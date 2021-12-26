Android 13 и новый складной Huawei: итоги недели

Последняя полная неделя 2021 года не была очень богатой на события. Правда, у нас появилось несколько интересных слухов и утечек. Одни из них указывали на то, каким будет новый Samsung Galaxy S22, а другие и вовсе показали некоторые особенности Android 13, который выйдет только в следующем году. Но были и настоящие, для многих даже долгожданные новинки, которые вряд ли массово появятся за пределами Китая, но все равно представляют большой интерес. Естественно, я говорю о складном Huawei P50 Pocket. Все это и многое другое вы найдете в нашей традиционной новостной подборке. Давайте вспомним все, что было.

Каким будет Samsung Galaxy S22

Когда Samsung отказалась от применения в своих телефонах (даже флагманских) стекла на задней стенке, многие вздохнули с облегчением, мол, теперь не разобьется при падении. Другие, наоборот, оскорбились решением компании. ”Как так можно? Смартфон стоит 100 000 рублей, а корпус у него как у самого бюджетного Xiaomi” — возмущались они. Действительно, стекло — премиальный материал. Оно и ощущается, и выглядит совсем не так, как пластик, и даже не так, как ”гластик”, как назвала свой материал Samsung. Теперь, спустя некоторое время мы, кажется, получим тот корпус, который многие ждали. Или нет?

Известный автор утечек показал, что текстура задней крышки грядущего Samsung Galaxy S22 Ultra не похожа ни на стекло, ни на пластик, и может быть материалом на биологической основе. Это уже будет что-то новое. Пусть такой материал и не станет премиальным в привычном понимании слова, но может стать им с технологической точки зрения, что тоже довольно интересно. По крайней мере, это что-то новое.

Информация исходит от Ice Universe, известного своими — часто очень точными — прогнозами. На этот раз он сказал, что источником информации стали ”люди, знакомые с этим вопросом”. Точный материал задней панели на данный момент кажется неясным, но Ice Universe подозревает, что это могло быть камуфляжное стекло или даже полностью новый материал, возможно, на основе биоматериалов.

Под этим термином, вероятно, подразумевается какой-то экологически чистый или пригодный для вторичной переработки материал. Realme, похоже, идет аналогичным путем со своим флагманом Realme GT2, в котором будет использоваться первый в отрасли бумажный материал с акцентом на защиту окружающей среды, поэтому вполне возможно, что оба телефона будут иметь одинаковые задние стенки.

Тем не менее, ранее были заявлены живые изображения S22 Ultra, которые, если это правда, показывают телефон с матовой отделкой, не слишком отличающейся от той, что есть на S21 Ultra. Но твит Ice Universe касается текстуры или ощущения телефона, а не его внешнего вида.

Комментарий под тем же твитом далее показывает, что этот новый материал будет представлен только в Galaxy S22 Ultra, а обычные модели S22 и S22+ не будут поставляться с ним. Вопрос в том, какой материал они получат. Вариантов два: стекло, от которого мы уже отвыкли, или пластик, который был в прошлом году. Последний вариант более вероятен.

Я пользовался и стеклянными, и пластиковыми телефонами Samsung разных моделей. Изначально я был критично настроен к пластиковому корпусу, но потом немного смягчил свое к нему отношение, после того, как попользовался в течение месяца Samsung Galaxy S21. В этом телефоне все было настолько гармонично, что такой тип корпуса почти не вызвал у меня отторжения.

Что касается самого флагманского телефона, ходят слухи, что он может быть переименован в Galaxy S22 Note, который станет своевременным преемником Note 20 Ultra. Это действительно было бы логично, ведь в прошлом году он получил поддержку главной функции серии Note — перо S Pen. Если в этом году идея получит продолжение, а Note так больше и не будет выпускаться, объединение линеек выглядит очень вероятным.

А с учетом того, что в конце лета нам уже традиционно показывают складные телефоны, такое решение еще и логично. Так и лишние линейки плодить не придется, и фанаты стилуса будут довольны, получив замену Note, пусть с новой маркировкой. Главное, чтобы еще стилус в корпус убирался.

Что касается спецификаций, то список Geekbench 5 ранее показал, что новинка будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 1, который будет трудиться в связке с 8–12 ГБ оперативной памяти. Вариант Exynos также может быть на рассмотрении для некоторых рынков.

