и общее увеличение потребления не всегда компенсируется увеличением емкости батарей. Учитывая, что этот компонент уперся в некий потолок и уже давно не видел прорывов, производители и пытаются что-то придумывать.

Характеристики и цены Samsung Galaxy A52

Можно сказать, что Samsung не сделала ничего особенного и приложения по-прежнему могут работать в фоновом режиме, если дать им права. С одной стороны, это действительно так, но многие ли владельцы смартфонов знают, куда зайти и что переключить. Активных пользователей буквально несколько процентов от общего количества. У остальных будет много вопросов.

Считаете ли вы, что смартфонам по-прежнему требуется агрессивное управление батареей (например, отключение фоновых приложений по умолчанию)? Поделитесь своим мнением в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Каким будет Android 12

На прошлой неделе Google дала первый намёк на то, что готова запустить бета-тестирование Android 12. Компания не сделала ничего такого – просто обновила приложение Beta Feedback, посредством которого участники предварительных испытаний отправляют разработчикам отзывы о работе обновлённой операционки. Однако этого было достаточно, чтобы понять – поисковый гигант вот-вот представит нам первую сборку Developer Preview Android 12. Разберёмся, чем будет удивлять предстоящее обновление.

Разработчики из команды XDA, которые раздобыли первые скриншоты Android 12, узнали о функциональных и интерфейсных изменениях обновления. Помимо тех функций, которые мы уже описывали ранее, Android 12 ждёт ряд довольно существенных нововведений, которые сделают операционную систему только лучше.

Редизайн. В принципе, это было понятно уже по скриншотам, однако теперь та догадка получила подтверждение. Google запланировала не просто перерисовать отдельные элементы интерфейса, а изменить саму дизайнерскую концепцию, отказавшись от Material Design 2.0 в пользу Material Next.

Игровой режим. К сожалению, он не сможет разгонять смартфоны в играх, а просто будет создавать подходящую почву для их запуска. Он будет выгружать из памяти все запущенные приложения, активировать режим «Не беспокоить» и препятствовать прохождению уведомлений.

Какую функцию iPhone хотят скопировать в Google для Android 12

Улучшенный автоповорот экрана. Несмотря на то что Android уже много лет поддерживает функцию автоповорота экрана, раньше её работа базировалась только на основе акселерометра. Теперь, чтобы исключить случайные срабатывания, было решено задействовать ещё и фронтальную камеру, которая будет отслеживать положение головы пользователя.

Уменьшение экрана. Большие дисплеи современных смартфонов не позволяют пользователям с маленькими руками дотягиваться до верхней грани устройства. Поэтому Google решила добавить в Android 12 специальную функцию, которая будет одновременно и притягивать интерфейс ОС к нижней части экрана и уменьшать его на 40% для удобства.

Приглушение цветов. Пока сложно сказать, что это за функция и зачем именно она нужна, но, по версии разработчиков из команды XDA, она будет служить для выделения элементов интерфейса цветом, чтобы облегчить восприятие людьми с нарушениями зрения.

Очевидно, что Android 12 будет более богатым на нововведения, чем Android 11. Google поняла, что пользователей не устроил её подход к развитию операционной системы, которая в прошлом году была скорее продуктом для производителей, которым предстояло на её основе делать свои собственные оболочки. В результате у пользователей фактически терялся весь интерес к чистой операционке, которая обладала вполовину меньшей функциональностью, чем любая, даже самая захудалая оболочка. А поскольку это негативно влияло на статус Android, Google приняла решение исправиться.

Где взять обои рабочего стола из Android 12

Другое дело, что даже те нововведения, которые мы ждём от обновления, не сильно исправят ситуацию. Почти все функции, которым предстоит появиться в Android 12, уже давным-давно реализованы в альтернативных прошивках и оболочках, используемых производителями первого эшелона. Возьмите хоть One UI, хоть MIUI, хоть даже EMUI, которая даже Android 11 не получила. Все они будут иметь и режим уменьшения экрана, и пролистываемые скриншоты, и механизм изменения цветов интерфейса для людей с нарушениями зрения. Так что, Google, маловато. Думай дальше, чем удивлять пользователей.