Что нового будет в Android 13

Наверное, все знают, что Android 12 уже вышла. Google выпустила её ещё в первых числах октября, однако до настоящего момента не наберётся и двадцати моделей смартфонов, владельцы которых смогут заявить, что они уже получили апдейт. Это связано с тем, что поисковый гигант снимает с себя какие-либо полномочия относительно всего, что касается распространения обновления. На ней лежит обязанность разработать его и предоставить исходники производителям. Немудрено, что с такой нагрузкой она уже почти завершила работу над Android 13.

Коллеги из издания XDA умудрились раздобыть раннюю сборку Android 13, которая носит кодовое название Tiramisu, и установить её на свои устройства, чтобы протестировать. Несмотря на то что скорее всего перед нами ранняя альфа-версия, в которой ещё многое может измениться, уже сейчас можно составить вполне объективное впечатление о том, каким именно будет предстоящее обновление.

С дизайнерской точки зрения изменений в Android 13 почти нет, да, скорее всего, и не будет. Не каждый же год менять интерфейсное оформление. Пусть пользователи хотя бы к Material You привыкнут, а там будет видно. Впрочем, кое-что всё-таки есть. Например, в Android 13 уведомления стали одним из системных разрешений. То есть до тех пор, пока пользователь не даст приложению доступ к оповещениям, оно не сможет даже обратиться к шторке уведомлений.

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Кроме того, в Android 13 пользователям будет разрешено настраивать экран блокировки, выбирая формат отображения часов и даты. При желании можно разместить информационный блок посередине, сбоку, внизу или вверху, а также запретить ему смещаться, как это происходит сейчас, если, например, пользователь получает уведомления.

Из функциональных нововведений — пусть они и не выглядят пока слишком масштабными — можно отметить следующие:

Повышена эффективность режима энергосбережения . Теперь он грамотнее перераспределяет ресурсы и глушит активность наиболее тяжеловесных приложений, которые тратят больше всего энергии.

. Теперь он грамотнее перераспределяет ресурсы и глушит активность наиболее тяжеловесных приложений, которые тратят больше всего энергии. Появилась возможность выбирать язык для каждого приложения в отдельности. Если раньше софт мимикрировал под систему, устанавливая язык смартфона, то в Android 13 можно будет настроить его индивидуально.

в отдельности. Если раньше софт мимикрировал под систему, устанавливая язык смартфона, то в Android 13 можно будет настроить его индивидуально. Режим SplitView станет тройным. В Android 13 пользователи смогут размещать на одном экране окна сразу трёх приложений одновременно, тогда как раньше их количество не могло превышать двух.

Да, изменений и правда не так много, как хотелось бы, но нужно учитывать, что это только ранняя альфа. Конечно, Google её так не называет, но поскольку бета-тестирование ещё не запущено, любые испытания, которые ему предшествуют, можно называть альфа-тестированием. Несмотря на это значимость некоторых нововведений действительно находится на довольно высоком уровне. А к релизу, который состоится не раньше октября 2022 года, явно новых фишек наберётся побольше.

Во-первых, очень круто, что Google заботится о безопасности пользователей и наконец включила уведомления в систему разрешений. Дело в том, что раньше, если вы устанавливали вредоносное ПО и не давали ему никаких привилегий, оно могло присылать вам команды через уведомления, призывая, например, перейти по тем или иным ссылкам или скачать те или иные компоненты из интернета. Больше такого не будет.

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Во-вторых, режим энергосбережения, который изменился в Android 13, хоть и не является чем-то новым, фактически призван увеличить время автономной работы совместимых смартфонов. Он будет более бережно относиться к запущенным процессам, блокируя только те, которые потребляют откровенно много энергии и могут спровоцировать преждевременную разрядку аппарата. Раньше режим мог выгрузить из фона вообще весь софт и не поморщиться.

Ну, и, в-третьих, выбор языка — это реально полезная штука, о которой раньше Google почему-то не задумывалась. Как ни странно, но существуют некоторые приложения, в которых лично мне бы хотелось изменить язык. Иногда это делается для того, чтобы запутать посторонних, которые получат доступ к вашему смартфону, а иногда в образовательных целях, если вы учите иностранный язык и не хотите взаимодействовать с родным во время обучения.

Складной Huawei P50 Pocket

В этом году новые смартфоны от Huawei ведут себя довольно странно. Многие модели остаются незамеченными, другие наоборот — торчат изо всех щелей, и как не пытайся пройти мимо них, это невозможно. Так, даже те, кто находятся в индустрии, часто пропускали важные новости относительно Huawei P50 — флагманской линейки, которую в досанкционные времена ждали чуть ли не сильнее, чем новые iPhone или Samsung Galaxy S. Но новость, которая появилась на этой неделе, просто не могла пройти незамеченной, так как сулила нам новый складной телефон. Выход каждого из них пока еще в диковинку. И вот премьера состоялась. Мы получили новый складной Huawei. Правда, впечатлил он слабо.

21 декабря 2021 года Huawei поделилась новым тизером своего будущего складного смартфона P50 Pocket. Постер с новым изображением выглядел интригующе. Устройство демонстровалось сбоку и даже показывало новый цветовой вариант.

Изначально, глядя на тизер, мы могли увидеть боковой профиль P50 Pocket, который имеел серебристый цвет. Еще до этого сообщалось, что P50 Pocket был замечен в известном журнале мод Harper’s Bazaar, где китайская актриса Гуань Сяотун одобрила вариант смартфона в золотом цвете. Другими словами, еще тогда было подтверждено, что P50 Pocket будет доступен как минимум в серебряном и золотом цветах.

Huawei на этой неделе анонсировала свои новые телефоны серии P50 с приставкой Pocket. Компания сделала упор на премиальный дизайн и качество сборки. Аппарат поставляется в вариантах белого и золотого цвета, первый из которых символизирует бриллиант, а золотой вариант специально изготовлен известным дизайнером из мира высокой моды Ирис Ван Херпен.

На корпусе обеих моделей находится круглый модуль камеры и круглый экран, на котором могут отображаться уведомления и другая важная информация из различных поддерживаемых приложений.

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Устройство оснащено 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, плотностью пикселей 442ppi, поддержкой 1,07 миллиарда цветов и широкой цветовой гаммой с покрытием диапазона P3. Дисплей даже предлагает частоту обновления 120 Гц с частотой дискретизации сенсора 300 Гц. Примечательным аспектом всей конструкции является новый шарнир, над которым инженерs работали несколько лет и сделали его очень компактным.

Huawei попыталась изменить отношение к камере в складном телефоне, как к чему-то второстепенному. В новинке нашла свое место 40 Мп камера True Chroma, 13 Мп сверхширокоугольная линза и 32 Мп камера Ultra Spectrum в паре с 10-канальным мультиспектральным датчиком. В то время, как основной и широкоугольный объективы не являются чем-то необычным, третичный датчик — это то, что добавляет некий инновационный эффект.

Внутри Huawei P50 Pocket установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку SuperCharge мощностью 40 Вт. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, но поддерживает только 4G. Другие функции включают до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi 6, распознавание лица с передней и задней камеры, а также боковой сканер отпечатков пальцев. Устройство весит всего 190 граммов. Его толщина в разложенном состоянии составляет 7,2 мм, а в сложенном — 15,2 мм.

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P50 Pocket доступен в трех цветах, а именно: черном, бриллиантовом белом и Premium Gold Edition. Однако только два последних будут доступны на зарубежном рынке. Цена начинается от 8988 юаней (примерно 104 000 рублей по курсу) за модель 8 ГБ + 256 ГБ и до 10 988 юаней (примерно 127 000 рублей по курсу) за Premium Gold Edition, которая предлагает конфигурацию хранилища 12 ГБ + 512 ГБ.

Если проследить историю, то можно очень отчетливо заметить, что Huawei изначально ошиблась с форм-фактором складного телефона. Она представила его на MWC 2019 на следующий день после Samsung Galaxy Z Fold. Мне посчастливилось попасть в число буквально десятка журналистов, которые смогли в числе первых в мире попробовать его в деле. После этого я даже пользовался им в течение пары месяцев, но позже компания поняла, что складывание экраном наружу — не самый хороший вариант и сделала то, что было в Samsung Galaxy Z Fold. Теперь же мы видим переосмысление Samsung Galaxy Z Flip. То есть корейская компания доказала, что она выбрала именно те перспективные форматы, которые теперь копируют другие производители. Пока даже Huawei не продолжить ничего принципиально нового. Да и стоит ли?