Кто купил Essential

Слияния, продажи, объединения, партнерства и другие формы взаимодействия компаний на рынке встречаются довольно часто. Иногда это нужно для устранения конкуренции, иногда — для развития направления, а иногда для улучшения собственной продукции. На самом деле причина не так важна. Главное, чтобы это было взаимовыгодно для обоих компаний. На этот раз появилась информация о том, что сооснователь OnePlus, который создает новую компанию и уже получил от Google 15 миллионов долларов, получил права на бренд и другие связанные с Essential вещи. Если помните, ее создал Энди Рубин — создатель Android. Зачем Карлу Пею мертвая компания, бренд которой мало кому известен, разработки которой не блещут инновационностью? Ждем Nothing Phone?

Бренд Карла Пея Nothing постепенно расширяет свои горизонты. Только недавно сам бизнесмен рассказал о нем, как уже начали появляться новые подробности сотрудничества и взаимодействия с другими компаниями. О том, как Карл получил 15 миллионов долларов от Google и еще 7 миллионов от других инвесторов, мы уже рассказывали. Теперь появилась новость, которая едва ли не более интересна, чем две предыдущие.

Если вы пропустили: Essential Phone больше не существует

Нашим коллегам из 9to5Google стало известно, что один из создателей Android Энди Рубин передал несуществующий бренд Essential фирме Пея. Передача состоялась 6 января этого года, а процедура была запущена еще 11 ноября 2020 года. По сути это было то, с чего начал свою деятельность Пей после того, как покинул OnePlus, в создании которой он принял самое непосредственное участие. Передачей бренда Essential занималось Управление интеллектуальной собственности Великобритании.

Была ли передача прав безвозмездной или Пею пришлось заплатить за это, не сообщается. Возможно, оба варианта. Нельзя исключать и такой, при котором Энди Рубин так своеобразно инвестировал в новую компанию. Если это так, он по сути ничего не заплатил, но теперь может иметь свой интерес в Nothing.

Теперь Nothing имеет возможность полностью использовать товарные знаки, логотип и другие вещи, на которые ранее имел права только бренд Essential. Впрочем, пока остается неизвестным, относится ли это к каким-либо запатентованным разработкам. Так же неизвестно, получит ли Nothing права на выпущенные или планировавшиеся к запуску продукты Essential.

Сказать, что среди них было что-то выдающееся, нельзя, но даже сейчас после закрытия компании это все равно очень большие деньги. А еще у компании был прототип интересного смартфона, который Рубин тизерил, но так и не выпустил. Пока ни Карл Пей, ни его представители не дают комментариев по этому поводу и не говорят, зачем им нужны права на Essential. Но раз так было сделано — значит так надо.

Когда-то были такие новости и надежды: Essential прекратила производство смартфона PH-1. Компания нацелена на разработку новых продуктов

По большому счету сказать, что передача прав уже сейчас говорит о будущем Nothing, нельзя. Особенно, учитывая, что компания так толком и не рассказала, чем планирует заниматься. Известно лишь, что летом она планирует выпустить наушники, а позже в этом году и другие гаджеты, которые смогут взаимодействовать друг с другом. Это все, что удалось вытянуть из Карла Пея.

Если предположить, что сооснователь OnePlus хочет производить смартфоны, можно предположить, что он столкнется с дополнительными трудностями. Некоторые из бывших сотрудников Essential ушли, чтобы работать над продуктами, ориентированными на конфиденциальность, в Out of Sight, Out of Mind. Даже если у стартапа Пея есть доступ к линейке продуктов Essential, которые в перспективе могут ”выстрелить”, у него не обязательно будут ресурсы, чтобы продолжить с того места, где остановилась эта компания.

Начиналось все с того, что стартап Энди Рубина еще ничего не продал, но уже стоил более 1 млрд долларов

Бренд Essential сам по себе не пользуется особой популярностью. Даже интересный для своего времени Essential Phone, который получил неплохие отзывы и громкое имя основателя компании, не спас положение. Смартфоны бренда продавать было сложно, а через несколько лет его существования и вовсе невозможно. Поэтому дела и были свернуты. Тем более, что скандалы вокруг самого Рубина дополнительно вбили несколько гвоздей в крышку неплохого начинания.

Выходит, перспективы для Nothing есть только в некоторых патентах, которые могут дать ключ к разгадке окончательных планов Nothing. Не стоит забывать о легендарном искусственном интеллекте и технологиях концентрации, которые были у Essential. Пусть они и не сработали в рамках компании старой, но могут сработать на благо новой. Тем более, планируются устройства, которые ”будут взаимодействовать друг с другом”.