Что известно о новом OnePlus 10

Когда производители телефонов выпускают свои модели в определенное время, то это привычно. Потом они в какой-то момент переносят дату презентации, и все начинают гадать, почему так произошло. Причин может быть очень и очень много, но, как правило, связаны они с желанием больше продать или получить какие-то имиджевые бонусы. В этом году было много слухов, что компания OnePlus выпустит свой юбилейный флагман раньше. Точную причину назвать никто не мог, но пару дней назад появилось официальное подтверждение того, что запуск будет более ранним, и нам остается только разобраться в том, почему так происходит и что это сулит нам, простым пользователям и фанатам технологий.

OnePlus 10 и 10 Pro широко просачивались в сеть за последние несколько месяцев, что обычно является символом того, что запуск не просто неизбежен, а он состоится уже совсем скоро. Хотя ходили слухи о том, что OnePlus переносит свой традиционный весенний выпуск на январь, но никаких подтверждений до этой недели не было. Сейчас различные сайты начали в один голос публиковать информацию о том, что основатель OnePlus Пит Лау подтвердил январский запуск в социальной сети Weibo.

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Лау поделился сообщением, в котором говорится только: ”OnePlus 10 Pro, увидимся в январе”. Это настолько недвусмысленно, насколько это вообще возможно. Поскольку OnePlus запустит новинку в январе, вполне вероятно, что компания хочет превзойти Samsung, поскольку та исторически запускала свою флагманскую серию S в феврале (а в 2021 году — в начале января). Смещение даты анонса позволит опередить корейцев, если те пойдут традиционным путем, или просто помешать продажам, отъев приличный кусок пирога.

Китайские компании вообще сильно прибавили и активно делят наследие еле живой Huawei, и на этом пути все средства хороши. Особенно, учитывая, что новый флагман OnePlus действительно должен быть очень интересным. Особенно важна такая активность на международном рынке, так как внутренний уже немного устаканился.

Впрочем я не зря вспомнил про китайский рынок. В этом, кажущемся стопроцентным раскладе возможны некоторые переменные. Например, предыдущие слухи указывали на эксклюзивный запуск новинок в Китае в январе, а остальной мир по этим слухам должен был получить OnePlus 10 только в марте или апреле. Учитывая, что Пит Лау поделился своим заявлением в китайской сети Weibo, а не в Twitter или не на другой международной платформе, вполне возможно, что именно на эти слухи нам и следует ориентироваться. Еще больше веса этой теории добавляет кризис полупроводников, от которого страдают все производители и просто не могут выкидывать на рынок такие партии устройств, как раньше.

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Таким образом, с большой долей вероятности OnePlus сможет подпортить жизнь Samsung только на китайском рынке, который для Samsung важен, но не критичен. Лично мне было бы интересно наблюдать, как OnePlus отнимает клиентов у корейской компании, ”вешая рекламы” своего телефона рядом в новинкой Samsung.

В конце остается разобраться, действительно ли так хорош должен быть OnePlus 10, чтобы Samsung пришлось переживать из-за этого. Пока, собрав по крупицам слухи, мы можем сказать следующее.

Наиболее интересным изменением линейки флагманов OnePlus, вероятно, является переход на дизайн в стиле Galaxy S21. Рендеры показывают, что 10 Pro оснащен массивом камер, который охватывает край телефона, что делает его менее выраженным. Дальнейшие утечки предполагают, что 10 Pro будет работать на новейшем Snapdragon 8 Gen 1 и получит 6,7-дюймовый экран с частотой 120 Гц. Все это будет питаться от батареи емкостью 5000 мАч.

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Немного портит впечатление, что OnePlus перешла на ColorOS от Oppo. Собственная платформа бренда была если не более приятной, то как минимум довольно интересной и привлекательной.

Хотя эти слухи уже дают нам довольно хорошее представление о том, чего мы можем ожидать, только январский запуск действительно подтвердит эти выводы. К счастью, нам не придется ждать слишком долго, по крайней мере, по сравнению с предыдущими запусками OnePlus. Даже то, что до других стран новинка может добраться только в середине весны, не портит факта презентации. Жаль только, что в России OnePlus как обычно не будет продаваться.