А если Nothing решит заняться телефонами, то сможет позаимствовать дизайнерские решения или функции, не беспокоясь о патентных спорах или затратах на лицензирование. Например, компания может попробовать возродить идею узкого смартфона.

Как вы думаете, откуда вообще взялся стереотип о том, что iPhone – это лучший смартфон, у которого нет конкурентов на Android? Скорее всего, он родился из другого стереотипа о том, что iPhone – это самый дорогой смартфон и дороже, чем он, не бывает. Но это именно что стереотип, поскольку на современном рынке есть и куда более дорогостоящие аппараты. Другое дело, что пользователи сами подогревают превосходство iPhone регулярными миграциями и желанием реализовать на Android эксклюзивные функции iOS. Но даже самый преданный фанат начнёт сомневаться, когда топовый производитель смартфонов на Android признаёт iPhone лучшим.

Лучшим смартфоном в мире, который доступен на рынке на данный момент, является iPhone 12. Такое мнение в интервью изданию South China Morning Post высказал генеральный директор Huawei Рен Чжэньфэй. По его словам, Apple показала всему миру, как нужно делать по-настоящему качественные и премиальные смартфоны. Это подтверждают сами пользователи, раскупая iPhone рекордными тиражами. Ни один другой смартфон не в силах конкурировать с аппаратами Apple, которые давно стали эталоном для отрасли.

Несмотря на явное восхищение новым смартфоном Apple, топ-менеджер считает, что он мог быть и лучше. Например, если бы в Купертино согласились использовать комплектующие производства Huawei. По словам Чжэньфэя, Huawei зашла дальше других компаний в развитии 5G, и могла бы обеспечивать Apple модемами с поддержкой сетей пятого поколения, если бы не санкции. Очевидно, говорит Чжэньфэй, что в Купертино это понимают, но не могут нарушить экономические ограничения, которые на Huawei наложили США. В противном случае 5G в iPhone был бы более быстрым и производительным.

У нас нет сил и желания участвовать в политических игрищах, в которые нас втягивают США. Мы просто стремимся делать качественные продукты. Поэтому мы надеемся, что правительство США в конечном итоге начнёт проводить более открытую политику в интересах американских компаний и развития американской экономики. Мы неоднократно заявляли о том, что наша технология 5G может быть передана для развития кому-то ещё. Если США понадобятся наши чипы, мы могли бы их передать им, — заявил Чжэньфэй.

Администрация Джо Байдена «не видит причин» снимать санкции с Huawei. Почему?

На самом деле нет ничего необычного в том, что Чжэньфэй хвалит iPhone 12. В прошлом он неоднократно отдавал почести технике Apple, признаваясь, что сам предпочитает пользоваться iPhone, iPad и Mac, нежели устройствами других производителей. Более того, по словам Чжэньфэя, он старается покупать всем своим родным и близким именно технику Apple, чтобы те тоже приобщились к высокому качеству электроники и обслуживанию, которое предоставляет компания из Купертино.

Другое дело – как это выглядит со стороны. Как минимум странно, что глава крупной корпорации, олицетворяющей едва ли не всю китайскую промышленность, хвалит конкурента и ни слова не говорит о том, что делают его подопечные. Ведь такой подход означает, что Чжэньфэй не уверен в качестве собственной продукции либо она его откровенно не устраивает. Он буквально прямо об этом говорит, признаваясь, что у iPhone как у смартфона нет конкурентов, а сама Huawei хороша только в разработке и производстве отдельных технологий.

Huawei выпустит новый складной смартфон в конце февраля. Тут что-то не так

В то же время нельзя не отметить поражающую честность Чжэньфэя. Он не стесняется говорить о том, что для большинства пользователей Android является табуированной темой. Сложно себе представить, чтобы владелец какого-нибудь самсунга или хонора признался, что мечтает пересесть на айфон. Да ведь это будет настоящим позором! Почему? Никто не знает и не задумывается. Просто так не принято. Поэтому миллионы людей, которые и хотели бы пересесть на айфон, регулярно повторяю одну и ту же мантру про свободу, кастомизацию и возможность перепрошивок.